Chuẩn bị hành trang du học tại Trường Quốc tế Singapore (Trường SIS)

Tuy nhiên, bên cạnh sự chuẩn bị về tài chính, nhiều cha mẹ vẫn băn khoăn trước mối quan tâm làm thế nào để con mình trở nên vững chắc, tự tin trước con đường phía trước và dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập mới cũng như nền văn hóa tại nước bạn. Theo học Chương trình dự bị Đại học tại một trường quốc tế trong nước chính là cách hữu hiệu để thực hiện mong ước đó.

Sớm định hướng cho con

Nếu đã có kế hoạch cho con đi du học sau này thì việc định hướng cho con nên bắt đầu từ sớm, việc này sẽ giúp trẻ nhận thức được một sự thay đổi lớn sẽ đến trong cuộc đời của chúng. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ thường kể cho con nghe những câu chuyện họ hàng gia đình có con em đang đi du học hoặc những tấm gương thành công của các du học sinh. Có phụ huynh thậm chí định hướng rõ ràng hơn bằng việc cho con tham gia du học hè để tiếp xúc với văn hóa, con người nước bạn nếu xác định sẽ cho con du học tại đất nước đó, hoặc cung cấp sách, báo, truyện về nước bạn cho con đọc.

Khả năng ngoại ngữ

Không thể phủ nhận việc giao tiếp lưu loát bằng ngôn ngữ của nước bạn chính là cách nhanh nhất để hòa nhập vào cuộc sống mới. Đầu tư vào việc trau dồi khả năng ngoại ngữ cũng là việc cha mẹ có thể chuẩn bị tốt cho con em mình. Lấy ví dụ: khuyến khích con tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, đăng kí học các chứng chỉ cần thiết như TOEFL, TOEIC hay SAT – những tiêu chuẩn thường được đặt ra bởi các trường tại Mỹ, hay IELTS cho các trường tại Anh và Úc.

Phương pháp học khoa học

Học sinh Việt Nam vốn đã quen thuộc với cách học thụ động, ghi chép, thuộc lòng, ít thực hành trong khi đó việc học ở nước ngoài đòi hỏi sự chủ động, phương pháp học khoa học, hiểu rõ ý chính và vận dụng vào thực tế nhiều hơn. Phụ huynh có thể chuẩn bị cho con bằng việc phân tích sự khác nhau giữa các phương pháp học, hoặc cho con tham gia những khóa đào tạo chuyên sâu những kỹ năng học thuật cần thiết cho môi trường học tập.

Nhiều phụ huynh cũng cho rằng cho con theo học tại trường quốc tế cũng là một bước chuẩn bị cần thiết và toàn diện nhất trước khi đi du học. Học sinh tại các trường quốc tế không những được học các chương trình nước ngoài mà còn được đào tạo những kỹ năng thiết yếu giúp việc học trở nên dễ dàng hơn. Nội dung chương trình học tại các trường quốc tế được thiết kế nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc chuyển tiếp sau này, giúp học sinh dễ dàng hòa nhập với môi trường mới.

Cũng như các trường quốc tế khác, Trường Quốc Tế Singapore cung cấp các Chương trình dự bị Đại học phù hợp với đối tượng các em học sinh phổ thông có mong muốn du học về sau. Một trong số đó là Chứng chỉ Quốc tế Cambridge trình độ AS và A (Cambridge International AS and A Level) do Đại Học Cambridge thiết kế - một trong những chương trình dự bị Đại học phổ biến nhất trên thế giới. Chứng chỉ Quốc tế Cambridge trình độ AS và A được tất cả các trường Đại học tại Anh Quốc công nhận, bao gồm các trường danh tiếng như Oxford, Cambridge. Chứng chỉ này cũng được các trường Cao đẳng và Đại học tại Mỹ, Úc, hay Canada…công nhận và miễn trừ đến một năm học. Các môn học trong chương trình đa dạng và linh hoạt cho phép người học được lựa chọn các môn học theo hướng kiến thức đại cương hoặc chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể.

Điều kiện nhập học Chứng chỉ Quốc tế Cambridge trình độ AS và A tại Trường Quốc tế Singapore (Trường SIS) là học sinh hoàn thành chương trình học từ lớp 10 trở lên của Việt Nam hoặc chương trình tương đương và vượt qua Bài thi đầu vào gồm bài kiểm tra tiếng Anh và bài kiểm tra Toán bằng tiếng Anh. Để biết thêm thông tin về chương trình học, các bậc phụ huynh có thể liên hệ với Trường Quốc tế Singapore tại Cầu Giấy, tòa nhà Dilmah, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại + 84 4 3795 1036 hoặc truy cập website www.kinderworld.net/sis.

YH