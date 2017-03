Học nhạc ở Anh và Hàn Quốc

Sở dĩ có xu hướng này là do đào tạo âm nhạc trong nước còn nhiều bất cập. Tình trạng một số ca sĩ nổi tiếng lại… không biết một nốt nhạc nào không phải là chuyện lạ. Trong khi đó, nhu cầu thị trường đối với nhạc sĩ, ca sĩ, giảng viên và chuyên gia âm nhạc chuyên nghiệp ngày càng cao. Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia, nền tảng âm nhạc chuyên sâu còn đem đến sự nghiệp rộng mở cho những người làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, lễ hội và các ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đến châu Âu học nhạc cổ điển

Nếu muốn học âm nhạc cổ điển thì không ở đâu có điều kiện học tốt hơn châu Âu, đặc biệt là Vương quốc Anh với Học viện Âm nhạc Hoàng gia nổi tiếng thế giới. Anh Hoàng Thiên Trọng, chuyên viên tư vấn du học Anh tại TP.HCM, cho biết: “Ở Anh, nếu thích âm nhạc và vũ đạo, bạn có thể học bằng First Diploma BTEC về nghệ thuật biểu diễn. Sau đó có thể lựa chọn từ nhiều bằng Diploma quốc gia của Vương quốc Anh, bao gồm biểu diễn hoặc sáng tác”. Cũng theo chuyên viên này, bằng đại học về âm nhạc ở Vương quốc Anh có mọi chuyên ngành, từ ngành công nghệ âm nhạc cho đến lịch sử âm nhạc. Có bảy trường chuyên về âm nhạc ở Vương quốc Anh, được biết tới dưới tên chung là Hội Nhạc viện Vương quốc Anh. Mức học phí của hệ thống trường này trung bình từ 7.000 đến 9.000 bảng Anh (khoảng 240-300 triệu đồng)/năm ĐH; ngoài ra bạn còn phải học các chứng chỉ khác như BTEC, học phí 4.000-6.000 bảng Anh (khoảng 140-200 triệu đồng); các khóa dự bị quốc tế với học phí 4.000-12.000 bảng (tương đương 140-400 triệu đồng)… Đó là chưa kể các chi phí sinh hoạt khác như thuê nhà, ăn ở và đi lại. Ngoài các giấy tờ không thể thiếu như: đơn xin nhập học (tham khảo http://www.ram.ac.uk/), thư giới thiệu, bản kế hoạch học tập, xác nhận tài chính… thì điều quan trọng mà học sinh cần lưu ý là hồ sơ xin visa tại Anh vì thực tế để xin được visa quốc gia này không hề đơn giản.

Chấp nhận đầu vào khó “nhằn” nhưng những ai đã từng du học ngành nhạc đều hài lòng với một sự nghiệp âm nhạc vững chắc.

Học nhạc đương đại ở châu Á

Trong khi đó, với dòng nhạc hiện đại thì Trường ĐH Quốc gia Seoul, Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ. Hiện trường này có các ngành: Thanh nhạc, Sáng tác, Nhạc cụ, Âm nhạc Triều Tiên, Nghiên cứu âm nhạc. Để được học trường này cần một số giấy tờ gồm: đơn xin nhập học (http://www.useoul.edu); bản kế hoạch học tập và cảm tưởng cá nhân (viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn); hai thư giới thiệu của giáo viên; bằng tốt nghiệp trung học và học bạ; bản sao hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của cha mẹ; giấy xác nhận tình hình tài chính. Đặc biệt, thí sinh cần gửi thêm băng đĩa xác nhận năng khiếu biểu diễn cá nhân. Học phí tại Hàn Quốc gần 10 triệu won/năm (khoảng 200 triệu đồng). Ngoài ra, nếu khả năng tài chính giới hạn thì các bạn trẻ có thể lựa chọn các trường đại học, học viện lớn đào tạo về âm nhạc tại Singapore. Tiêu biểu như National University of Singapore, Birmingham Business School, Singapore Raffles Music College, LASALLE College of the Arts và Học viện Nghệ thuật Nanyang…

Nghệ sĩ dương cầm Trang Trịnh, người vừa tốt nghiệp xuất sắc bằng thạc sĩ Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, cho biết: “Tôi luôn tự hào về chất lượng giảng dạy và học tập tại học viện này. Nếu các bạn trẻ Việt Nam có ước mơ về âm nhạc cổ điển, tôi nghĩ ngôi trường này sẽ có đầy đủ những gì các bạn cần để phát triển bản thân. Ngoài giờ học chuyên môn hằng tuần với giáo sư riêng, sinh viên sẽ được học các môn phụ như phân tích, sáng tác, chỉ huy, lịch sử âm nhạc, hòa tấu... giúp sinh viên phát triển tư duy nghệ thuật độc lập. Đặc biệt, trường luôn khuyến khích sinh viên tham gia biểu diễn và dự thi, dự thính tại nhiều trường học khác nhau tạo cơ hội trao đổi nghệ thuật với các trường khác.

QUỐC HẢI