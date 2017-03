Mùa này đang vào mùa cao điểm du học, đặc biệt là du học tại Hoa Kỳ. Mặt khác, nhiều người dân và doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến thủ tục bảo lãnh thân nhân sang Hoa Kỳ định cư (diện vợ/chồng, hôn thê/hôn phu, con...), du lịch, đầu tư vào Hoa Kỳ.... Để đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp Việt Nam, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến “Cấp visa vào Hoa Kỳ du học, du lịch, định cư...” vào lúc từ 14 giờ đến 16 giờ thứ Tư (30-5-2012) trên website của Báo.

Mời người dân và doanh nghiệp quan tâm về thủ tục cấp visa vào Hoa Kỳ đặt câu hỏi, theo dõi buổi giao lưu này.

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM



Nguyễn Anh Phương - Nữ 45 tuổi

Xin chào các bạn, Cháu nhà tôi hiện sắp tốt nghiệp trung học, híghchool ở Mỹ và đã được 1 đại học của Mỹ nhận học. Trường đại học có bảo cháu chuyển quản lý SEVIS về trường, và không phải đóng phí SEVIS nữa. Như thế có đúng không?

Chuyên viên EducationUSA:

Đúng vậy. Học sinh chỉ cần đóng phí SEVIS một lần mà thôi.

Nguyen Thanh The - Nam 47 tuổi

Toi co nguoi ban tai My (la Luat su)du dinh moi toi sang tham va giao luu nghe nghiep, tim co hoi hop tac dich vu phap ly de cung cap dich vu cho ca nhan, doanh nghiep co nhu cau tai Viet Nam va nguoc lai, ket hop du lich. Toi co the duoc cap visa khong ? cac dieu kien toi thieu khi nop ho so xin cap visa ?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Bạn có thể tham khảo thông tin về các loại Visa trên trang web của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại địa chỉ http://hochiminh.usconsulate.gov. Bạn có thể nộp đơn cho loại thị thực du lịch công tác, làm việc và trao đổi văn hóa, tùy thuộc vào mục đích bạn đến Mỹ.





Nguyen van Trung - Nam 52 tuổi

Toi co con trai nam nay 24 t dang hoc dai hoc tai My.Toi co con gai 9t dang o VN cung chung Toi.Vua roi chung toi co dien don phong van xin visa Tham than nhung chi co 2 Vo chong Toi.Vi Toi nghe Neu di het ca nha se khong xin duoc visa.xin cho hoi nhu the co dung khong?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Điều này không đúng, các bạn có thể tham gia phỏng vấn cùng với nhau.

tran thi le - Nữ 47 tuổi

gia dinh toi co lam ho so dien doan tu me va em toi o my bao lanh nam 2000 nhung luc do me toi chua co quoc tich my nen em toi moi bo sung ho so vi me toi da co quoc tich my vay xin hoi khi nao gia dinh toi duoc doan tu o my

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm Visa (National Visa Center) và cung cấp thông tin nhập tịch của mẹ bạn cho họ. Và sau đó bạn có thể kiểm tra ngày xét duyệt hồ sơ trên trang web http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html để biết thêm chi tiết.

Hồ Phong Vũ - Nam 24 tuổi

TÔI MUỐN ĐỊNH CƯ Ở MỸ THÌ CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Có nhiều cách để được vào nước Mỹ định cư, để biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm thông tin trên trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ tại www.uscis.gov

Phan Huy Thắng - Nam 19 tuổi

Con tôi học Thạc sĩ ở Mỹ với thời gian học 2 năm nhưng Visa được cấp chỉ có 1 năm . Vậy khi hết thời gian 1 năm phải làm sao để việc học được đảm bảo.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Visa là giấy tờ để xin vào Mỹ trong hạn dùng Visa, tuy nhiên thời gian ở lại Mỹ để học như trình bày của bạn sẽ tùy thuộc vào I20.

ĐỖ HUY SƠN - Nam 42 tuổi

Tôi là công dân Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam, đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Nhật Bản. Tôi có thể xin visa đi từ Nhật vào Hoa Kỳ để dự các hội nghị khoa học không? Nếu được thì xin hướng dẫn thủ tục cần thiết. Cám ơn.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Nếu bạn sống ở Nhật bạn có thề xin Visa từ Nhật vào Mỹ.







Nguyễn Minh Trọng - Nam 47 tuổi

Mẹ tôi đã làm thủ tục, hồ sơ để bảo lãnh cho tôi theo diện F1 đã hơn 06 năm,tất cả hồ sơ đều do luật sư bên Hoa Kỳ đảm nhận,hiện đang chờ lịch phỏng vấn, cùng đi với tôi có hai người con trai,người con lớn đến tháng 12/2012 thì đủ 21 tuổi.Cho tôi xin được hỏi: nếu khi đến lượt phỏng vấn vào cuối năm thì tôi cần phải làm những thủ tục gì để con trai lớn của tôi được hưởng theo Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA).Trân trọng cảm ơn

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Nhìn thoáng qua thì thấy rằng có thể không có trở ngại gì, nhưng chúng tôi không chắc chắn về điều đó. Công thức để tính tuổi dựa theo đạo luật bảo vệ tình trạng tuổi của con duới 21 tuổi (CSPA : Child Status Protection Act) thì rất phức tạp, nếu bạn muốn tự tính, vui lòng tham khảo tại trang http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1f0c0a5659083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=1f0c0a5659083210VgnVCM100000082ca60aRCRD

Cao Ngọc Dũng - Nam 54 tuổi

Tôi là bác sĩ , đã nghỉ việc bệnh viện nhà nước, hiện đang làm việc cho 1 phòng khám đa khoa tư nhân. Tôi muốn đi du lịch tự do( không đi theo tour) tới Hoa Kỳ thì cần những điều kiện gì? Tôi có bạn bè, người thân( anh em) ở Mỹ thì có bắt buộc phải phải trình báo hay không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Trong phần điền đơn DS-160, đương đơn phải liệt kê tất cả các mối liên hệ với người thân hoặc là bạn bè ở Mỹ.





NGUYỄN THỊ MAI - Nữ 59 tuổi

Tôi được cấp Visa theo dạng DU LỊCH trong thời hạn 4 tháng. Tuy nhiên, sau khi đến Mỹ do sức khỏe không được tốt nên đã ở quá thời hạn trên hơn 1 tháng.Tôi vừa rớt phỏng vấn vì thời hạn lưu trú kéo dài trước đây của tôi. Vậy tôi phải làm thế nào để chứng minh cho Viên Lãnh Sự thấy là do lý do khách quan nên mới trễ thời hạn Visa và Tôi còn có cơ hội xin được Visa đến Mỹ nữa không? Xin chân thành cám ơn.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Nếu bạn ở Mỹ không hợp pháp quá thời gian từ 6 tháng đến 1 năm thì bạn sẽ không được đến Mỹ 3 năm sau ngày cuối cùng bạn rời khỏi Mỹ. Nếu thời gian ở lại Mỹ không hợp pháp quá 1 năm bạn sẽ bị cấm vào Mỹ trong 10 năm.



