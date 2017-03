Những “chiêu” tiết kiệm khi du học thời khủng hoảng

Chi phí ăn ở, đi lại, sinh hoạt hằng ngày đến học phí, hay những khoản không tên... tất cả cộng lại sẽ thành một mức "khồng lồ".



Nếu không có dự định và tính toán kỹ lưỡng, du học sinh có thể phải về nước giữa chừng. Để tiết kiệm chi phí cho những năm học đại học tại nước ngoài, phụ huynh và học sinh nên tham khảo lời khuyên sau đây.



Định hướng du học sớm



Khi quyết định cho con du học, phụ huynh phải định hướng rõ mục đích cho con du học là gì, khả năng của con có đáp ứng được không và ngân sách có đủ để lo cho con không. Nói khác đi, việc du học có thành công hay không phụ thuộc vào ba yếu tố: Năng lực học tập, tư chất của học sinh và khả năng tài chính của gia đình. Năng lực học tập (A) gồm khả năng tiếp thu và học tốt các môn khoa học và xã hội, đặc biệt là toán và tiếng Anh. Tư chất của học sinh (B) gồm ý thức, kỹ năng sống và học tập độc lập, tự chịu trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp xã hội và làm việc trong một tập thể, khả năng chịu áp lực và tự động viên, mối liên kết gắn bó với gia đình và bạn bè… Khả năng tài chính (C) là tính thanh khoản của nguồn tài chính trong ngắn hạn lẫn dài hạn.



Nhóm học sinh có nền tảng tốt về cả A, B lẫn C, hoặc chỉ tốt A và C, hoặc chỉ tốt B và C đều có thể thành công khi đi du học. Riêng nhóm học sinh không tốt cả A, B lẫn C, hoặc tốt A, B mà C không tốt là nhóm có nguy cơ cao về thất bại khi đi học ở nước ngoài.Vì thế, bạn cần có định hướng sớm và dành thời gian tìm hiểu thông tin du học, gặp gỡ các du học sinh để được tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc hoạch định những bước đường phát triển cho tương lai của mình, từ đó có thái độ, hành động tích cực để hoàn thành mục tiêu.



Săn học bổng



Nếu không muốn gia đình phải mất một khoản lớn cho bạn du học, không phải chật vật chứng minh tình hình tài chính, đảm bảo cho bạn sống tốt ở nước ngoài thì bạn nên tìm kiếm học bổng - toàn phần hay bán phần, đều giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể.



Đừng bị động với những quỹ Học bổng vốn rất hạn chế và có tính cạnh tranh cao như học bổng chính phủ, học bổng nhà nước hay học bổng của các Quỹ lớn. Tốt hơn là bạn nên tìm đến học bổng của chính các trường đại học. Nhiều trường đại học đều có quỹ học bổng riêng cho những cá nhân xuất sắc, thể hiện tiềm năng lãnh đạo hoặc đóng góp tích cực cho xã hội. Điều thú vị là nếu chịu khó tìm kiếm, và chuẩn bị kỹ càng, các bạn sẽ dễ dàng tìm được những học bổng 100% trong suốt cả khóa học.



Ngọc Anh, cựu du học sinh tại Mỹ chia sẻ: "Chỉ cần nhập những từ khóa như du học, học bổng toàn phần, hỗ trợ tài chính (bằng Tiếng Anh) trên các công cụ tìm kiếm là các bạn có thể tìm ra hàng trăm kết quả, và chọn lọc kỹ càng, bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội lớn cho mình mà ít người biết đến”. Ngọc Anh tìm được suất học bổng tại Mỹ cũng là nhờ đăng ký làm thành viên của một số trang thông tin về học bổng (như www.scholarshipnet.info, www.scholarships.com, www.scholarship-search.org.uk hay www.findaid.org), và nhận được email thông báo của các trang này khi có học bổng mới phù hợp”.



Bạn Ngọc Anh cho biết thêm, ở Mỹ có một loại học bổng gọi là Need Blind Aid, cho học bổng theo yêu cầu người du học, nếu bạn đủ thuyết phục họ nhận bạn nhập học. Chỉ có 9 trường có đủ khả năng cho học bổng theo dạng này, bao gồm 1. Amherst College in Massachusetts, 2. Bates College in Maine, 3. Dartmouth College in New Hampshire, 4. Harvard College in Massachusetts, 5. Massachusetts Institute of Technology (MIT), 6. Middlebury College in Vermont, 7. Princeton University in New Jersey, 8. Williams College in Massachusetts, 9. Yale University in Connecticut.



Lựa chọn các chương trình thông minh



Ngoài việc phấn đấu để giành học bổng du học, thành công tại các giảng đường đại học quốc tế, bạn còn có nhiều lựa chọn khác để tiết kiệm chi phí. Tìm hiểu các chương trình học rút gọn trong hệ thống giáo dục nước ngoài hoặc tham gia chương trình dự bị đại học trong nước. Bạn có thể tham khảo chương trình dự bị đại học quốc tế IFY tại Language Link Việt Nam. Khóa học này không có gì khác biệt so với nước ngoài do tổ chức Giáo dục Quốc tế Anh quốc NCC Education thiết kế và cấp bằng, được hơn 70 trường đại học quốc tế chấp nhận. Bạn chỉ phải chi trả khoảng 8.500$ cho chương trình full time 1 năm và 9.000$ cho chương trình part time trong khi con số này dao động từ 25.000$ - 35.000$ ở Anh hoặc Úc. Như vậy, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho những năm học sau này. Mùa tuyển sinh năm học 2013-2014, chương trình IFY dành tặng học bổng cho các sinh viên xuất sắc và đăng ký sớm như: 1 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng, 1 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng, 5 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.













Các khóa học dự bị đại học quốc tế trong nước là lựa chọn thông minh của học sinh và phụ huynh để tiết kiệm chi phí cho những năm du học sau này.



Ngoài điểm cộng lớn về chi phí, chương trình còn được học sinh và phụ huynh cộng điểm vì trang bị cho sinh viên kỹ năng tiếng Anh và những kỹ năng để du học thành công: Phương pháp học hiệu quả, phương pháp nghiên cứu, thuyết trình, lên kế hoạch và chiến lược học tập, đồng thời chuẩn bị hành trang văn hóa, kỹ năng sống để sinh viên thích nghi và hòa nhập nhanh nhất với cuộc sống tại nước ngoài. Sinh viên kết thúc chương trình với điểm IELTS tối thiểu 6,5. Đây là khóa học đặc biệt phù hợp với học sinh lớp 11, 12 ở Việt Nam, để có những kiến thức cơ bản và nền tảng trước khi du học tại nước ngoài.