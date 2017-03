Học bổng Chevening dành cho mọi công dân Việt Nam

Theo đó, các ứng viên trúng tuyển sẽ được tài trợ học phí, tiền ăn ở, phụ cấp hằng tháng, vé máy bay khứ hồi… trong suốt quá trình học. Học bổng Chevening tại Việt Nam năm học 2013-2014 đào tạo cao học các chuyên ngành: Hợp tác ngoại giao và chính trị; các vấn đề khu vực và toàn cầu; thương mại và đầu tư; phát triển kinh tế-xã hội bền vững; khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo; an ninh quốc phòng.

Tất cả ứng viên nhận được học bổng sẽ theo học tại các trường đại học uy tín hàng đầu như London School of Economics and Political Science, City University London, Queen Mary (University of London), University of Bath…

Ứng viên cần có bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh trước khi phỏng vấn. Điểm IELTS từ 6.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5); điểm PTE Academic từ 58 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 42), điểm TOEFL từ 79 trở lên (điểm nghe và viết ít nhất 17, đọc 18, nói 20).

Hầu hết các học bổng Chevening dành cho các khóa học cao học trong thời gian là một năm. Tất cả ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trangE-Chevening,hạn chót là ngày 2-1-2013. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, ứng viên có thể gửi câu hỏi tại đây hoặc gọi điện thoại đến AMEC. Tham khảo thêm mọi thông tin chi tiết về chương trình học bổng Chevening tại đường link http://www.amec.com.vn/hoc-bong-chevening-2012-2013.html.

Q.VIỆT