Phạm Hoàng Thơ - Nữ 18 tuổi

Xin kính chào viên chức, tôi có một số điều thắc mắc xin viên chức có thể giải đáp. Tôi hiện tại đã đuợc cấp I20 với ngày nhập học là 24/09/12 và tôi đã hẹn lịch phỏng vấn vào ngày 15/06/12 sắp tới đây. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã đăng ký với trường chương trình học hè (Freshman Summer Start Program), chương trình học kéo dài từ 04/08/12 đến 13/09/12. Như vậy thì tôi sẽ được cấp một I20 mới với ngày học sớm hơn so với ngày 24/09/12 trên. Xin cho tôi hỏi liệu tôi có cần phải đăng ký mẫu đơn DS160 với ngày dự định đi sớm hơn hay là vẫn được giữ lại lịch hẹn cũ? Xin lưu ý rằng tôi vẫn học cùng một trường vá số SEVIS sê không có gì thay đổi. Xin viên chức giải đáp dùm. Xin chân thành cám ơn và kính chào viên chức.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM:

Bạn có thể giữ lại ngày phỏng vấn cũ. Tuy nhiên, nếu có thể được bạn nên sửa thông tin trên DS-160 để thể hiện đúng thời gian đến Mỹ. Trong trường hợp không thể thay đổi được thông tin trên DS-160 bạn nên báo trước viên chức tại buổi phỏng vấn về sự thay đổi này. Đinh Mừng - Nam 37 tuổi

Tôi đi dự hội thảo khoa học ở Costa Rica nhưng hành trình bay phải quá cảnh ở Mỹ, tôi muốn hỏi ngài: 1. Tôi có phải làm Visa vào Hoa Kỳ không? 2. Nếu phải thì thủ tục để xin Visa như thế nào? Xin cám ơn!







Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn cần có Visa để quá cảnh qua Mỹ. Thủ tục về cung cấp vi sa vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov





Nguyen Long - Nữ 36 tuổi

Tôi muốn hỏi tôi mới làm việc cho cơ quan được 5 tháng, cơ quan cử tôi đi training ở Mỹ tại một trường cao đẳng trong hai tuần. trường này là đối tác của công ty tôi tại việt nam. Tôi có chị ruột ở Mỹ. Vậy cơ hội xin được visa của tôi có được không? Việc chị ruột ở Mỹ có ảnh hưởng đến việc cấp visa cho tôi không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Có người thân ở Hoa Kỳ không phải là một yếu tố bất lợi đến việc xin thị thực vào Hoa Kỳ.





Nguyễn Quốc Văn - Nam 54 tuổi

Xin hỏi Về việc cấp visa (định cư) trong trường hợp đương đơn mang thai. Đương đơn mang thai khoảng 32 tuần tính đến ngày phỏng vấn có ảnh hưởng gì đến quyết định cấp visa của lãnh sự?

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Tình trạng mang thai của bạn có thể không ảnh hưởng đến việc quyết định có Visa hay không, nhưng bạn cần phải có kết quả sức khỏe còn hiệu lực cho việc cấp Visa. Trong những trường hợp hiển nhiên là người mang thai trong giai đoạn cuối thai kỳ thì chúng ta có thể chờ đến sau khi sinh em bé để cấp Visa cho bạn.







Lương Văn Thống - Nam

Kính gởi toàn soạn. Tôi Lương Văn Thống sinh năm 1971, hiện cư ngụ tại TP.HCM. Tôi muốn xin cấp visa vào Hoa Kỳ đi du lịch tự túc, kính mong quý toàn soạn hướng dẫn để tôi được hoàn thiện tốt hồ sơ. Thân chào.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Nguyễn Thanh Phong - Nam 38 tuổi

Xin cho biết thủ tục đi du lịch Hoa Kỳ? Cám ơn. Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Nguyen Bao Quoc - Nam 49 tuổi

thu tuc cap vi sa du hoc thac si cong nghe sinh hoc cho con gai

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Vũ Khắc Tế - Nam 60 tuổi

Tôi muốn sang thăm ba mẹ tôi tại Cali,do ba mẹ tôi già không về VN được,nhưng tôi không có tài sản bảo đảm nên không được cấp Visa,vậy làm thế nào tôi có thể thăm ba mẹ tôi một lần cuối.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi





Nguyen Huong - Nữ 67 tuổi

Xin quy vi cho biet thu tuc, giay to va le phi phong van cap visa du lich Hoa ky tham than nhan?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Tran quoc Tuan - Nam 64 tuổi

Nam 2007 toi den Hoa Ky va khi roi Hoa Ky thi phi truong LAX thu lai giay I-94 nhung nam 2008 toi den Hoa Ky va khi roi Hoa Ky thi vien chuc tai phi truong LAX KHONG thu lai giay I-94,nhu vay co loi gi khong?Neu co thi phai lam sao?vi loi nay khong phai tai toi.Xin cam on.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Viên chức tại sân bay Hoa Kỳ không thu lại giấy I-94 cũng thỉnh thoảng xảy ra. Bạn sẽ không gặp vấn đề gì lớn nếu như họ quên thu giấy I-94 của bạn.



DIEP DANG - Nữ

Tôi được con gái bảo lãnh định cư Hoa Kỳ, tôi qua được 2 tháng, đã có thẻ xanh, nay tôi trở về Việt Nam được gần 2 tháng, vì tôi còn 2 con gái ở Việt Nam. Tôi nghe nói trong vòng 6 tháng phải quay trở lại Mỹ. Vậy tôi có thể ở Việt Nam lâu hơn trong vòng 1 năm quay trở lại Mỹ có được không? Có phải làm thêm thủ tục gì không? Xin vui lòng trả lời cho tôi rõ. Cảm ơn.

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn không nên rời khỏi Hoa Kỳ quá 1 năm, nếu không bạn có thể sẽ bị mất tình trạng thường trú nhân và sẽ không được trở lại Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thêm tại: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=3f443a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=3f443a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD







Tran Xuan Phuc - Nam 24 tuổi

I probably will receive i-20 from Texas A&M university for an English course before a MBA course in the early of June and intend to book for a Visa interview at the end of this month. So, Could you please give me some advice for my first visa interview. Thank you so much!

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

I would advise you to visit our website http://hochiminh.usconsulate.gov and review the procedures for applying for a visa, as well as the qualifications to receive a student visa. During the interview itself, please try to relax and give honest answers to the questions that you are asked. Do not accept any offers from visa agents or other people to supply fake documents for the interview, as this can result in a lifetime ban from entering the U.S. Good luck!

vo van thanh - Nam 50 tuổi

cach day may nam,me toi co lam ho so bao lanh toi dinh cu o my,do dieu kien lam an o vn on dinh nen toi ko di phong van lam ho so .gio toi muon di du lich va tham me ben my co duoc khong

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn có thể xin Visa du lịch đến Hoa Kỳ và nói rõ về lý do bạn không theo hồ sơ định cư với viên chức Hoa Kỳ tại buổi phỏng vấn.

Quan Chí Thành - Nam 23 tuổi

1. Xin cho hỏi về tình hình hiện nay của diện F4 - Diện định cư anh chị em vì theo tôi biết năm 2010 đã cấp visa đến năm 2002 nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà lịch cấp thụt lùi đến 2 năm khiến cho tôi vô cùng bối rối.<br>2. Xin cho được biết cụ thể hơn về đạo luật <Child Status Protection Act> và trường hợp con tôi đã vượt qua 21 tuổi nhưng số tuổi vượt qua chưa đến một năm thì có được cứu xét không. Cám ơn rất nhiều !

