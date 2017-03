ĐH Mỹ - Phân biệt vàng thau

Một số tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá chất lượng trường học

1. Curricula (Giáo trình chi tiết cho từng ngành).

2. Faculty (Ban giảng huấn cùng khả năng thực thụ và đầy đủ).

3. Facilities, equipment and supplies (Cơ sở, trang bị và tiếp liệu).

4. Fiscal and administrative capacity as appropriate to the specified scale of operations (Khả năng quản trị và tài chính phù hợp với hoạt động).

5. Student support services (Dịch vụ hỗ trợ sinh viên).

6. Recruiting and admissions practices, academic calendars, catalogs, publications, grading and advertising (Phương pháp tuyển sinh và thu nhận sinh viên, lịch học, catalogs, các loại ấn bản, thang điểm và quảng cáo).

7. Measures of program length and the objectives of the degrees or credentials offered (Thời gian của các chương trình và mục tiêu của học vị hay tín chỉ cống hiến cho sinh viên).

8. Record of student complaints received by, or available to, the agency (Lưu trữ các hồ sơ than phiền hay khiếu nại của sinh viên nhận đuợc).

Cách kiểm tra trường có được công nhận hay không

Muốn kiểm tra bất kỳ một trường ĐH trong toàn nước Mỹ có được công nhận hay không, có thể vào hai trang web sau đây:

1. Trang web của tổ chức độc lập: http://www.collegeboard.com/

2. Trang web của chính phủ Mỹ: http://www.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx.

Chỉ cần điền các thông tin vào các ô yêu cầu sẽ cho thấy thông tin trường mà ta cần tìm kiếm có được công nhận hay không.

Địa chỉ tư vấn giáo dục Mỹ miễn phí

Sáng 5-8, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết bộ phận tư vấn giáo dục EducationUSA bắt đầu hoạt động tại Phòng Văn hóa thông tin, Lãnh sự quán Mỹ, tại tầng 8 tòa nhà Diamond Plaza (34 Lê Duẩn, quận 1).

EducationUSA sẽ tư vấn cho phụ huynh, học sinh và những ai quan tâm đến giáo dục Mỹ theo nhóm hoặc từng cá nhân. Để đặt lịch hẹn, có thể gọi trước theo số điện thoại (08) 35204610 hoặc email HCMCEDUSA@state.gov. Ngoài ra, có thể tận dụng các nguồn tài liệu tham khảo về du học tại địa chỉ www.educationusa.state.gov.