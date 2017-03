SaigonTech rộng cửa đón học sinh

Tại SaigonTech, cơ hội luôn rộng mở cho mọi học sinh tốt nghiệp THPT để có thể nhận bằng của Mỹ ngay tại Việt Nam.

Đầu vào thuận lợi

Học sinh tốt nghiệp THPT có thể thi xét tuyển ngay vào SaigonTech với hai môn Toán và Viết luận. Đề thi tập trung vào các kiến thức phổ thông, vừa sức với học sinh có học lực khá trở lên. Điểm chuẩn để vào trường là 5/10 mỗi môn. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho thí sinh vừa tham gia kỳ thi cao đẳng, đại học năm 2013, chỉ cần đạt điểm sàn, thí sinh sẽ được xét tuyển vào Trường SaigonTech.

Tại SaigonTech, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong khi đa số các học sinh tốt nghiệp THPT có vốn tiếng Anh chỉ đạt mức trung bình. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là một trở ngại lớn vì các em có thể bắt đầu tại SaigonTech với Chương trình Tiếng Anh Học thuật SaigonTech từ cấp độ bắt đầu (Beginners) đến nâng cao (Advanced). Chương trình giúp sinh viên dần phát triển vốn tiếng Anh đến khi đạt đủ chuẩn để vào học chương trình chuyên ngành của ĐHCĐ Houston, hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Môi trường học tập quốc tế

Để đảm bảo môi trường học tập chuẩn quốc tế và hỗ trợ tối đa cho việc học tập của sinh viên, Trường SaigonTech trang bị cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Việt Nam ngay trong môi trường xanh và sạch của Công viên Phần mềm Quang Trung. Trường lớp khang trang, hệ thống viễn thông, phòng hội thảo quốc tế hiện đại. Các tiện ích được trang bị đầy đủ trong từng phòng học, phòng lab, phòng học trực tuyến, phòng làm việc và nghiên cứu chuyển giao công nghệ…

Không chỉ có cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập tại SaigonTech còn đạt chuẩn quốc tế ở chỗ sinh viên được sống và học tập theo phương thức giống hệt sinh viên đang theo học tại Hoa Kỳ. Sinh viên thường xuyên thuyết trình, làm việc nhóm, làm bài nghiên cứu… giúp phát triển các kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu, tìm tài liệu… Các môn học như Trình bày trước công chúng, Nhân học, Mỹ thuật, Tâm lý ứng dụng, Viết luận, Viết báo cáo kỹ thuật/ thư tín thương mại… là những môn học bắt buộc tại SaigonTech giúp sinh viên được rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho công việc về sau một cách bài bản nhất. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa phong phú và bổ ích giúp sinh viên phát huy tính sáng tạo, sự năng động và thái độ chia sẻ.

Cuối cùng, một môi trường nói tiếng Anh hoàn toàn - môi trường học độc đáo nhất tại Việt Nam - giúp sinh viên SaigonTech sử dụng tiếng Anh thường xuyên như đang du học nhờ vậy sinh viên có vốn tiếng Anh lưu loát, phản xạ tiếng Anh tốt.

Bằng cấp tốt - Cơ hội tốt

Sinh viên tốt nghiệp SaigonTech được ĐHCĐ Houston cấp bằng, giống như các sinh viên tốt nghiệp tại ĐHCĐ Houston, Texas. Văn bằng chính quy, có giá trị quốc tế. Với bằng cấp của ĐHCĐ Houston, sinh viên có thể bắt đầu đi làm hoặc liên thông đại học.

Các sinh viên tốt nghiệp Trường SaigonTech rất được đánh giá cao ở các công ty nước ngoài tại Việt Nam hoặc đi làm việc ở nước ngoài. Từ khóa sinh viên tốt nghiệp SaigonTech đầu tiên vào năm 2005 cho đến nay, Trường SaigonTech đã có hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp và nhận bằng của ĐHCĐ Houston. 15% trong số họ đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Singapore, Malaysia…

Những sinh viên muốn liên thông đại học có thể lựa chọn học tiếp tại các chương trình của nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt sẽ rất thuận lợi khi tiếp tục du học ở Hoa Kỳ. Các tín chỉ trong chương trình học của ĐHCĐ Houston có giá trị liên thông và được chấp nhận trên toàn nước Mỹ. Rất nhiều sinh viên SaigonTech đã và đang học liên thông tại các trường ở tiểu bang Texas như Texas A&M University, University of Houston, University of Texas, Baylor University hay Trường NPU (California)…

YẾN THY