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Việc thụt lùi ngày giải quyết của thị thực là một chủ đề bối rối cho nhiều người! Lý do tại sao việc nay xảy ra là số lượng thị thực được hạn chế. Quốc hội Hoa Kỳ tính ước số lượng thị thực theo quá khứ, nhưng thực tế số người xin thị thực luôn luôn dao động, cho nên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đổi thời hạn giải quyết hồ sơ. Không ai thích điều này, nhưng cho đến nay luật lệ thay đổi, không có cách khác. 2. Về việc tính tuổi, thì phức tạp nếu bạn muốn tự tính, bạn có thể tham khảo tại trang web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1f0c0a5659083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=1f0c0a5659083210VgnVCM100000082ca60aRCRD Nếu bạn muốn Lãnh sự quán tính tuổi cho bạn, thì bạn sẽ cần phải trả phí nộp đơn xin thị thực, nhưng xin thông báo rằng phí này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp người đó không thỏa điều kiện giữa 21 tuổi.







Thái Bằng Âu - Nam 55 tuổi

Tôi đã sang Mỹ 4 lần, sắp kết hôn với công dân Mỹ (gốc Việt), xin cho biết về bộ hồ sơ xin định cư tại Mỹ để sống với vợ, và vẫn đi về Việt Nam để làm ăn (đầu tư chứng khoán, tài chính) được không ?

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Hôn thê của bạn cần phải nộp hồ sơ bảo lãnh cho bạn tại Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Tiến trình được giải thích rõ hơn tại trang web này: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=a10e4154d7b3d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

Dang anh Thong - Nam 30 tuổi

Em gai toi da tung ket hon voi cong dan Hoa ky va da phong van dien doan tu vo chong nhung da bi rot vao nam 2008.Em toi da li di va nay lai ket hon voi nguoi khac cung la cong dan Hoa ky.Vay em toi phai can nhung giay to gi de chuan bi cho phong van lan nay.Rat cam on su tra loi cua qiu vi .

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, ngoài việc chứng minh mối quan hệ thực sự với người bảo lãnh hiện tại, em gái bạn cũng nên cung cấp những tài liệu chúng tôi yêu cầu, và bằng chứng và giải thích tại sao cuộn hôn nhân của cô ấy kết thúc và nó kết thúc như thế nào.

nguyen phuong tun - Nam 45 tuổi

toi muon cho con toi di du hoc thu tuc phai lam nhu the nao? va chi phi khoang bao nhieu tien

Chuyên viên EducationUSA trả lời:

Qui trình làm thủ tục du học thường mất khoảng 1 năm nên học sinh nên bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt. Hoa Kỳ có hơn 4.000 trường đại học, cao đẳng với yêu cầu đầu vào và mức học phí khác nhau. Do đó muốn chọn được trường phù hợp, học sinh nên xác định trước một số yếu tố sau đây: - Muốn học ngành gì, bậc học nào? học ở đâu? (tiểu bang/vùng) - Khả năng tiếng Anh thế nào? - Gia đình có thề chi trả bao nhiêu tiền/1 năm trong suốt thời gian du học? Bộ hồ sơ du học cơ bản gồm có: Đơn xin nhập học, học bạ, bảng điểm, kết quả các bài thi chuẩn hóa, bài luận, thư giới thiệu và các giấy tờ tài chính. Học phí đại học tại Mỹ trung bình 20.000 USD/năm. Ngoài ra, học sinh còn phải tính thêm các chi phí khác như ăn ở, đi lại, bảo hiểm y tế, sách vở và giải trí (khoảng 10.000 USD/năm). Để được tư vấn miễn phí từng trường hợp cụ thể, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ bộ phận EducationUSA- Phòng Văn hóa Thông tin Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, tầng 8 Diamond Plaza. Email: HCMCEDUSA@state.gov . Điện thoại: 84 8 3520 4610. Thông tin về lịch tư vấn và các hội thảo du học Hoa Kỳ do EducationUSA tổ chức có trên trang web Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và EducationUSA facebook: http://hochiminh.usconsulate.gov/educationusa.html/ Facebook.com/EducationUSA.hochiminhcity

Pham van anh - Nam 26 tuổi

Toi co chi gai cung cha khac me voi toi . Chi toi gio dinh cu o My . Toi va chi la chi em nhung khac ho . Gio chi toi muon bao lanh cho toi sang My . Lieu toi co duoc cap visa sang My khong . Vi toi chi co nghe lai xe

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Được. Nếu bạn có chị em cùng cha khác mẹ là công dân Hoa Kỳ, bạn có đủ điều kiện để theo diện chị em cho dù bạn không có cùng họ với người đó. Tuy nhiên, bạn phải chứng minh rằng bạn có chung ít nhất cha hoặc mẹ.

nguyen ngoc thien long - Nam 36 tuổi

Toi thay viec dang ky xin cap visa tren net hoi phuc tap; co cach nao de dang ,nhanh gon hon khi muon xin cap visa di My.vi doanh nghiep chung toi ban ron va khong co thoi gian ranh de lam theo nhung buoc chi dan tren mang.nhieu khi lam theo cung khong duoc.thanks

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Các duy nhất để làm đơn xin thị thực không di dân vào Mỹ là đương đơn phải hoàn tất tất cả các bước theo yêu cầu của đơn điện tử DS-160 trên mạng.

Kate - Nữ 23 tuổi

Tôi được nhận học MBA với học bổng 100% (chi phí ăn ở tự lo). Tôi có một số thắc mắc về hồ sơ phỏng vấn visa F1. 1) Tôi mở sổ tiết kiệm 1 tuần trước ngày phỏng vấn. Điều này có ảnh hưởng tới việc cấp visa không? Gia đình tôi có thói quen mua vàng hoặc USD để dành ở nhà. Khi cần chứng minh tài chính, tôi mới lấy khỏan tiền tiết kiệm này bỏ vào ngân hàng. LSQ có hiểu đây là thói quen của người Việt Nam không? Vì khỏan thời gian gửi quá ngắn, họ có nghĩ rằng khỏan tiền này không phải tiền của gia đình tôi? Làm sao để chứng minh điều ngược lại? 2) Gia đình tôi có vay ngân hàng để mua nhà nên giấy tờ nhà bị ngân hàng giữ. LSQ có đòi xem giấy tờ nhà không? Nếu họ hỏi vì sao không có bản gốc giấy tờ nhà, tôi có nên nói thật về khỏan vay? Họ có nghĩ khỏan vay sẽ ảnh hưởng đến khả năng tài chính của gia đình? (Thu nhập của gia đình tôi hàng tháng gấp 3 lần khỏan tiền vay cần trả cho ngân hàng, và thu nhập hàng năm gấp đôi khỏan tiền cần cho tôi đi học trong 1 năm (USD16,000))

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu bạn được học bổng 100% bạn chỉ cần chứng minh tài chính đủ để chi trả cho những chi phí khác như là ăn uống, đi lại (chỉ là số tiền nhỏ).

nguyen ngoc thien long - Nam 36 tuổi

Toi thay viec dang ky xin cap visa tren net hoi phuc tap; co cach nao de dang ,nhanh gon hon khi muon xin cap visa di My.vi doanh nghiep chung toi ban ron va khong co thoi gian ranh de lam theo nhung buoc chi dan tren mang.nhieu khi lam theo cung khong duoc.thanks

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Các duy nhất để làm đơn xin thị thực không di dân vào Mỹ là đương đơn phải hoàn tất tất cả các bước theo yêu cầu của đơn điện tử DS-160 trên mạng.

NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ - Nữ 40 tuổi

Hiện nay con của tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 9 lên lớp 10, tôi dự định sẽ cho cháu qua mỹ học ở Bang IL, gia đình chúng tôi không có người thân ở mỹ, nhưng chúng tôi có đứa con gái đầu đang học ở bang IL, vay chúng tôi có cần làm hồ sơ bảo trợ không? vì theo tôi được biết cháu dưới 18 tuổi thì cần người bảo trợ, vậy chúng tôi nên chọn trường nào để có người bảo trợ cho con chúng tôi? chúng tôi đang lo lắng về vấn đề này, về mặt tài chính nếu nuôi 2 đứa con học ở mỹ thì cần chứng minh tài chính như thế nào là đủ, mong lãnh sụ quán giúp đở và giải đáp cho trường hợp của tôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ngài rất nhiều.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Người con dự định xin đi học ở Mỹ của quý vị không cần thiết phải có người bảo trợ để xin Visa du học. Tuy nhiên, tại cửa khẩu nhập cảnh Hoa Kỳ, cháu bé sẽ được nhân viên Sở Di trú Hoa Kỳ hỏi về người sẽ chịu trách nhiệm về cháu bé khi ở Mỹ. Để chuẩn bị giấy tờ tài chính xin du học ở Mỹ vui lòng xem website http://hochiminh.usconsulate.gov.

Nguyễn Thái Bổn - Nam 45 tuổi

Tôi không có tài sản giá trị nhiều. Tài sản quý nhất mà tôi đang có là vợ và con. Xin hỏi tôi có đủ điều kiện xin cấp visa du lịch và thăm thân nhân không.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Nguyen Thi Tam - Nữ 39 tuổi

Toi co 2 con . 1 Trai 14tuoi chuan bi Len lop 9. Mot Gai 17 tuoi , chuan bi Len lop 12. Toi muon con Toi duoc Di du hoc Hoa ki. Vay Toi can co Dieu kien gi? Va con Toi can chuan bi Nhung gi de duoc cap visa du hoc? Hien Toi co than nhan o Hoa ki, lieu co the Bao Lanh cho con Toi Di du hoc khong? Xin cam on!

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

HUỲNH THỊ HẠ - Nữ 62 tuổi

Vợ chồng tôi được Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cấp visa du lịch diện B1/B2 với thời hạn 01 năm từ ngày 28/12/2011 đến ngày 27/12/2012, visa nhiều lần.Ngày 21/02/2012 vợ chồng tôi sang Mỹ và đã về lại Việt Nam vào ngày 18/5/2012(đã ở Mỹ 3 tháng như hồ sơ xin phỏng vấn ban đầu).Nay,vợ chồng tôi muốn tiếp tục đi qua Mỹ để chơi và thăm con cháu với thời gian là 6 tháng và sẽ trở về Việt Nam trước khi visa hết hạn 01 tháng. Cho tôi hỏi lần này vợ chồng tôi đi 6 tháng có được không? hay phải đi chỉ 03 tháng như lần đầu? Và lần này đi 6 tháng thì năm sau(2013) tôi xin visa du lịch có gặp khó khăn gì không? có bị từ chối cấp visa không? lý do?. Xin cảm ơn rất nhiều.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Thời gian bạn được ở lại Hoa Kỳ do Sở Di trú Hoa Kỳ cho phép. Đồng thời bạn phải tuân thủ thời gian mà bạn xin phép viên chức tại buổi phỏng vấn xin thị thực. Nếu bạn được phép ở lại Mỹ hợp pháp thì bạn không gặp rắc rối lớn trong việc giải thích với viên chức tại buổi phỏng vấn xin Visa cho lần tới.

Diễm Thùy - Nữ 25 tuổi

Trước em có làm giấy tờ theo diện đính hôn. Khi phỏng vấn thì rớt vì họ nghĩ em kết hôn giả nhưng em làm thật 100%. Sở di trú có cho em 1 năm kháng cáo. Trong thời gian 1 năm đó chồng em bị tội lái xe khi say rượu bị tù 10 tháng nên không kháng cáo được. Bây giờ, em đang mở lại hồ sơ mới theo diện kết hôn. Vậy hồ sơ em có được chấp nhận hay không?

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Chúng tôi không thể quyết định kết quả cho hồ sơ của bạn trong lúc này. Bạn cần phải nộp tất cả những bằng chứng từ trước đến nay về mối quan hệ với người bảo lãnh trong cuộc phỏng vấn xin thị thực.

Nguyễn Bá Trực - Nam 37 tuổi

Kính gửiTổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM! Tôi đã có hồ sơ bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên tôi muốn đi du lịch trước khi hồ sở của tôi được xem xét phỏng vấn!Vậy điều kiện để Viên chức Lãnh sự chấp nhận cấp visa như thế nào? tôi chỉ đi du lịch một mình, vợ và các con tôi không đi.Rất mong Chương trình giao lưu trực tuyến chuyển câu hỏi của tôi đến người có thẩm quyền. Cảm ơn nhiều.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn có thể xin Visa không định cư (du lịch) vào Hoa Kỳ nếu như bạn có thể chứng minh được mục đích đến Hoa Kỳ là tạm thời và không có ý định ở lại để định cư.

pham thi hong cuc - Nữ 63 tuổi

muon du lich tham con dang dinh cu o My ket hop dam cuoi cua chau. toi phai can nhung guay to gi cho viec xin vi sa.thoi gian nop ho so den ngay phong van la bao lau? chan thanh cam on.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

HOANG THI MAI - Nữ 58 tuổi

TOI da nghi huu tu 10 nam nay va duoc huong luong huu cua nha nuoc . HIEN TAI GIA DINH co ba nguoi con va co hai chau hien dang du hoc va chau gai da dinh cu .VA VO TOI DA .ANG THAM CON DUOC 3 LAN, NAY TOI MUON SANG THAM CON GAI PHAI XIN GIAY TO GI DE CHUNG MINH

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bác đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Phan tất Thắng - Nam 37 tuổi

Tôi đa bị từ chối cấp Visa du lịch vào năm 2011. Năm nay tôi muốn đăng ký xin cấp Visa du lịch có được hay không ? Tôi đa đi du lịch Các nước Châu Âu , Nhật , Hàn ,Hongkong...... Thanks !

