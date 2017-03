Những “lớp học không bức tường”

LTS: Dạy học trực tuyến là hình thức dạy học đang bùng nổ ở Mỹ, nó có những ưu điểm về tính chủ động nhưng cũng mang lại những tranh cãi về hiệu quả, chất lượng.

“… Anish Patel thích ngủ, nhưng giờ học môn kinh tế vi mô bắt đầu lúc 09:35 nên cậu đành ngồi trong phòng ký túc xá bật laptop để xem các bài giảng trên mạng của trường trong khi bạn cùng phòng vẫn ngủ say... Một camera ở chế độ zoom quay cận cảnh bảng đen nơi tiến sĩ Rush đang giảng bài và viết bằng phấn….”.

Đây là phần mở đầu bài báo có nhan đề “Học trong ký túc xá vì lớp học “ở” trên mạng” đăng trên The New York Times ngày 7-10.

Khi thầy giáo chỉ là một đốm ảnh

Trường ĐH Florida phát và lưu trữ các bài giảng của Tiến sĩ Rush, điều đó có lợi cho học sinh buồn ngủ như Patel, cũng vì không có giảng đường nào có thể chứa hết 15.000 sinh viên. Hàng chục khóa học tâm lý học, thống kê, sinh học và các lĩnh vực khác cũng được tổ chức ở hình thức trực tuyến. Sinh viên hiếm khi gặp các bạn cùng lớp trong các khóa học này.

Học trực tuyến là hình thức học phục vụ đắc lực cho những sinh viên phi truyền thống - những người không thể vào trường cao đẳng vì điều kiện công việc và gia đình. Nhưng các công nghệ tương tự của hình thức “học từ xa” cũng đang tìm đường vào những trường ĐH công lập, nhất là những trường đang gặp khó khăn do đầu tư từ ngân sách nhà nước giảm. Tại ĐH Florida, số giờ học trực tuyến của sinh viên nội trú chiếm 12% và dự kiến sẽ tăng lên mức 25% trong năm năm tới.

Điều này có thể làm cho sinh viên thích thú bởi họ không phải thay đồ ngủ để đến lớp. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến cốt lõi của sứ mệnh một trường ĐH: Có thể học tốt khi giáo sư của bạn chỉ là một đốm ảnh mà bạn không bao giờ gặp? Sự rèn luyện và trưởng thành của sinh viên về kiến thức và nhân cách đạt được bao nhiêu so với hình thức học truyền thống có gặp gỡ trực tiếp với giảng viên và bạn học?

Kaitlyn Hartsock - một sinh viên chuyên ngành tâm lý đã học hai khóa trực tuyến trong học kỳ đầu tại Florida - nói: “Mẹ tôi thực sự khó chịu về điều đó. Bà cho rằng bà trả tiền cho tôi đi học ĐH chứ không phải ngồi ở nhà và nhìn chòng chọc vào máy tính”.

Một sinh viên đang học trực tuyến.

Cứu cánh của ĐH công lập khi bị cắt giảm ngân sách

Theo kết quả một cuộc điều tra về dạy học trực tuyến (Sloan Survey of Online Learning), học trực tuyến đang bùng nổ khắp Hoa Kỳ với 4,6 triệu sinh viên tham gia trong năm 2008. Nhưng phần lớn trong số đó - khoảng 3 triệu sinh viên - đã đồng loạt chuyển sang ghi danh vào các lớp học truyền thống.

Các trường cao đẳng và ĐH đã “lao” vào lĩnh vực dạy học trực tuyến, chủ yếu là các trường công, trên cơ sở xác định nhiệm vụ song trùng của mình là phục vụ càng nhiều sinh viên càng tốt, duy trì sự tồn tại cũng như mong muốn khai thác các công nghệ mới nhất. Tại Trường ĐH Iowa, có đến 10% trong số 14.000 sinh viên các ngành xã hội tham gia một khóa học trực tuyến mỗi học kỳ. Tại Trường ĐH Bắc Carolina ở Chapel Hill, sinh viên chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha năm thứ nhất không còn được học lớp truyền thống, nhà trường chuyển tất cả sang hình thức trực tuyến, mặc dù nghiên cứu nội bộ đã chỉ ra thực tế sinh viên học trực tuyến làm bài tập ngữ pháp và nói không tốt. “Bạn có X số tiền, bạn sẽ làm gì với nó?”. Ông Larry King, người đứng đầu bộ môn Pháp ngữ của trường này (nơi bị cắt giảm kinh phí khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn), cho rằng: “Bạn không thể có đủ để cho mọi người bất kỳ thứ gì họ muốn”.

Trường ĐH Florida đã phải đối mặt với sự cắt giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, tổng cộng là 25% trong ba năm qua. Đó là lý do chính yếu của việc các trường ĐH tích cực chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến nhiều hơn. “Chúng tôi coi đây là tương lai của giáo dục ĐH” - ông Joe Glover, một hiệu trưởng ĐH, nói. “Nói một cách trung thực, giáo dục ĐH Hoa Kỳ không có hiệu quả cao ở hình thức dạy học truyền thống nếu bạn nhìn vào tỉ lệ tốt nghiệp của đất nước chúng ta” - ông nói thêm. “Ít nhất chúng ta nên thử nghiệm các phương thức cung ứng dịch vụ giáo dục khác”.

