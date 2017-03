“Con tôi nên đi học từ bậc ĐH hay nên đi học từ bậc phổ thông ở nước ngoài?”. Câu trả lời phụ thuộc vào từng trường hợp: lực học, sức khỏe, khả năng tự lập và các kỹ năng của một học sinh. Nhưng có một điểm: đa số gia đình nào có đủ khả năng tài chính, gia đình đó thường lựa chọn cho con đi học từ bậc phổ thông.

Lợi ích lớn nhất của du học THPT

Du học từ bậc THPT đem lại hai lợi ích lớn nhất cho du học sinh Việt Nam. Đó là: Thứ nhất, du học sinh được tiếp cận môi trường tạo con người tối ưu: Đại bộ phận học sinh quốc tế, mà Việt Nam là điển hình thích và bắt nhịp nhanh với môi trường phổ thông tại các nước tiên tiến. Điều kiện về cơ sở vật chất, phương pháp dạy và học, tỉ lệ học sinh trên mỗi giáo viên (thường 13:1 so với hơn 40:1 của Việt Nam). Với các trang thiết bị như thế, các em được “chỉ tận tay”, dần hình thành được ý thức về nghề nghiệp tương lai phù hợp với mong muốn và năng khiếu của mình. Đây là đặc điểm quan trọng nhất về triết lý giáo dục hiện đại của phương Tây. Thứ hai, du học sinh được đầu tư có chiều sâu, giúp du học sinh có được một bảng điểm/bằng cấp được công nhận quốc tế, khả năng viết luận tốt, tiếng Anh tốt qua kết quả khả quan các bài thi cần cho ĐH TOEFL, IELTS, hay SAT. Đặc biệt, các em được trang bị tốt nhất kỹ năng mềm - yếu tố mà các học sinh học tại Việt Nam khá hạn chế.





Các bạn du học từ bậc phổ thông thường biết khá rõ người bản xứ tư duy vấn đề như thế nào. Đây là một điểm cộng lớn khi họ đi xin việc.

Đặc trưng du học THPT ở các nước nổi bật

Úc: Đất nước Úc giàu có và yên bình, chính phủ Úc đặc biệt khuyến khích học sinh đến học từ khi còn ít tuổi mà không yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Các lớp học bậc phổ thông tại Úc hoàn toàn tương ứng với các lớp học tại Việt Nam nên rất tiện lợi. Học phí tại các trường công lập: Trung bình khoảng 12.500-13.000 AUD (230-242 triệu đồng)/năm. Chi phí ăn ở cho học sinh dưới 18 tuổi tại Úc khoảng 10.000 AUD (185 triệu đồng)/năm học. Phụ huynh được đi cùng để chăm sóc con dưới 18 tuổi.

New Zealand: Phổ thông tại New Zealand theo hệ 13 năm nhưng cũng không bất tiện cho học sinh nếu học sinh có kế hoạch học tập ổn định. Thông thường học sinh Việt Nam nộp hồ sơ xin học, nhập học khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 hằng năm, học tiếng Anh sáu tháng và sau đó học vào lớp tiếp theo khai giảng vào đầu tháng 2. Học phí tại các trường công lập: Trung bình khoảng 12.500-14.000 NZD (210-235 triệu đồng)/năm. Chi phí ăn ở cho học sinh dưới 18 tuổi tại New Zealand khoảng 12.000 NZD (200 triệu đồng)/năm học.

Mỹ: Học sinh thường có hai kỳ nhập học trong năm: Tháng 1 và tháng 9. Tốt nghiệp trung học tại Mỹ, ở một số bang, bạn sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi dành cho người bản xứ, chỉ bằng 30% học phí dành cho sinh viên quốc tế. Với bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam, bạn khó có thể xin được học bổng hoặc vay hỗ trợ của chính phủ cho chi phí học ĐH tại các trường của Mỹ nhưng với bằng THPT của Mỹ, bạn có thể tự do lựa chọn trường ĐH của bất cứ quốc gia nào bạn muốn: Anh, Mỹ, Úc, Canada… và còn có thể xin được học bổng và vay hỗ trợ học phí từ quỹ khuyến học của chính phủ. Mức học bổng này có thể giúp bạn chỉ phải tốn khoảng 3.000 USD (64 triệu đồng)/năm học ĐH tại Mỹ. Thêm nữa, visa dành cho chương trình THPT Mỹ luôn dễ hơn và rộng rãi hơn so với visa cấp cho các chương trình ĐH, CĐ.

Canada: Các bậc phụ huynh có nhiều sự chọn lựa cho con em mình ở các trường công, trường tư, trường bán trú, trường nội trú, trường dành cho nam sinh hay nữ sinh, trường Công giáo… Thời gian khai giảng lớp học 10, 11 và 12 tương tự ở Việt Nam, tức là vào tháng 9 hằng năm. Học sinh phải nộp hồ sơ chậm nhất ba tháng trước ngày khai giảng để đủ thời gian làm thủ tục xin học và xin visa du học. Học phí và chi phí sinh hoạt tại Canada thấp hơn nhiều quốc gia khác. Canada có chính sách khuyến khích di dân tay nghề nên sinh viên giỏi Việt Nam có thể được ở lại học hỏi và làm việc sau khi tốt nghiệp.

THANH THẢO