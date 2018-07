Hoàng tử Nichkun “số nhọ” trong Ông anh trời đánh

Nichkhun với vẻ ngoài điển trai cộng thêm tính dễ thương đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái vào vai diễn Moji trong phim Ông anh trời đánh. Chính tính dễ thương ấy đã đốn tim cô nàng Jane xinh đẹp, thông minh trong phim.

Vai diễn Moji được nhận xét là khá tương đồng và giống với chính Nichkhun ngoài đời thật. Diễn xuất của Nichkhun trong bộ phim lần này cho thấy rõ sự tiến bộ của anh so với những vai anh đảm nhận trước đó.





Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của anh so với hai diễn viên của phim cũng đồ sộ không kém. Cả ba diễn viên đều có đặc điểm chung là con lai, Nichkhun sinh ra tại California trong một gia đình gốc Trung và Thái Lan. Lên 5 tuổi, cả gia đình chuyển về Thái Lan. Tại đây Nichkhun học tại Trường Dhepkanjana và Tangpiroondham. Năm 12 tuổi, Nichkhun theo học Trường tư Wanganui Collegiate ở New Zealand trong vòng 1 năm. Nhưng nửa năm sau quay lại Mỹ và tốt nghiệp Trung học Los Osos tại Rancho Cucamonga, California.

Sau đó anh trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển cầu lông của Trường Trung học Rosemead. Tại đây, anh được giám đốc kiêm nhà sản xuất Park Jin-young của JYP Entertainment phát hiện khi tham gia Liên hoan m nhạc Hàn Quốc Los Angeles.

Tháng 8 năm 2007, anh có mặt trong danh sách thực tập sinh của công ty JYP để tham gia dự án nhóm nhạc nam gồm 11 thành viên mang tên "One day". Sau đó "One day" chia làm 2 nhóm nhỏ là 2AM (4 thành viên) & 2PM (7 thành viên) và được chọn vào nhóm 2PM. Ngày 4 tháng 9 năm 2008, Nichkhun chính thức ra mắt cùng 2PM với ca khúc "10 Points Out Of 10 Points" trên các sân khấu âm nhạc





Nếu là fan của Kpop dù không thuộc cộng đồng fan của 2PM nhưng cái Nichkhun là cái tên quen thuộc mà ai cũng biết đến với ngay khi ra mắt, “hoàng tử Thái" đã giành được sự chú ý bởi nét điển trai, nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt sáng và là visual của nhóm 2M. Cũng nhờ đó, không chỉ dừng lại ở sự nghiệp đứng trên sân khấu, Nichkhun còn lấn sân qua lĩnh vực phim ảnh và trở thành người mẫu quảng cáo cho rất nhiều hãng sản phẩm, kể cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt là ở Thái Lan - đất nước của "Hoàng tử Thái".





Brother Of The Year hiện đang được khởi chiếu trên toàn quốc.