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

NGUYỄN THỊ DIỄM NGÂN - Nữ 24 tuổi

Mẹ tôi đã bị từ chối Visa 2 lần. Do viên chức lãnh sự quán nghi ngờ Chị gái tôi bên Mỹ( người bảo lãnh Mẹ tôi) làm giấy kết hôn giả . Vì CHị tôi sau khi qua Mỹ theo diện kết hôn đã li dị với người đó và hiện nay đã kết hôn với một người Mỹ khác. Nhưng thật ra là không phải vậy , do đời sống hôn nhân không hạnh phúc nên Chị tôi mới quyết định li dị và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đã 8 năm rồi Mẹ tôi không xin được Visa sang Mỹ thăm CHị tôi. Vậy trong lần phỏng vấn tiếp theo tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh về hôn nhân hợp pháp của Chị tôi, cũng như cần thêm thông tin gì để có thể được cấp Visa giúp Mẹ tôi sang được Mỹ?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

NGUYỄN THỊ DIỄM NGÂN - Nữ 24 tuổi

Mẹ tôi đã bị từ chối Visa 2 lần. Do viên chức lãnh sự quán nghi ngờ Chị gái tôi bên Mỹ( người bảo lãnh Mẹ tôi) làm giấy kết hôn giả . Vì CHị tôi sau khi qua Mỹ theo diện kết hôn đã li dị với người đó và hiện nay đã kết hôn với một người Mỹ khác. Nhưng thật ra là không phải vậy , do đời sống hôn nhân không hạnh phúc nên Chị tôi mới quyết định li dị và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đã 8 năm rồi Mẹ tôi không xin được Visa sang Mỹ thăm CHị tôi. Vậy trong lần phỏng vấn tiếp theo tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh về hôn nhân hợp pháp của Chị tôi, cũng như cần thêm thông tin gì để có thể được cấp Visa giúp Mẹ tôi sang được Mỹ?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Bùi Duy Linh - Nam 50 tuổi

Tôi có người chị đinh cư ở Maryland ( USA) năm 1995 theo dien HO ,nay toi muốn sang thăm vậy cần có thủ tuc gì ( Tôi đi cùng với vợ được không )

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Khang Minh - Nam 20 tuổi

Xin cho em hỏi du học sinh tại Mỹ có được phép làm thêm hay không? Quy định về việc làm thêm ở Mỹ thế nào. Tại trường ĐH có các học bổng dành riêng cho du học sinh hay không? Điều kiện để có được học bổng. Em xin cám ơn

Chuyên viên EducationUSA trả lời:

Du học sinh tại Mỹ được phép làm thêm tại trường 20 giờ/tuần (40 giờ/tuần vào các kỳ nghỉ). Sau khi tốt nghiệp, du học sinh có thể ở lại làm thêm 1 năm nếu tham gia chương trình OPT. Đối với du học sinh theo học các ngành STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) thì thời hạn OPT có thể kéo dài đến 27 tháng. Trong trường hợp một công ty nào đó tại Mỹ thích bạn, họ có thể đứng ra bảo trợ cho bạn và làm thủ tục chuyển đổi loại VISA để bạn ở lại làm việc thêm 6 năm nữa. Đa số học bổng được cấp trực tiếp từ các trường đại học. Điều kiện xét tuyển, số tiền và thời lượng của từng loại học bổng đều khác nhau. Do đó, bạn nên liên hệ trực tiếp trường mình muốn theo học để xem họ có loại học bổng nào dành cho sinh viên quốc tế và mình có đáp ứng được các điều kiện đưa ra hay không. Học bổng đại học cạnh tranh khá cao nên bạn cần làm hồ sơ sớm và chuẩn bị sẵn kết quả các bài thi chuẩn hóa. Tham khảo EducationUSA facebook để tìm hiểu các cơ hội nhận học bổng từ các trường đại học Mỹ: Facebook.com/EducationUSA.hochiminhcity

Nguyễn Anh Phương - Nữ 45 tuổi

Xin chào các bạn, Cháu nhà tôi tháng 6/2012 này sắp tốt nghiệp trung học lớp 12, híghchool ở Mỹ và đã được 1 đại học của Mỹ nhận học từ 8/2012. Hè này cháu về Việt nam chơi và tháng 8 sẽ sang Mỹ bắt đầu học đại học. Như vậy cháu sẽ được ra hạn visa qua EMS phát chuyển nhanh đúng không ạ và thủ tục ra hạn qua EMS cần gì? Xin nhờ các anh chị giải đáp giùm. Xin chân thành cảm ơn. Phương

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Con bạn có thể sử dụng dịch vụ làm mới Visa tại Tổng Lãnh sự quán mà không cần gửi EMS

ra Hà Nội. Mọi chi tiết về thủ tục vui lòng xem trên trang web http://hochiminh.usconsulate.gov.

Huỳnh Thị Hạ - Nữ 62 tuổi

Xin chào, tôi được LSQ cấp vía du lịch 1 năm, nhiều lần. Tôi đã đi 3 tháng và đã về VN. Nay tôi muốn đi nữa có được không? nếu đi được thì thời gian là bao lâu? 6 tháng hay 3 tháng? vía của tôi hết hạn vào ngày 27/12/2012.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Thời gian ở lại Mỹ của bạn tùy thuộc vào sự cho phép của nhân viên Sở Di trú tại cửa khẩu qua Mỹ.

nguyen thi xuan mai - Nữ 54 tuổi

2 lan duoc cap visa du lich nhun vi co chuyen can o laihoi lau,nhun visa con han,vay toi co duoc cap visa lai nua khong toi muong cap visa dedi, gi dat nuoc hoaky rat lon

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu bạn ở lại Mỹ nhiều hơn thời gian mà bạn xin phép với viên chức phỏng vấn, bạn sẽ phải chuẩn bị để giải trình về việc ở lại Mỹ lâu hơn được phép. Dĩ nhiên nếu như bạn đã ở lại Mỹ nhiều hơn thời gian mà bạn xin phép viên chức tại buổi phỏng vấn mà không có giải trình rõ ràng thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xin Visa trong lần sau.

Bùi Quang Dũng - Nam 21 tuổi

Số hồ sơ HCM 2004850048, Tôi xin cấp lại visa nhưng không được nói tôi bị quá tuổi và không được hưởng CSPA, nhưng lúc gia đình tôi nhận được thư mời phỏng vấn lần đầu tiên lúc đó tôi mới có 19 tuổi vì ông nội tôi phải phẫu thuật mắt nên gia đình tôi mới dự phỏng vấn vào ngày tôi tròn 21 tuổi. Xin hỏi tại sao tôi không được hưởng CSPA và lúc mà hồ sơ gia đình tôi đến lượt giải quyết thì lúc đó tuổi cùa tôi phải được chốt lại chứ. Xin chân thành cám ơn.

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Trong trường hợp cá nhân bạn, bạn chỉ đủ điều kiện theo Patriot Act. Tuy nhiên, theo đạo luật

này, thị thực của bạn phải được cấp và sử dụng trước ngày 24/2/2012. Vì lý do bạn không sử dụng visa trước ngày đó, chúng tôi không thể nào gia hạn thị thực của bạn sau ngày này được. Thêm thông tin về đạo luật này được tìm thấy ở đường dẫn ở dưới đây:

nguyen xuan hanh - Nam 42 tuổi

toi co nguoi chi ruot la cong dan my ba lanh gia dinh toi tu nam 2007 nhung den nay van chua goi de lam ho so cap visa di my.

