Cách nào để lấy số an sinh xã hội?

(PL)- Số an sinh xã hội do chính quyền Hoa Kỳ cấp cho người mới định cư, được dùng để báo cáo tiền lương của cá nhân cho chính phủ và để xác định tiêu chuẩn nhận quyền lợi an sinh xã hội mà người đó có thể được hưởng.

Khi cuộc sống ngày càng khá giả, du học không còn là chuyện xa xỉ đối với các gia đình. Tuy nhiên, hầu hết du học sinh ai cũng muốn có thêm một công việc để trang trải chi tiêu hằng ngày. Nhưng không phải ai cũng biết cách tìm việc làm thêm, đặc biệt đối với những du học sinh mới chân ướt chân ráo, chưa có số an sinh xã hội (ASXH). Những khó khăn nếu không có số an sinh xã hội Hầu hết học sinh tới Mỹ du học bằng visa F-1. Loại visa này dành cho các học sinh học Anh văn và học thuật. Còn học nghề là visa M-1. Tuy nhiên, không phải loại visa nào cũng sẽ được cấp số ASXH. Một số trường CĐ và phổ thông sẽ sử dụng số ASXH như là mã số học sinh. Nếu du học sinh không có số ASXH, trường CĐ hay trường phổ thông có thể cấp cho du học sinh một mã số khác, vì số ASXH thường chỉ cấp cho người được phép làm việc tại Mỹ. Sở ASXH sẽ không cấp số cho du học sinh chỉ để ghi danh vào trường CĐ hay trường học. Chính vì lý do đó, khi du học sinh có visa để du học tại Mỹ mà không hay chưa có quyền làm việc thì dù chỉ làm cho những nơi ngoài khuôn viên nhà trường cũng là phạm luật, vì du học sinh đang sử dụng visa trái với mục đích thật. Với việc phạm luật này, du học sinh sẽ gặp nhiều rắc rối nếu bị chính quyền phát hiện. Nặng nhất có thể bị ra tòa, giam giữ ngắn hạn, phạt tiền, bị thông báo việc vi phạm cho nhà trường đang theo học và bị trục xuất. Một số nhà hàng, tiệm làm móng và cơ sở kinh doanh của người Việt đang liều lĩnh thuê mướn các du học sinh chưa có số ASXH làm việc cho họ. Có một số nhà hàng, tiệm làm móng và cơ sở kinh doanh của người Việt đang liều lĩnh thuê mướn các du học sinh hay người có visa du lịch làm việc cho họ. Việc thuê mướn này là bất hợp pháp. Hằng năm Bộ An ninh Quốc gia của Mỹ bắt nhiều tổ chức và cá nhân thuê người nước ngoài đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Những tổ chức và cá nhân bị bắt này thường bị phạt rất nặng về tội sử dụng người nước ngoài đang sống bất hợp pháp tại Mỹ và tội trốn thuế. Án phạt có thể là tiền bạc hoặc thời gian bị đi tù. Ngoài ra, việc sinh viên đi làm thêm khi chưa có số ASXH cũng bị thiệt thòi rất nhiều, đặc biệt đối với những công việc lao động chân tay như bưng bê hay phụ việc nhà hàng. Những công việc này sẽ bị chủ trả một mức lương rất thấp, làm trong nhiều giờ, tiền “tip” thì phải chia với chủ. Hầu hết công việc thế này đều là làm lậu, vì chủ nhà hàng sẽ không khai du học sinh là nhân viên hay có một hợp đồng gì cả. Và họ cũng sẽ vin vào lý do du học sinh không được phép làm việc để trả lương thấp và chèn ép. Các tiêu chuẩn cần có để lấy số an sinh xã hội Đa số du học sinh khi qua nước ngoài đều phải cam kết sẽ quay về hoặc chứng minh tài chính rằng mình đủ khả năng chi trả trong suốt thời gian theo học. Đó chính là vài trong số những lý do khiến quốc gia nhận du học sinh hạn chế cấp ASXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân nước sở tại. Tuy nhiên, nếu muốn tìm việc trong phạm vi nhà trường, du học sinh nên liên lạc với viên chức nhà trường phụ trách về mảng học sinh quốc tế. Viên chức này sẽ cho biết du học sinh có đủ tiêu chuẩn làm việc trong phạm vi nhà trường hay không và cung cấp thông tin cần thiết về những chỗ làm. Nhà trường cũng có thể cho phép du học sinh làm việc bên ngoài trường theo thời gian hạn chế, như được phép theo quy định của Bộ An ninh Quốc gia. Nếu nhà trường cho phép du học sinh làm việc trong hay ngoài trường và du học sinh đáp ứng tiêu chuẩn của Sở ASXH, du học sinh có thể xin số ASXH. Đối với những tiêu chuẩn để xin số ASXH cũng sẽ có sự khác nhau giữa các loại visa. Nếu là học sinh F-1 và đủ tiêu chuẩn làm việc trong phạm vi nhà trường, du học sinh phải nộp thư đến viên chức nhà trường và cho biết: tên của du học sinh, xác nhận tình trạng học tập hiện nay, sở làm và loại công việc du học sinh đang hay sẽ làm, Sở ASXH cũng sẽ xem bằng chứng làm việc, như phiếu lương gần đây hoặc xác nhận từ sở làm của du học sinh. Giám thị của du học sinh phải ký tên và đề ngày tháng trên thư này. Đồng thời thư phải ghi rõ: việc làm của du học sinh, ngày bắt đầu làm việc, số giờ mà du học sinh đang hay sẽ làm và tên cũng như số điện thoại của giám thị. Nếu là học sinh F-1 được phép làm việc trong phần đào tạo thực hành chương trình giảng dạy, du học sinh phải cung cấp cho Sở ASXH thông tin chi tiết, điền đơn với chữ ký của viên chức nhà trường và du học sinh điền. Nếu du học sinh là sinh viên F-1 hoặc M-1 và có giấy phép làm việc của Bộ An ninh Quốc gia, du học sinh phải trình giấy phép đó. Đây cũng chính là “chiêu” mà một số cơ sở thương mại và các trường dạy nghề dùng để lừa du học sinh với lời hứa hẹn là sẽ xin số ASXH. Vì vậy du học vốn tưởng lấy số ASXH dễ thì cần hết sức cẩn thận. HOÀI THƯƠNG