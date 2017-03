Cơ hội nhận học bổng 7.500 - 15.000 USD/năm của ĐH Washington

Thông tin này cùng chi tiết liên quan sẽ được công bố trong Hội thảo gặp gỡ Đại diện tuyển sinh Trường Đại học Washington, do BrainClick/OEA Vietnam tổ chức vào 17h00, Thứ 7- ngày 03/12 tại C8, 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.



Đại học Washington được sáng lập vào năm 1782 dưới sự bảo trơ của vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên của nhà nước mới - George Washington.



Trường được xếp hạng trong Top 100 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Mỹ theo US News and World Report. Trường được đặt tại Chestertown, bang Maryland cách thủ đô Washington D.C, Baltimore và Philadelphia 120km. Cùng 225 năm trong ngành giáo dục, Đại học Washington tự hào là một trong mười trường có lịch sử lâu đời nhất nước Mỹ cũng như tại bang Maryland.



Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Đại học Washington đều có lợi thế theo học cao hơn tại các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ như Đại học Harvard, Johns Hopskin, Cornell, Yale, Princeton, Georgetown và Đại học Virginia.



Đại học Washington College cung cấp các chuyên ngành đa dạng. Khoa nhân văn bao gồm lịch sử và nghệ thuật, kịch, tiếng Anh, ngôn ngữ hiện đại, âm nhạc, tâm lý học và tôn giáo.



Khoa Khoa học tự nhiên bao gồm: Sinh học, hóa học, Khoa học trái đất và hành tinh, Kỹ sư, Nghiên cứu môi trường, Toán và Khoa học Máy tính, Điều dưỡng, Dược, vật lý, tâm lý học, tiền y khoa.



Khoa xã hội học bao gồm: Đất nước học (Mỹ), Nhân chủng học, Quản trị Kinh doanh, Tội phạm học, Kinh tế học, Giáo dục, Môi trường, Giới tính học, Lịch sử, Quốc tế học, Chính trị học.



Đặc biệt, trường cấp học bổng từ 7.500USD đến 15.00USD/ năm cho sinh viên khá giỏi đăng ký cho kỳ nhập học tháng 1 và tháng 8/2012.



