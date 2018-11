Sê ri nhạc Lam Phương bất ngờ dừng phát

Lam Phương - The Gift là dự án do ca sĩ Hoàng Hiệp cùng những người bạn tại Mỹ khởi xướng với sự góp giọng của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Hằng tuần, khán giả được thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương do chính Hoàng Hiệp, Phạm Quỳnh Anh thể hiện dưới hình thức ghi hình, thu phát trực tiếp tại Mỹ và phát lại.

Mỗi MV đều thu hút lượng người xem từ vài chục đến vài trăm ngàn và hoàn toàn là những lượt xem tự nhiên



Xuyên suốt 15 số phát sóng vừa qua, Lam Phương - The Gift đã trở thành thói quen nghe nhạc của nhiều người yêu thích nhạc xưa, bolero và đặc biệt là nhạc Lam Phương. Tuy nhiên, sau khi MV Bài thơ không đoạn kết ra mắt vào cuối tuần qua, ca sĩ Hoàng Hiệp bất ngờ cho biết sẽ dừng dự án này sớm hơn dự kiến (dự kiến có 21 MV).

Ca sĩ Hoàng Hiệp



Ca sĩ Hoàng Hiệp (tại Mỹ) cho biết: "Thời gian qua, dự án Lam Phương - The Gift đã thu hút được lượng khán giả lớn và trung thành, mỗi sản phẩm đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Đó là nguồn động viên rất lớn với ê kíp thực hiện nhưng cũng là áp lực để chúng tôi phải ngày càng đổi mới và mang đến những "món ăn" hấp dẫn hơn. Chính vì thế, tôi và ê kíp đã quyết định tạm dừng dự án này sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho những MV và sê ri tiếp theo một cách mới mẻ và đa dạng hơn, không phụ lòng những khán giả đã yêu mến Lam Phương - The Gift thời gian qua".







Đặc biệt, theo tiết lộ của ca sĩ Hoàng Hiệp, sắp tới anh sẽ về Việt Nam để thực hiện dự án âm nhạc trên chính quê hương mình bởi anh cho rằng Việt Nam còn rất nhiều cảnh đẹp để đưa vào MV cho khán giả, đặc biệt là những người Việt xa quê có dịp thưởng thức. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Nói về việc tiếp tục hợp tác cùng ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Hiệp cho biết: "Phạm Quỳnh Anh là cô em gái thân thiết và cũng là người đã song hành cùng Hiệp xuyên suốt Lam Phương - The Gift. Những gì Phạm Quỳnh Anh thể hiện đã dần được khán giả công nhận ở dòng nhạc này. Vì thế, nếu có duyên, dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những dự án sắp tới".