Những tranh cãi chưa có hồi kết

Có điều sự tán thành lại đi kèm với sự hồ nghi. “Tôi muốn dạy ở lớp 50 sinh viên hơn và biết tên của từng sinh viên nhưng đó không phải là nơi mong muốn và có lợi” - bà Megan Mocko dạy môn thống kê cho 1.650 sinh viên nói. Tuy nhiên, bà cũng cho biết lợi thế của Internet là học sinh có thể dừng bài giảng và tua lại khi họ không hiểu điều gì đó.

Ilan Shrira, giảng viên dạy tâm lý học cho lớp học có sĩ số 300, lại nói rằng ông đã chọn bộ môn này vì niềm đam mê của ông đối với một vị giáo sư đã dạy ông thời sinh viên. Theo ông, cảm hứng do cách học online đưa đến cho từng người là khác nhau.

Hartsock năm nay 23 tuổi, siêng năng ghi chép. Là một sinh viên chuyên cần nhưng chỉ nhận được mức xếp loại trung bình, cô thất vọng với dạng học trực tuyến. Các thành viên khác trong nhóm thảo luận của cô không nỗ lực chút nào, cô nói. Một thử nghiệm về học trực tuyến yêu cầu trả lời năm câu hỏi trong 10 phút - một vòng thi diễn ra nhanh đến mức nhằm ngăn chặn sự gian lận bằng cách sử dụng câu trả lời của hệ thống tìm kiếm qua mạng. Hartsock phân bua: “Trong lớp học truyền thống, tôi là một trong những người ngồi trước, chia sẻ suy nghĩ với giảng viên”. Với Hartsock, hàng chục khóa học trực tuyến mà cô đã tham gia trong bốn năm giống nhau như một. Không có ý kiến. Không có phản hồi. Và các buổi học luôn luôn trễ.

Sau khi bài báo này được đăng (7-10-2010) trên The New York Times, độc giả đã gửi ý kiến liên tục và các ý kiến phân hóa dữ dội. Có ý kiến cho rằng thực trạng này chỉ diễn ra ở các trường cao đẳng hoặc ĐH hạng trung bình. Lại có ý kiến chỉ trích nhà nước thu thuế nhưng lại cắt giảm đầu tư cho các trường ĐH, cao đẳng. Một số ý kiến của sinh viên bày tỏ sự thất vọng, bất an với tình trạng vô phèng của hình thức học online. Học trực tuyến quả là chưa đến hồi kết về quan niệm và cách thức tiến hành.

Dạy học trực tuyến, còn được gọi là học từ xa hoặc e-learning, khác với cách dạy và học truyền thống ở chỗ sinh viên không cần phải đến lớp theo kiểu thầy trò gặp nhau trực tiếp. Nó là “một lớp học không có bức tường, người học được hỗ trợ và tự quản lý”. Đối với người đang làm việc thì học trực tuyến sẽ giúp họ không phải lo chuyện bỏ việc làm để đi học, vượt hàng trăm dặm đường, tìm người trông con hay… không có chỗ đỗ xe. Đối với sinh viên, hình thức dạy học này tạo điều kiện cho họ có thể tự kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ và “kết thúc” công việc theo lịch học, không hề phụ thuộc vào chuyện “cổng trường mở ra”. Sau khi đăng ký và được chấp nhận, người học khởi động việc học bằng cách vào mạng nghe giảng, nhận bài tập, được hướng dẫn… Một số lớp còn tạo ra các diễn đàn, chat room để thảo luận. Có nơi, người ta sử dụng micro và tai nghe để giao tiếp, nhà trường cung cấp các phần mềm chương trình cho phép sử dụng kết hợp bảng trắng, trình diễn PowerPoint, phim ảnh, video, các đoạn âm thanh..., thậm chí có thể đưa tất cả lên mạng… Sau cùng, họ được chấm bài tập, đồ án tốt nghiệp… Các chương trình khác nhau đòi hỏi các cấp độ kiến thức khác nhau về máy tính và Internet. Do đó sinh viên cần dành thời gian để trao đổi với các giảng viên giỏi, sinh viên khóa trước và thậm chí cả bộ phận phụ trách công nghệ thông tin để nắm bắt tốt hơn phương pháp giảng dạy và sử dụng công nghệ. Vì vậy, trong khi các trường truyền thống sẽ không bao giờ biến mất, các trường tổ chức dạy học trực tuyến phát triển về số lượng và tuyển sinh vì họ cung cấp cho giai cấp công nhân một cơ hội để thăng tiến trong nghề nghiệp của mình, phát triển sự tự tin cá nhân và hiện thực hóa giấc mơ học tập của đời mình.

(Còn tiếp)

ĐẶNG NGỌC HÙNG