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Những câu hỏi về ngày tháng giải quyết hồ sơ bạn có thể xem tại trang web

Nguyễn Thị Lệ Thủy - Nữ 45 tuổi

Qua một số trung tâm tư vấn, tôi được biết có chương trình định cư Mỹ - Thể Xanh cho cả gia đình (Chương trình EB-5). Xin bà cho biết rõ hơn về chương trình này, cụ tểh là khi góp vốn 500.000 usd thì sau 06 năm tôi có thể thu hồi vốn được không? Ngoài ra nếu làm thủ tục theo chương trình này tôi có thể liên hệ trực tiếp tại cơ quan nào hay phải thông qua các trung tâm tư vấn. Tôi cám ơn!

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Chúng tôi không được phép cung cấp những lời khuyên về đầu tư. Chúng tôi không thể khuyên bạn nên đầu tư ở đâu. Nhưng có rất nhiều cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn đi diện đầu tư sang Hoa Kỳ, bạn có thể nộp đơn theo diện I-5. Bạn có thể xem thêm thông tin cho việc nộp đơn theo diện này tại trang web sau đây http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextchannel=cf54a6c515083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextoid=cf54a6c515083210VgnVCM100000082ca60aRCRD

do thi my ha - Nữ 28 tuổi

trong thoi gian chong toi lam giay to bao lanh,vi cong viec anh ay ko ve vn thuong xuyen duoc,nhung chung toi lai muon co con,trong truong hop nay toi co duoc phep di du lich qua tham chong va de tien viec co con duoc ko

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn nên đợi hồ sơ định cư mà chồng đang bảo lãnh đến lượt giải quyết để sang Mỹ đoàn tụ với chồng.

do thi my ha - Nữ 28 tuổi

trong thoi gian chong toi lam giay to bao lanh,vi cong viec anh ay ko ve vn thuong xuyen duoc,nhung chung toi lai muon co con,trong truong hop nay toi co duoc phep di du lich qua tham chong va de tien viec co con duoc ko

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn nên đợi hồ sơ định cư mà chồng đang bảo lãnh đến lượt giải quyết để sang Mỹ đoàn tụ với chồng.

Thanh Truc - Nữ 54 tuổi

Hiện nay con tôi đang học bên Mỹ, hè này cháu sắp về thăm gia đình. Viên chức cho tôi hỏi là giả sử cháu bận học bên kia không về đuợc VN thì thời gian lâu nhất mà cháu xin gia hạn là bao lau? Liệu cháu có bị giới hạn số lần xin gia hạn hay ko? Và cháu sẽ cần tới những nơi nào để xin gia hạn?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Con của bạn có thể ở lại Hoa Kỳ để học theo sự cho phép được ghi trên giấy I-20 của trường cháu đang theo học dù Visa đã hết hạn.

Hoang Thi Thuy Lan - Nữ 39 tuổi

Tôi có thời gian làm việc cho cơ quan chỉ mới bảy tháng và được cử đi công tác tại Mỹ trong 10 ngày. Thời gian công tác tại cơ quan chưa tới một năm có ảnh hưởng đến việc quyết định cấp visa của tôi không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Thời gian làm việc ngắn tại công ty bạn hiện đang làm cũng là một yếu tố để đánh giá Visa xin thị thực không di dân. Bạn có thể tăng khả năng được cấp Visa thông qua quá trình đi các nước khác.

Diệu Hiền - Nữ 40 tuổi

Con ở Mỹ có thẻ xanh có thể tiến hành thủ tục bảo lãnh cha mẹ được chưa? Thời gian mất bao lâu?

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Không được. Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới bảo lãnh được cha mẹ để đi định cư sang Hoa Kỳ.

tranthienkhiem - Nam 33 tuổi

cho toi hoi ve viec xin cap visa dinh cu o my nge noi la neu co tai khoan goi o nha bang khoan 500.000 usd nam tram nghin do my hay co nha o my tyhi co duoc cap visa dinh cu o my o

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn phải đầu tư tài chính vào Hoa Kỳ để nộp đơn cho loại visa này. Để biết thêm thông tin cho loại thị thực định cư theo diện đầu tư bạn có thể xem thêm tại trang web

Hồ Minh Ánh - Nam 53 tuổi

Tôi có con gái đang học college tại Mỹ, hè này cháu không xin phép ở lại đi du lịch cùng bạn bè, visa của cháu hết hạn vào tháng 7/2012 cháu có phải gửi hộ chiếu về Lãnh sự Mỹ tại TP Hồ Chí Minh để gia hạn visa mới không? hoặc cháu phải về VN làm visa mới. VỢ tôi rất muốn sang thăm và chăm sóc cháu mấy tháng tuy nhiên đã bị từ chối cấp visa 1 lần, tôi rất muốn đi cùng với vợ để xin visa vào Mỹ cho vợ nhưng visa của tôi còn hạn đến July/ 2013. Hơn nữa tôi cũng qua Mỹ 2 lần rồi, tôi phải đi làm ở cơ quan, nếu vợ tôi làm lại thủ tục lần nữa để xin visa vào Mỹ có được không? vợ tôi sau khi đẻ con nghỉ mất sức làm việc nội trợ chăm sóc chồng và con

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Con gái của bạn không thể xin gia hạn Visa khi còn đang ở Mỹ. Con gái của bạn có thể ở lại Mỹ nếu vẫn còn theo học chương trình trên I-20 của cháu. Trường hợp vợ của bạn đến phỏng vấn tại Lãnh sự quán, chúng tôi rất tiếc bạn không thể tham dự nếu như không có cuộc hẹn phỏng vấn. Tuy nhiên, vợ bạn có thể đem theo hộ chiếu của bạn để trình bày với viên chức phỏng vấn về việc bạn đã đi Mỹ và ở lại hợp pháp như cho phép.

Phan Huy Thắng - Nam 59 tuổi

Con tôi đang học ở Mỹ với thời hạn 2 năm nhưng Visa chỉ có thời hạn 1 năm. Nếu 1 năm mà về Việt Nam nghỉ hè thì khi sang học tiếp có phải gia hạn Visa không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Con bạn có thể sử dụng dịch vụ làm mới Visa bằng cách nộp đơn tại Lãnh sự quán. Vui lòng xem website http://hochiminh.usconsulate.gov của chúng tôi. Chỉ mất khoảng 3 ngày để được cấp Visa bằng dịch vụ này.

Thùy Linh - Nữ 50 tuổi

Tôi muốn cho con tôi du học tại mỹ từ lớp 12. Hiện nay cháu đang học lớp 11. Vậy tôi cần những thủ tục gì. Nếu cháu học nửa chừng như vậy có thuận lợi cho việc vào ĐH của cháu về sau hay không?

Chuyên viên EducationUSA trả lời:

Qui trình làm thủ tục du học thường mất khoảng 1 năm. Nếu đang học lớp 11, học sinh nên bắt đầu tìm trường càng sớm càng tốt. Điều kiện nhập học và mức học phí của các trường phổ thông trung học tại Mỹ đều khác nhau. Tham khảo các website sau đây để biết thêm chi tiết: http://www.ssat.org/membersearch (private & boarding schools) http://www.boardingschoolreview.com http://www.nces.ed.gov Thủ tục cơ bản bao gồm: Đơn xin nhập học, học bạ bảng điểm, kết quả thi SSAT/SLEP/ISEE (tùy theo quy định từng trường) và giấy tờ chứng minh tài chính. Trường có thể kiểm lại trình độ của học sinh để xếp lớp phù hợp. Vì vậy học sinh có khả năng phải học lại lớp 11 hoặc được vào thẳng lớp 12. Việc học phổ thông trung học ở Mỹ là một thuận lợi lớn cho việc tiếp tục theo học đại học sau này. Học sinh cần liên hệ trường trước về việc trường có cấp bằng phổ thông trung học (high school diploma) hay không.

