Top 10 trường ĐH dự kiến được ưa chuộng nhất Nhật Bản 2010

Trong năm nay, số đơn đăng ký học Trường ĐH Waseda đạt mức 115.515, giảm 5.651 đơn so với năm 2009. Trong khi đó, tính đến 18/1/2010, số đơn đăng ký học Trường ĐH Meiji lên tới 115.158, tăng 8.922 đơn so với năm ngoái. Dự kiến, đây sẽ là lần đầu tiên Trường ĐH Meiji trở thành trường ĐH được yêu thích nhất ở đất nước hoa anh đào. Hiện tại, Trường ĐH Waseda vẫn vượt Trường ĐH Meiji về lượng đơn đăng ký học (nhiều hơn 357 đơn). Tuy vậy, dự kiến đến 5/3/2010, Trường ĐH Meiji sẽ nhận thêm 600 - 700 đơn nhập học nữa từ những thí sinh đăng ký điểm thi với Trung tâm khảo thí quốc gia về tuyển sinh đại học (NCTUA). Tờ Mainichi nhận định rằng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các thí sinh có xu hướng chọn những trường ĐH mà họ có khả năng được chấp nhận nhiều hơn. Đồng thời, hiện nay các thí sinh rất ngại chọn các trường tư thục hàng đầu như Trường ĐH Waseda và ĐH Keio. Thay vào đó, họ chọn học Trường ĐH Meiji và các trường ĐH ở hạng thấp với hy vọng có cơ hội trúng tuyển cao hơn. Hiện nay, lượng đơn đăng ký vào Trường ĐH Keio giảm 1.629 so với năm 2009, trong khi đó số đơn đăng ký vào Trường ĐH Hosei (trường này không thuộc top 2 trường ĐH hàng đầu) lại tăng 7.376 so với năm ngoái. Hiện lệ phí thi trung bình tại các trường ĐH tư thục vào khoảng 35.000 yen. Theo nhà xuất bản giáo dục Obunsha Co., trong năm 2009, mỗi thí sinh ở Nhật Bản đăng ký trung bình 5,42 trường đại học tính theo các ngành thi. Obunsha Co. dự tính trong năm nay con số này sẽ giảm vì các thí sinh muốn tiết kiệm chi phí. Đồng thời, những trường ĐH tư giảm lệ phí thi hoặc đưa ra hệ thống giảm lệ phí cho những thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 ngành thì cũng thu hút nhiều thí sinh hơn. Phòng quan hệ công chúng của Trường ĐH Meiji thừa nhận rằng có nhiều thí sinh nộp đơn vào trường ĐH Meiji hơn là vào Trường ĐH Waseda. Đại diện Trường ĐH Meiji cho rằng sở dĩ trường được thí sinh ưa chuộng là vì trường có sự cải tiến trong thi tuyển sinh trong đó có việc đưa ra hình thức thi tại các vùng. "Chúng tôi nghĩ rằng các nỗ lực của chúng tôi đã được thí sinh ghi nhận. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu trở thành trường ĐH được ưa chuộng nhất Nhật Bản năm 2010", một nhân viên PR của Trường ĐH Meiji cho hay. Trong khi đó, Trường ĐH Waseda không đưa ra bình luận gì cả. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 trường ĐH được ưa chuộng nhất Nhật Bản (tính theo số lượng đơn đăng ký nhập học) tính đến ngày 18/1/2010 (số lượng đơn đăng ký này không tính đến những thí sinh được ưu tiên và những thí sinh trúng tuyển theo diện đặc biệt): 1. ĐH Waseda (115.515 đơn đăng ký) 2. ĐH Meiji (115.158) 3. ĐH Hosei (93.062) 4. ĐH Nihon (88.956) 5. ĐH Chuo (81.198) 6. ĐH Kansai (78.166) 7. ĐH Rikkyo (72.966) 8. ĐH Ritsumeikan (69.561) 9. ĐH Toyo (63.289) 10. ĐH Kinki (62.816) Theo Dân Trí/ Mainichi