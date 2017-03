Học bổng thạc sĩ ngành Hòa bình học tại Nhật Bản

Chương trình sẽ tài trợ tối đa 23.300 USD cho năm học 2015-2016 (từ tháng 9-2015 – 6-2016) cho ứng viên gồm các khoản chi phí như học phí, phí ăn ở, sách vở, vé máy bay khứ hồi và các chi phí đi lại khác. Học viên sẽ nhận học bổng này quy đổi sang đồng yen Nhật trong thời gian học tập. Đến năm học thứ hai, học viên sẽ tự nộp hồ sơ xin học bổng đến Phòng Công tác sinh viên của trường theo thời gian quy định.

Hồ sơ dự tuyển: Đơn dự tuyển; phiếu đăng ký học bổng; bằng tốt nghiệp ĐH và bảng điểm tiếng Anh do đơn vị chức năng của nhà trường cấp không quá ba tháng, được cho vào phong bì, niêm phong và gửi đến ICU Graduate School; giấy báo điểm chính thức TOEFL/IELTS/TOEIC do cơ quan tổ chức kỳ thi trực tiếp gửi đến ICU Graduate School; một bản sao hộ chiếu; một thư tiến cử; một phiếu xác nhận đã đóng 35.000 yen lệ phí dự tuyển; một phiếu thông tin ứng viên; thư trình bày lý do dự tuyển học bổng; bản trình bày kế hoạch nghiên cứu, tối đa 3.000 từ và bản tóm tắt kế hoạch nghiên cứu 1.000 từ; bản sao khóa luận tốt nghiệp cùng với bản tóm tắt khóa luận (tiếng Anh); chứng từ chứng minh khả năng tài chính: thư xác nhận số dư tài khoản do ngân hàng cung cấp hoặc thư xác nhận hỗ trợ tài chính từ đơn vị tài trợ (cho năm học thứ 2). Để biết thêm chi tiết về chương trình học bổng và hồ sơ đăng ký, vui lòng gửi đến Dr. Teruyoshi Sasaki theo địa chỉ email: gs-dam@icu.ac.jp. Hạn chót nộp hồ sơ là 15-1-2015.