BUI VAN LUAN - Nam 49 tuổi

VO TOI LA VIET KIEUMY DA BAO LANH TOI 2 LAN NHUNG DEU BI TU CHOI VAY TOI MUON HOI VO TOI CO THE LAM BAO LANH CHO TOI DUOC NUA KHONG

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Được. Tuy nhiên, bạn và vợ của bạn phải cung cấp thêm bằng chứng về mối quan hệ thật sự để đủ điều kiện cho loại visa định cư. Theo như bạn đã nói, thì dường như là những bằng chứng bạn đã cung cấp cho hai hồ sơ trước đây chưa được đầy đủ.

Phạm Văn Hoàng - Nam 42 tuổi

Tôi có người anh ruột đang sống ở bang Virgina,Hoa Kỳ.Anh tôi định cư được 08 năm.Nay anh tôi muốn bảo lãnh tôi định cư ở Hoa Ky có được không?

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu anh bạn là một công dân Hoa Kỳ, thì anh ta có thể nộp đơn bảo lãnh cho bạn theo diện định cư loại anh em bảo lãnh. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông tin tại trang web

Trần sĩ Hào - Nam 62 tuổi

Tôi có con đang du học tại Hoa kỳ(du hoc từ 2007).Tôi muốn sang Hoa kỳ thăm con và thăm trường nơi cháu đang học, tôi có cân thư mời của trường không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Thư mời thăm trường không phải là yêu cầu bắt buộc trong việc xin thị thực không di dân.

Bùi Quốc Thanh - Nam 30 tuổi

Xin chào báo Pháp Luật , tôi có câu hỏi tư vấn vấn đề , bảo lãnh diện hôn nhân yếu tố nước ngoài , thủ tục giấy tờ, giải quyết như thế nào , xin cảm ơn báo Pháp Luật

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu hôn phu/hôn thê là một công dân Hoa Kỳ, thì anh/chị ấy có thể xem những thủ tục cho các loại thị thực theo diện định cư tại trang web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1d383e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=1d383e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD

Võ Khắc Cường - Nam 49 tuổi

Tôi có dự định cho con du học tại Mỹ. Nếu cháu qua ở chung nhà với Chị họ của cháu để đi học thì khi xin Visa có gặp trở ngại gì không? Nếu được thì có cần giấy tờ bảo lảnh nào của Chị họ cháu bên Mỹ không. Xin cám ơn.

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Người thân ở Mỹ không nhất thiết phải có giấy tờ bảo lãnh cho đương đơn xin thị thực du học. Gia đình của đương đơn phải chứng minh được nguồn tài chính đủ để chi trả cho việc học của đương đơn. Phần phụ giúp của người thân ở Mỹ có thể là phần cộng thêm vào tài chính của gia đình mà thôi.

le thi hien - Nữ 53 tuổi

toi muon xin fong van di my de tham cha me( cha toi thi moi vua mo tim ,con me toi cung mac benh phoi nang co the ra di bat cu luc nao)vi the ma gan 7 nam roi cha me toi khong ve tham toi duoc o vn toi rat muon gap mat ong ba luc con song va nhan tien tham con trai cua toi cung dang du hoc o my vay toi fai trinh bay nhu the nao de duoc nhan vien lanh su chap cho toi di vi cach day 3 nam ve truoc toi da bi tu choi 4 lan ,mong giup do chan tah cam on

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn có thể xin Visa xin du lịch và tham khảo thông tin trên website http://hochiminh.usconsulate.gov để biết rõ thủ tục. Bạn phải chuẩn bị để trả lời, thuyết phục viên chức phỏng vấn về việc bạn sẽ phải quay về sau chuyến đi ngắn hạn.

Trần Hữu Thạnh - Nam 62 tuổi

Một người bạn thân của tôi bị nhân viên phỏng vấn Toà TLS Hoa kỳ tại TPHCM từ chối cấp visa du lịch hồi giữa tháng tư vừa rồi với lý do:lần du lịch vào năm 2009 trước đây,bạn tôi ghi trong đơn xin cấp visa là thăm thân nhân tại Hoa Kỳ trong 4 tuần lễ nhưng người nầy đã ở đến 6 tuần lễ(mặc dù nhân viên Sở Di trú HK tại sân bay Los Angeles cho phép ở lại HK trong 6 tháng).Tại sao bạn tôi bị từ chối 1cách vô lý như vậy?Thời gian ghi trong đơn chỉ là dự kiến theo kế hoạch,nhưng trong thực tế có những sự việc ngoài ý muốn khiến đương sự phải kéo dài thời gian du lịch tại HK,nhưng hoàn toàn không vi phạm thời gian cho phép của Sở Di Trú HK,

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu như một đương đơn đến phỏng vấn không thể giải thích rõ ràng, hợp lý về lý do ở lại lâu hơn dự kiến ghi trên đơn xin thị thực không di trú thì việc từ chối đơn xin thị thực là không bất hợp lý bởi vì khi đó viên chức lãnh sự không tin vào sự trung thực của đương đơn.

Hồ Minh Ánh - Nam 53 tuổi

Như câu hỏi tôi đã gửi tới quí vị, vợ tôi có 2 người chị ruột hiện đang định cự tại Hoa kỳ, bang Taxas, mặc dù làm công việc nội trợ nhưng vợ tôi đứng tên tài sản là nhà cửa và có sổ tiết kiệm tại Ngân hàng nhưng lần phỏng vấn trước, nhân viên lãnh sự không cấp visa vào Mỹ cho vợ tôi, vậy chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào để vợ tôi có thể được cấp visa vào Mỹ thăm chị em và chăm sóc con gái chúng tôi đang học ở đó( cháu snag từ tháng 8/2009).

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Giấy tờ để hỗ trợ cho buổi phỏng vấn không phải là những yếu tố duy nhất để xét hồ sơ xin thị thực không di dân. Viên chức lãnh sự dựa vào thông tin trên đơn xin thị thực và câu trả lời của đương đơn tại buổi phỏng vấn.

nguyễn thị thu nga - Nữ 50 tuổi

Con tôi là du học sinh tại đại học Mohnash - Úc, xin hỏi con tôi có thể xin visa du lịch Mỹ Từ Úc được không? hộ chiếu của cháu còn hạn đến 2015

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Con bạn có thể xin Visa du lịch vào Mỹ khi đang ở Úc. Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Úc.

nguyễn minh ngọc - Nữ 45 tuổi

tôi và con gái đã từng có visa 1 năm đi du lịch Mỹ theo tour của công ty du lịch ,nay đã hết hạn visa,nay tôi muốn xin visa cho tôi (45 tuổi) và con gái 14 tuổi),đi du lịch Hawai (mỹ) thì có phải làm thủ tục như xin visa lần đầu không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Minh Vy - Nữ 26 tuổi

Tôi là sinh viên hiện đang theo học tại TP.HCM và đang có nhu cầu đi du học tại Mỹ. Xin quý ngài hướng dẫn giúp tôi cách tìm các học bổng du học của các trường Đại học ở Mỹ. Cảm ơn!

