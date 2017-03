Học bổng thạc sĩ quản trị công nghệ Internet

Internet Engineering là công nghệ bao gồm kỹ thuật và quản trị Internet. Người học sẽ học cả phần mềm (software) và phần cứng (hardware), từ thiết kế web đến nội dung web kể cả pháp lý và các vấn đề kinh doanh Internet. Người học còn được học về truyền thông (Multimedia), hệ thống thông tin (Information system), đủ kiến thức để làm việc trong khu vực truyền thông (media) và kinh doanh (business).

Khi tốt nghiệp các sinh viên sẽ trở thành kỹ sư Internet, chuyên gia quản trị mạng, kinh doanh web, báo chí điện tử...

Buổi báo cáo bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng 21-6 tại 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP.HCM.

Đối tượng tham dự là các ứng viên có bằng cử nhân các ngành: Khoa học máy tính, điện, điện tử, máy tính, công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính kinh doanh... Nhà trường cũng chào đón các bạn đã và đang học, sắp làm việc trong các đơn vị CNTT, viễn thông, ngân hàng, báo chí online, cơ quan hành chính, nghiên cứu, giảng dạy trung học chuyên nghiệp, CĐ-ĐH.

Nhà trường có học bổng trị giá hơn 3.700 USD (bằng 50% học phí) và hơn 1.500 USD (bằng 20% học phí).

Ứng viên có thể là người mới tốt nghiệp ĐH hoặc đã tốt nghiệp và đang công tác thực tế. Với các bạn chưa có Anh văn TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0 trở lên, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra Anh văn và có khóa học bồi dưỡng Anh văn nếu cần.

International University of Malaya - Wales là đại học quốc tế liên kết do ĐH Công lập Malaya (UM, đại học hàng đầu của Malaysia) và ĐH Công lập Wales (nước Anh) thành lập, đặt tại Kuala Lumpur.

Các sinh viên ra trường của IUMW nhận bằng được công nhận tại cả Anh và Malaysia. Trong thời gian học, sinh viên được giới thiệu đi thực tập có trả lương và tìm việc làm tại các công ty đa quốc gia ở Kuala Lumpur. Khi ra trường, sinh viên có thể xin việc làm tại Malaysia và các nước khác. Sinh viên IUMW được đi học trao đổi tại University of Wales. Trong thời gian học được ăn ở và sử dụng các phương tiện trong học xá của University of Malaysia. Chi phí sinh hoạt ở Kuala Lumpur chỉ bằng một nửa so với Singapore.

Chi tiết học bổng xem tại www.vietnamcentrepoint.edu.vn, đăng ký tham dự chương trình báo cáo học bổng qua email: sms@vietnamhopdiem.edu.vn hoặc điện thoại: (08) 3833.7747.

NHẬT TÚ