Phần I (14 giờ đến 14 giờ 45 phút):



Đề tài thảo luận: Du học Boston



Hệ thống trường

Chọn lựa nhà ở

Phương tiện vận chuyển

Thời tiết

Các điểm tham quan



Người trình bày: Ông Michael Todorsky - Giám đốc Tuyển sinh và Tài chính, University of Massachusetts Boston



Phần II (từ 15 giờ đến 17 giờ):



Đề tài thảo luận: Hội thảo chuyên đề "Giáo dục bậc đại học Hoa Kỳ"

Tổng quan hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và các loại trường khác nhau

Các yếu tố cần xem xét khi chọn trường

Qui trình làm hồ sơ (bao gồm bài luận)

Cách trường quyết định xét tuyển



Danh sách các trường tham dự: 25 trường



California Baptist University

Florida Institute of Technology

Iowa State University

Ithaca College

James Madison University

John Carroll University

La Salle University

Loyola University – Chicago

Loyola Marymount University

New York Institute of Technology

North Central College

Old Dominion University

Roger Williams University

St. Mary's University - California

Savannah College of Art and Design SCAD

Texas Tech University

University of California, Santa Barbara

University of Central Florida

University of Denver

University of Hawaii, Manoa

University of Iowa

University of Washington

University of Wyoming

Westminster College, Utah

Portland State University



Để đăng ký tham dự, vui lòng gửi email đến hòm thư điện tử HCMCEDUSA@state.gov hoặc điện thoại cho số 835204610.



EducationUSA là nguồn thông tin chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về du học tại Mỹ và cung cấp thông tin miễn phí, chính xác, không thiên vị về các cơ hội học tập cho sinh viên và phụ huynh Việt Nam. Văn phòng của EducationUSA nằm ở tầng 8, tòa nhà Diamond Plaza (34 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM), điện thoại 08. 35204610, email: HCMCEDUSA@state.gov ; website: www.hochiminh.usconsulate.gov .

