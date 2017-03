Thích nghi du học New York

Vì sao New York thu hút sinh viên đến vậy? Bởi vì thành phố tám triệu dân này là nơi tụ họp sinh sống của nhiều sắc dân khác nhau, là tâm điểm của giới tài chính, truyền thông, quảng cáo và thời trang, là nơi trải rộng một cuộc sống trẻ trung và luôn năng động.

Chọn lựa trường phù hợp

Tại New York có chín cơ sở giáo dục ĐH nổi trội nhất với đặc trưng các ngành học khác nhau mà du học sinh cần cân nhắc lựa chọn, gồm:

- Columbia: ĐH danh tiếng này là thành viên của IvyLeague. ĐH Columbia đã chuyển hướng sang lĩnh vực nghiên cứu và tỉ lệ chọi khắt khe (7% thí sinh đăng ký). Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có thời gian học tập tại đây.

- New York University: Đây là một ĐH tư nhân nổi tiếng khác của New York, tuyển chọn dễ hơn ĐH Columbia. Nơi đây có 50.000 sinh viên đang theo học, trong đó 10.000 sinh viên nước ngoài.

- City University of New York là ĐH công lập lớn của TP New York với 270.000 sinh viên. ĐH này có nhiều cơ sở nằm rải rác khắp New York. Học phí thấp hơn các ĐH tư.

- Fordham là ĐH Công giáo với khu học xá chính tọa lạc tại quận Bronx. ĐH này là tâm điểm của các cuộc đấu tranh đòi giải phóng các dân tộc thiểu số trong thập niên 1960 và được xếp hạng 54/300 bởi US News.

- Yeshiva là ĐH Do Thái với 9.000 sinh viên, đặc biệt nổi tiếng về luật, khoa học và y khoa, được xếp hạng 41/300 do US News and World Report.





Có hơn 500.000 bạn trẻ đến học tập tại 110 cơ sở giáo dục ĐH nằm rải rác khắp TP New York.

- St John’s: ĐH Công giáo tư nhân với 20.000 sinh viên. ĐH St John’s đặc biệt có các chương trình chuyên môn hóa như kinh doanh (22% trong tổng sinh viên theo học), truyền thông, chăm sóc sức khỏe. Xếp hạng 152/300 bởi US News and World Report.

- The New School: ĐH đi tiên phong trong các lĩnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh, nhạc jazz, điện ảnh và thiết kế, cùng các chuyên ngành khoa học xã hội. Cơ sở thành viên của ĐH này là Parsons chuyên về thời trang, với các chuyên ngành như sáng tạo, thiết kế, ánh sáng, truyền thông,… đã nổi tiếng trên thế giới.

- Juilliard School: Trường chuyên đào tạo về nghệ thuật, dành cho các bạn trẻ đam mê khiêu vũ, âm nhạc và diễn xuất.

- Fashion Institute of Technology là một cơ sở đào tạo công lập nổi tiếng chuyên về thời trang với 10.000 sinh viên. Ngoài lĩnh vực sáng tạo và thiết kế, trường còn có các chương trình giảng dạy về kinh doanh, công nghệ, lịch sử nhưng các chuyên ngành này đều có liên quan đến lĩnh vực đào tạo chính của trường là thời trang.

Chuẩn bị kỹ lưỡng một năm

Tỉ lệ chọi của các trường ĐH tại New York rất khác nhau. Và để tạo điều kiện cho các bạn trẻ có nhiều cơ hội chọn lựa, đa số các ĐH tại New York thường tổ chức các đợt tham quan cơ sở và các đợt hội thảo thường xuyên vào mùa xuân và mùa thu. Nếu không có cơ hội để tham quan thực tế, bạn trẻ có thể vào trang mạng YouVisit.com hoặc tìm kiếm các thông tin có liên quan trên trang web của Council for Higher Education Accreditation (www.chea.org) hoặc của US News & World Report (www.usnews.com). Chú ý: Việc đăng ký vào các trường ĐH Mỹ được tổ chức rất sớm, vào khoảng tháng 11 và 12 năm trước cho đợt nhập học vào tháng 9 năm sau.

Học phí và học bổng

Học phí đóng cho một trường ĐH tại New York tối thiểu gần 13.000 USD/ năm (như tại CUNY - City University of New York), thậm chí lên đến hơn 41.000 USD (tại ĐH Columbia và New York University). Nhiều sinh viên đã vay ngân hàng để có tiền theo học. Ngoài ra thường thì đa số sinh viên sẽ tự thu xếp thời gian biểu để đi làm thêm vì đối với sinh viên nước ngoài, từ năm hai trở lên, họ được quyền tìm một việc làm với thời lượng 20 giờ/tuần.

Về phần học bổng, giai đoạn học cử nhân (Bachelor) rất hiếm khi được học bổng. Nhưng đối với sinh viên theo học thạc sĩ và tiến sĩ, có một vài khả năng sau đây: Học bổng Fullbright; học bổng Herbert Smith dành cho ngành luật; học bổng của hội Monahan cho ngành kỹ sư; học bổng của hội Lurcy cho ngành xã hội - nhân văn… Có hai trang web để các bạn trẻ có thể tham khảo tìm học bổng tùy theo điểu kiện của mình là của EduPass (www.edupass.org) và IEFA (www.iefa.org).

Chú ý tiền thuê nhà!

Tại New York, các khoản ăn uống, đi lại và giải trí thường không đáng lo, song tiền thuê nhà lại là vấn đề. Một phòng thuê chung tại Manhattan thường sẽ có giá là gần 1.000-1.500 USD/tháng. Tại Brooklyn, bạn có thể chỉ phải chi mỗi tháng khoảng 830 USD nhưng bù lại phải đi xe điện ngầm xa hơn để đến trường. Để tham khảo, bạn có thể vào trang web Craig’s List (http://newyork.craigslist.org) để biết rõ hơn thông tin.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Letudiant.fr)