Chuyên viên EducationUSA trả lời:

Nguồn học bổng lớn nhất dành cho sinh viên quốc tế là nguồn trực tiếp từ các trường đại học Mỹ (đặc biệt là đại học tư thục). Bạn nên tìm hiểu trang web của trường định nộp đơn theo học xem có các cơ hội học bổng nào và mình có đáp ứng được điều kiện đưa ra hay không. Nên chuẩn bị trước kết quả các bài thi chuẩn hóa như TOEFL, GRE, GMAT (nếu muốn học thạc sĩ quản trị kinh doanh) do phần lớn học bổng dành cho đối tượng có kết quả học tập suất sắc. Ngoài ra, bạn nên tham khảo EducationUSA facebook để tìm hiểu các cơ hội nhận học bổng từ các trường đại học Mỹ: Facebook.com/EducationUSA.hochiminhcity. Trang facebook này được cập nhật mỗi tuần với thông tin cụ thể về các loại học bổng (điều kiện, số tiền và thời lượng) cũng như thông tin liên hệ trực tiếp của các trường cấp học bổng. Thông tin về các học bổng của chính phủ được phổ biến trên website Tổng Lãnh sự quán và Đại sứ quán Hoa Kỳ: http://hochiminh.usconsulate.gov/scholarship.html / http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html Để được tư vấn miễn phí từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ bộ phận EducationUSA - Phòng Văn hóa Thông tin - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, tầng 8 Diamond Plaza. Email: HCMCEDUSA@state.gov. Điện thoại: 84 8 3520 4610. Thông tin về lịch tư vấn và các hội thảo du học Hoa Kỳ do EducationUSA tổ chức có trên trang web Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và EducationUSA facebook.

Nguyễn Văn Việt - Nam 38 tuổi

Tôi hiện đang có 1 người chị họ,tôi muốn xin định cư tại USA thì cần làm những thủ tục như thế nào,và từng bước phải làm ra sao,xin cho tôi biết cụ thể và thời hạn làm thủ túc ,kiểm tra sức khỏe là bao lâu.tôi chân thành cảm ơn

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Hiện nay, đạo luật Hoa Kỳ không có diện cho phép định cư theo quan hệ anh chị em họ. Để biết thêm chi tiết các loại visa, vui lòng xem thông tin tại trang web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1d383e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=1d383e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD

Nguyễn Văn Việt - Nam 38 tuổi

Tôi hiện đang có 1 người chị họ,tôi muốn xin định cư tại USA thì cần làm những thủ tục như thế nào,và từng bước phải làm ra sao,xin cho tôi biết cụ thể và thời hạn làm thủ túc ,kiểm tra sức khỏe là bao lâu.tôi chân thành cảm ơn

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Hiện nay, đạo luật Hoa Kỳ không có diện cho phép định cư theo quan hệ anh chị em họ. Để biết thêm chi tiết các loại visa, vui lòng xem thông tin tại trang web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1d383e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=1d383e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD

Nguyễn Thị Bích Huyền - Nữ 34 tuổi

Cho tôi xin hỏi: Bố tôi sanh năm 1956 muốn qua Mỹ du lịch để thăm bà con (thời gian 2 tháng). Vậy hồ sơ cần gồm có những gì?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Nguyễn Thị Bích Huyền - Nữ 34 tuổi

Cho tôi xin hỏi: Bố tôi sanh năm 1956 muốn qua Mỹ du lịch để thăm bà con (thời gian 2 tháng). Vậy hồ sơ cần gồm có những gì?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Vấn đề bạn đề cập vui lòng xem trên website http://hochiminh.usconsulate.gov

Tran quoc Dung - Nam 56 tuổi

Thang 7 nam 2011 toi co goi ho so xin tham con gai ruot dang dinh cu tai Tp HOUSTON TEXAS ,ket hop toi muon tham quan ,va nhin tan mat cuoc song cua con toi tai nuoc Hoa Ky,tuy nhien Lanh su Quan Hoa ky tai TP HCM da tu choi cap Visa cho toi,vi e ngai toi khong quay tro ve Viet Nam .Vao nam 2005 em ruot toi la Tran Thi Dieu Anh dinh cu tai Hoa ky co y dinh muon bao lanh toi va gia dinh sang dinh cu o Hoa Ky, nhung toi da tu choi.Nay toi muon tham Hoa ky la vi con toi dang song tai day.toi muon biet cuoc song thuc te tai Houston TX .vi con toi mong muon bao lanh cho toi va vo toi qua o gan gui voi con toi ,nhung toi da lon tuoi,cuoc song cua nguoi gia o Hoa ky toi nghi khong giong nhu o Viet Nam cua chung toi .do vay toi muon di tham thuc te cho biet truoc khi quyet dinh nen di HK hay o lai VN,neu sau nay con toi bao lanh.Vay toi co the nop don xin cap VISA tiep hay khong ?Xin quy Ngai cho toi thong tin .Tran trong cam on

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Bạn có thể xin Visa không di dân bất cứ khi nào, tuy nhiên bạn phải thuyết phục được viên chức lãnh sự về ý định quay trở về sau chuyến đi ngắn hạn.

Trần nguyễn Thanh - Nam 53 tuổi

Năm tới vào tháng 5 tôi lại muốn sang du lịch nửa ( tôi đả đi 3 lần rồi ) vậy tôi có cần phỏng vấn lai không? Hay là có thủ tục nào đơn giản hơn không? xin cho biết

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu bạn đã được cấp Visa trước đây, bạn có thể đủ điều kiện để dùng dịch vụ xin cấp lại Visa bằng cách nộp đơn tại Lãnh sự quán. Nếu bạn đủ điều kiện đó thì bạn không cần đến Lãnh sự quán để được phỏng vấn.

Thanh Mai - Nữ 29 tuổi

Chồng tôi làm việc ở Mỹ theo visa H1B. Tôi muốn sang cùng chồng nhưng hiện tôi đang mang thai. Vậy tôi có thể được cấp visa H4 không? Nếu sang Mỹ lúc này, tôi có được hỗ trợ chi phí sinh theo bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế của chồng tôi không?

Trưởng phòng thị thực không di dân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Nếu bạn có thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi ở Mỹ theo Visa của chồng bạn thì nên liên hệ với công ty của chồng bạn. Trường hợp của bạn có thể đủ điều kiện cấp Visa loại H4.

Tuyet Nhung - Nữ 38 tuổi

Bạn trai tôi mới vừa qua Mỹ theo dạng định cư. Xin cho hỏi người chỉ mới có thẻ xanh có được làm thủ tục bảo lãnh hôn thê qua Mỹ hay không (mới qua chỉ được 6 tháng). Và hai bên cần có điều kiện gì để bảo lãnh được. Xin cám ơn.

Viên chức Lãnh sự Phòng thị thực định cư, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM trả lời:

Không được. Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới có thể nộp đơn bảo lãnh theo diện hôn phu/hôn thê.