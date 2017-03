Các diện du học sinh tại Mỹ

Du học sinh Mỹ được chia ra làm ba diện:

- Diện M-1 là du học sinh về thực hành:

Diện M-1 là diện du học sinh thực hành về nghề nghiệp hoặc về kĩ thuật, như học làm móng tay, cắt tóc, sửa máy, nấu ăn, lái máy bay... Thời gian chương trình học và thực tập không được quá 12 tháng. Đương sự phải rời khỏi Mỹ hoặc đổi qua diện khác như diện thẻ xanh, diện du học F-1, hoặc diện nghề nghiệp... Diện M-1 chương trình học có thời hạn sáu tháng và thời gian thực tập phải từ sáu tháng trở xuống. Tính chung thời gian học cộng với thời gian thực tập phải là 12 tháng trở xuống.

Đại học New York

Du học sinh diện M-1 sẽ không được đi làm ngoại trừ đi thực tập. Nếu du học sinh nào có ý định chính là học nghề hoặc kĩ thuật và muốn học thêm tiếng Anh cùng trường để giúp bản thân trong việc học thì sẽ được coi là diện M-1. Diện M-1 còn đòi hỏi đương sự phải có ý định trở về quốc gia của mình sau khi học xong, đương sự phải là học viên chân thật, hội đủ điều kiện để học xong khóa học, ý định của đương sự vào Mỹ tạm thời để học và đương sự chỉ được học tại học viện nào đã được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ chấp thuận.

Điều 113 Đạo luật “Aviation and Transportation Security Act of 2001” qui định những trường dạy lái máy bay phải trình cho Bộ Tư pháp Mỹ giấy chứng minh lí lịch của đương sự nếu đương sự muốn học lái máy bay nặng 12.500 pounds hoặc hơn để Bộ Tư pháp có thể xem xét về sự an ninh trước khi cho đương sự được học lái.

- Diện J-1 là du học sinh thuộc chương trình trao đổi giữa hai nước:

Diện J-1 được áp dụng cho tập sự viên, sinh viên đại học, sinh viên trung học, giáo sư hoặc khảo cứu gia, bác sĩ, giáo viên, nhà học giả và phải được sự bảo trợ của một cơ quan nào đã được chỉ định bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Sự trao đổi phải có mục đích là để dạy, học, quan sát, khảo cứu, tham khảo hoặc tập sự. Đương sự phải hội đủ tài chính, thông thạo tiếng Anh và phải có bảo hiểm sức khỏe cho đương sự và gia đình.

Lưu ý đối với diện J-1, lãnh sự Mỹ có thể ràng buộc đương sự điều kiện sau khi xong chương trình học phải trở về nước của mình và sau hai năm ở ngoài Mỹ mới được trở lại Mỹ. Khi đương sự bị sự ràng buộc hai năm, dù là đương sự đầy đủ điều kiện để ở lại Mỹ (chẳng hạn như lập gia đình với công dân Mỹ hoặc đổi qua diện nghề nghiệp) nhưng sẽ không được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ chấp thuận cho ở lại Mỹ. Sự ràng buộc hai năm thường bị chấp hành vào những du học sinh học về y khoa. Sự ràng buộc hai năm có thể được miễn trừ nếu hội đủ điều kiện.

- Diện thông dụng nhất là diện F-1 (du học sinh về lí luận):

Diện F-1 là diện du học sinh về lí luận hoặc về tiếng Anh ở các trường, được chấp thuận bởi Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ. Diện F-1 khác với những diện du học khác là không có giới hạn. Nếu chương trình học là sáu năm, du học sinh diện F-1 có quyền ở Mỹ tới sáu năm để học xong chương trình. Trong thời gian đi học, du học sinh diện F-1 được đi làm trong trường. Nếu du học sinh diện F-1 muốn đi làm ngoài trường, họ phải chứng minh với Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ vì sự thay đổi về vấn đề tài chính nên cần phải đi làm thêm mới có đủ tài chính để đi học và việc làm sẽ không ảnh hưởng xấu cho vấn đề đi học. Sau chương trình học, học viên được thực tập một năm về môn học của họ.

