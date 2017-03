Sinh viên Anh dồn sang Mỹ

Ivy League: tốp 8 trường đại học hàng đầu ở Bắc Mỹ gồm

có các trường đại học Havard, Yale, Princeton, Cornell, Dartmouth,

Columbia, Pennsylvania và Brown.

Đại học Havard – xếp hạng hàng đầu thế giới – đã nhận một số lượng ứng viên từ Anh tăng hơn một phần ba chỉ trong 12 tháng.Những đơn vị ưu tú trong nhóm Ivy League(1) bao gồm Yale, Columbia và Cornell cũng đã báo cáo về sự gia tăng nhu cầu của các ứng viên.Người ta tin rằng những nơi hàng đầu cho sinh viên bản địa tại các đại học Anh đang siết chặt lượng đầu vào cùng với sự phản ứng về việc tăng các học phí lên đến 9,000 bảng một năm đang ảnh hưởng đến quá trình gia tăng này.Sự việc được thông tin khoảng một tuần sau khi một trong các trường đại học hàng đầu ở châu Âu là trường Maastricht của Hà Lan cho biết về sự gia tăng bất ngờ số lượng các ứng viên đến từ Anh: gấp khoảng hơn 10 lần trước đây. Có khoảng 400 hồ sơ đã gửi đến so với chỉ 35 hồ sơ vào năm 2010.Lauren Welch, giám đốc về dịch vụ tư vấn tại của Ủy ban Fulbright tại Anh, chuyên cấp học bổng cho các ứng viên học tại các trường đại học của Mỹ cho biết:“Một điều chắc chắn đang dễ nhận ra là một cơ hội chưa từng có cho các trường đại học Mỹ tuyển dụng sinh viên Anh”.Theo các số liệu, Havard đã có khoảng 500 ứng viên đến từ Anh bắt đầu khóa học trong kỳ học mùa thu này, so tăng so với con số 370 năm vừa rồi, tức là tăng khoảng 35%.Trường Yale tuyển 36 sinh viên Anh vào các khóa học từ năm ngoái, tăng 25 người so với năm 2009, tức là khoảng 44%. Cách đây 5 năm (tức năm 2006) chỉ có khoảng 15 sinh viên theo học.Có khoảng 197 sinh viên đến từ Anh và xứ Wales đã ứng tuyển và bắt đầu quá trình học tại Cornell vào mùa thu này, tăng so với năm ngoái 176 người.Thông tin từ ĐH Columbia cho thấy, có 178 sinh viên Anh đã theo học vào năm 2009, tăng từ 164 trong năm 2008 và 151 trong năm 2003.Trường ĐH Berkeley, một trường hàng đầu nhưng không thuộc nhóm Ivy League cũng vậy.Đã có khoảng 166 ứng viên người Anh nộp hồ sơ trong mùa thu năm nay, so với năm ngoái là 130 người.Tương tự, trường đại học Indiana, một trong những trường tốp đầu ở Mỹ không thuộc nhóm Ivy League cũng có 9 ứng viên trong khi năm ngoái chỉ có 7 ứng viên từ Anh.Thông tin tổng kết của tờ Guardian cho hay rằng đối với các trường thuộc nhóm Ivy League, số lượng ứng viên đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm.Các trường đại học thuộc nhóm Ivy League thường thu học phí từ 22,000 bảng đến 28,000 bảng Anh một năm, nhiều hơn so với học phí tối đa 9,000 bảng ở Anh.Chi phí tổng thể khi học tại các trường này khoảng 37,000 bảng (khoảng 60,000 USD) một năm, tuy nhiên sinh viên học tại Mỹ thường đủ điều kiện để đạt các gói học bổng hào phóng.Alexandra Morton, 18 tuổi, đã từ chối bốn trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh bao gồm Cambridge để đến học tại Princeton, tại Mỹ trong năm nay.Morton cho biết, lý do cô chọn Princeton đó là bề rộng của các môn học và “cơ sở vật chất không thể tin được” ở trường đại học thuộc Ivy League đã làm cho cô thay đổi quyết định của mình.Dù chi phí đầy đủ là 60,000 USD/năm, nhưng Morton sẽ được nhận hỗ trợ tài chính khoảng 15-20% từ chính sách của trường.Tim Hands, một quan chức của trường Oxford cho biết, sự lựa chọn các trường đại học Mỹ chỉ là của một số ít các sinh viên.“Chất lượng về đào tạo đại học của các trường đại học ở Anh vẫn tốt hơn ở Mỹ”, Hands cho hay.Trong khi đó, một lãnh đạo của trường trung học tại Anh trả lời phỏng vấn của tờ Guardian rằng mặc dù học phí tăng là một yếu tố gây thay đổi, nhưng những sự lựa chọn mới đó cũng phản ánh sự quan tâm về các tiêu chuẩn của những trường đại học Anh.Ông Andrew Halls, hiệu trưởng của trường trung học King College tại London cho biết:“Những học sinh của chúng tôi đang nói về việc ứng tuyển vào các trường đại học ở Mỹ nhiều hơn trước. Có một cảm giác, đó là nếu bạn vào một trường đại học ở Anh (mà không phải là Oxford hay Cambridge) thì có thể không được giảng dạy nhiều như mình muốn”.