Vụ nghi trộm tiền hỏi cung học sinh lớp 2: Cô giáo khóc khi xin lỗi

Tại đây, Hiệu trưởng Ngô Thị Mai, cô giáo Nguyễn Thị Thu (người bị mất tiền) và ông Nguyễn Văn Đắng (Tổng phụ trách Đội, kiêm giáo viên tư vấn học đường) đã trực tiếp xin lỗi em T. vì nghi em lấy 1 triệu đồng của cô giáo Thu, sau đó giao cho công an để làm rõ.

Cô Nguyễn Thị Thu vừa khóc vừa phát biểu: “Đây là sai lầm mà tôi sẽ nhớ suốt đời, không bao giờ dám tái phạm. Sai lầm xuất phát từ sự nóng vội, những phản ứng thiếu sư phạm, không mang tính giáo dục khiến em T. bị hàm oan”.

Buổi xin lỗi này không có mặt đại diện công an xã Trung Lập Thượng vì lý do bận công tác.

Mãi đến buổi trưa, ông Phạm Thanh Tâm - Phó Ban chỉ huy Công an xã Trung Lập Thượng, người trực tiếp đưa em T. về công an xã- cũng đã đến nhà em T. để xin lỗi em và gia đình. Ông Tâm cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời sẽ quán triệt, nhắc nhở anh em trong đơn vị rút kinh nghiệm.





Học sinh Trường Tiểu học Trung Lập Thượng quyên góp tiền ủng hộ cho em T.

Bà Lê Thị Phương Hồ, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng, cũng thay mặt Đảng ủy và Công an xã xin lỗi, nhận thiếu sót trong vụ việc này. “Ngay sau khi xảy ra sự việc này, chúng tôi đã yêu cầu 2 đồng chí công an trực tiếp tham gia vụ việc viết giải trình, kiểm điểm; đồng thời nhắc nhở anh em rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc này. Xã cũng sẽ kêu gọi hỗ trợ cho gia đình em T... Sắp tới, khi em T. không còn đủ tuổi học tiểu học (em T. ở lại lớp 4 năm), chúng tôi sẽ tính toán để tìm một môi trường thích hợp để em học tập”.

Cũng trong buổi sáng nay, cô giáo Nguyễn Thị Thu cũng đã trực tiếp tặng em T. một chiếc xe đạp để em làm phương tiện đi học.

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng cũng tổ chức quyên góp giúp đỡ hai anh em T. ngay tại trường. Bà Ngô Thị Mai cho biết đã có 1 luật sư ở Hà Nội và 1 bạn đọc tên Yến gửi tặng em Thẩm số tiền 1,3 triệu đồng. Một học sinh cũ của trường gửi tặng 100 USD.

Được biết gia đình em T. rất khó khăn. Ba bà cháu hiện tá túc trong một túp lều tranh trống hoác. Bà ngoại em T. làm nghề đan liếp, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng. Ba mẹ em T. đã li dị, đều có gia đình mới và có cuộc sống rất khó khăn nên không hỗ trợ được gì để nuôi hai anh em.

“Ông bà nội T. cũng rất nghèo. Bà nội lại bị cụt hai tay, hai chân. Ông nội chở bà đi bán vé số. Thỉnh thoảng có gặp các cháu ở trường cũng cho một ít tiền”- bà Phạm Thị Tặng, bà ngoại em T., cho biết.

Trước đó, ngày 26-11, do nghi ngờ em T. lấy trộm tiền của cô giáo Thu, nhà trường đã giao em T. cho cơ quan công an xã Trung Lập Thượng thẩm vấn. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, khi nhà trường gọi điện lên báo rằng tiền vẫn còn nguyên trong giỏ của cô giáo thì công an mới cho em về nhà.