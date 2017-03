Hệ thống giáo dục ‘không giống ai’ của Phần Lan

Hệ thống trường học đáng ngạc nhiên nhất trên thế giới Trước chuyến đi thâm nhập giáo dục Phần Lan, GS Toner Wagner đã cùng với nhà làm phim Robert Compton thực hiện bộ phim tài liệu dài hơn một giờ đồng hồ về nền giáo dục Phần Lan với tên gọi: The Finland Phenomenon: Inside The World’s Most Surprising School System - Hiện tượng Phần Lan - Bên trong hệ thống trường học đáng ngạc nhiên nhất trên thế giới. Bộ phim nhằm kiến giải cho câu hỏi: Làm thế nào một đất nước công nghiệp hóa có thể tạo ra một trong những hệ thống giáo dục thành công nhất trên thế giới theo một cách khác lạ đến thế? Bộ phim không chỉ nói về giáo dục Phần Lan mà còn so sánh nó với nền giáo dục của Mỹ đặt nặng việc thi cử cùng với yêu cầu cải cách giáo dục đang nóng hổi trên chính trường Mỹ.