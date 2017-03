Tiền ít vẫn du học tự túc

Theo thông tin từ Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, bình quân học phí tại CĐ cộng đồng Mỹ vào khoảng 7.000-9.000 USD (khoảng 150-191 triệu đồng)/năm, trong khi đó ở bậc ĐH bốn năm lại lên tới 25.000-35.000 USD (khoảng 530-743 triệu đồng)/năm đối với trường công lập và khoảng 30.000-50.000 USD (tương đương từ 637 triệu đến hơn 1 tỉ đồng)/năm nếu là trường tư thục.

Với mức chênh lệch học phí này, rõ ràng việc chọn học ở CĐ cộng đồng là một lựa chọn vô cùng hợp lý về mặt kinh tế bởi sau khi học xong chương trình CĐ cộng đồng, du học sinh có thể học thêm hai năm để lấy bằng ĐH.

Đến Mỹ là lựa chọn tối ưu

Nếu bạn có ý định du học theo chương trình CĐ cộng đồng do khả năng tài chính có hạn thì nên chọn Mỹ vì đây là quốc gia đưa chương trình CĐ cộng đồng vào khung chuẩn và được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận, bảo trợ. Ngoài ra, cũng có nhiều lý do chính đáng để bạn cân nhắc khi quyết định lựa chọn chương trình này, như:

Chi phí thấp: Học phí ở các trường CĐ cộng đồng trung bình khoảng 7.000-9.000 USD (khoảng 150-191 triệu đồng), trong khi đó, nếu học ở các trường ĐH tiểu bang thì chi phí này là 12.000-28.000 USD (khoảng 255-595 triệu đồng); ĐH tư thục là 30.000-45.000 USD (khoảng 637-955 triệu đồng). Thế nên du học sinh có thể tiết kiệm ít nhất 35.000 USD (tương đương 743 triệu đồng) cho hai năm đầu so với học thẳng ĐH ở Mỹ từ năm thứ nhất.

Chọn học CĐ cộng đồng du học sinh Việt Nam tiết kiệm được gần 800 triệu đồng cho hai năm đầu du học.

Yêu cầu linh hoạt về khả năng tiếng Anh: Tại các trường CĐ cộng đồng cung cấp chương trình tiếng Anh chuyên sâu (IEPs) cho sinh viên nên khả năng tiếng Anh, điểm TOEFL không nhất thiết cần cho yêu cầu đầu vào. Trong khi đó, điều này là bắt buộc với các hệ thống giáo dục bậc ĐH khác tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, du học sinh không cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL khi chuyển tiếp lên năm thứ ba ĐH.

Sĩ số lớp học nhỏ: Sĩ số lớp học tại CĐ cộng đồng khoảng 15-20 sinh viên. Điều này giúp giảng viên có thể dành nhiều thời gian cho cá nhân sinh viên và bản thân sinh viên trao đổi nhiều hơn với nhau.

Chương trình học đa dạng: Ở các trường CĐ cộng đồng, chương trình đào tạo rất đa dạng với hàng trăm chuyên ngành từ nghệ thuật, khoa học chính trị cho đến kinh tế học. Hiện nay, các chương trình phổ biến mà sinh viên quốc tế ưa chuộng gồm: kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ máy tính, đồ họa, công nghệ Internet, truyền thông đa phương tiện, quản lý khách sạn, nhà hàng,…

Cơ hội chuyển tiếp lên ĐH: Các trường CĐ cộng đồng đều xây dựng cam kết với các trường ĐH bốn năm (được gọi là tiếp nối hay chuyển tiếp 2+2) cho phép sinh viên chuyển tiếp tín chỉ khi học tại CĐ cộng đồng sang bằng ĐH. Sau hai năm, sinh viên được cấp bằng CĐ (associate degree) có thể đi làm hoặc nộp đơn vào các trường ĐH để học tiếp hai năm lấy bằng cử nhân.

Lấy bằng THPT và CĐ chỉ trong hai năm

Thống kê của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, trung bình 10 sinh viên Việt Nam được phỏng vấn sang Mỹ du học thì có tới sáu người lựa chọn chương trình CĐ cộng đồng. Lý do là vì mức học phí thấp hơn rất nhiều so với các chương trình bậc CĐ khác; hơn nữa học sinh Việt Nam nếu chưa hoàn tất chương trình phổ thông ở Việt Nam có thể chọn học chương trình kép để nhận được cả bằng tốt nghiệp trung học và CĐ chỉ trong thời gian hai năm. Song song đó, chương trình CĐ cộng đồng được xem là tương đương với hai năm đầu bậc ĐH. Thế nên du học sinh sau khi hoàn thành các kiến thức nền tảng cho chuyên ngành đã chọn trong hai năm đầu có thể chuyển tiếp lên ĐH để hoàn tất chương trình ĐH với các lớp học chuyên ngành trong hai năm cuối.

Đặc biệt, CĐ cộng đồng là một chương trình chuẩn và chính thức của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Chính vì vậy sinh viên của các trường CĐ cộng đồng chỉ cần học đủ số lượng tín chỉ và đạt đủ điểm yêu cầu là được chuyển tiếp lên hệ thống ĐH nổi tiếng tại Mỹ như University of Washington, Seattle University, UCLA, University of Michigan, Ohio State và rất nhiều viện ĐH hàng đầu khác… Các môn học chuyển tiếp phong phú như mỹ thuật/thiết kế, kinh doanh, khoa học y tế, truyền thông, khoa học điện toán, dược, kỹ thuật, IT, hàng không và rất nhiều ngành khác.

ĐH Mỹ chào đón sinh viên CĐ cộng đồng Hầu hết các trường ĐH công lập và các trường ĐH tư của Mỹ sẵn sàng tuyển sinh những sinh viên học tại CĐ cộng đồng muốn chuyển tiếp vào, kể cả những trường Havard, Stanford, UC Berkely và Michigan. Các trường ĐH hàng đầu ở Mỹ tôn trọng CĐ cộng đồng và chấp nhận những sinh viên tốt nghiệp từ đó. Và hầu như một nửa những cử nhân của Mỹ là chuyển tiếp từ trường CĐ cộng đồng.

