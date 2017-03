Cách nào để lấy số an sinh xã hội?

(PL)- Số an sinh xã hội do chính quyền Hoa Kỳ cấp cho người mới định cư, được dùng để báo cáo tiền lương của cá nhân cho chính phủ và để xác định tiêu chuẩn nhận quyền lợi an sinh xã hội mà người đó có thể được hưởng.