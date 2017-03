Ba bí mật chưa bật mí về 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015'

Cô bé mồ côi cha từ nhỏ phải dối mẹ đi thi, cô sinh viên ngày ngày phải bươn chải kiếm tiền ăn học nhưng vẫn sẵn sàng trích 2 triệu đồng tiền đi làm thêm của mình để tặng các em nhỏ mồ côi, khuyết tật…”.

Đôi bạn thân tám năm dắt nhau vào chung kết

Một điều đặc biệt trong top 50 thí sinh vòng Chung kết cuộc thi VMU 2015 là tình bạn tám năm gắn bó của hai thí sinh Bùi Phạm Thúy Vi (1995, ĐH Hoa Sen) và Nguyễn Vũ Ngọc Tiền (1995, ĐH Công nghiệp TP.HCM).

Hai bạn ở gần nhà nhau, học chung với nhau từ thời Trung học cơ sở và cũng bắt đầu chơi thân với nhau từ đó. Có chung nhiều sở thích quan điểm sống nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt, có thể so sánh như nước và lửa. Nếu Thúy Vi rất nóng tính, “thẳng như ruột ngựa” thì Ngọc Tiền lại khá trầm tính, hiền dịu. “Vi nóng tính nhưng nói rồi là thôi. Lúc nào Vi làm em bực quá thì em im lặng, nói một lúc mà thấy em im im là Vi cũng im lặng liền hà” - Ngọc Tiền tinh nghịch bật mí.

Bùi Phạm Thúy Vi và Nguyễn Vũ Ngọc Tiền

Tám năm gắn bó, hiểu nhau đến từng milimet… và chỉ giận nhau đúng một lần, tình bạn của hai người khiến không ít bạn bè tò mò. “Cãi nhau nho nhỏ thì có nhiều nhưng để giận nhau thì chỉ đúng duy nhất một lần. Em cũng không nhớ chuyện bắt đầu từ đâu và do ai nữa. Hai tuần không nói chuyện cùng nhau, rồi một lần tình cờ gặp lại trong sinh nhật một người bạn, hai đứa bất chợt nhìn nhau cười. Vậy là huề, không giận nữa. Chúng em chẳng bao giờ nói xin lỗi nhau, ai sai thì chủ động bắt chuyện trước, người kia hiểu í vậy là làm lành”.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Thúy Vi cho biết em ước mơ trở thành người dẫn chương trình truyền hình (Thúy Vi từng lọt top 14 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình và là thí sinh nhỏ tuổi nhất-PV), còn Tiền mơ ước trở thành nữ doanh nhân thành đạt.

Cô bạn giấu mẹ đi thi

Từng lọt vào bán kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015, Trần Nhã Kỳ (Khoa Du Lịch, ĐH Huế) là một thí sinh gây ấn tượng cả về ngoại hình và sự hoạt ngôn trong nói chuyện.

Bố em mất từ khi em còn nhỏ, một mình mẹ tảo tần nuôi em khôn lớn. Ý thức được sự vất vả hy sinh của mẹ, 20 năm qua Nhã Kỳ luôn là một cô bé chăm ngoan, học giỏi. Là một cô gái cá tính nhưng dường như suốt thời thơ ấu Nhã Kỳ chưa bao giờ làm trái lời mẹ.

Trần Nhã Kỳ (Khoa Du Lịch, ĐH Huế)

Mẹ Nhã Kỳ không thích cô bé hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mẹ chỉ hy vọng cô bình yên lớn lên, có công việc làm ổn định, lấy chồng sinh con vậy là đủ. Nhưng đó lại không phải là cuộc sống em mong muốn. Bởi vậy để tham gia cuộc thi lần này: Từ vòng sơ khảo đến bán kết, em đều phải nói dối mẹ, khăn gói một mình tự túc đi thi.

“Vòng bán kết ở Đà Nẵng diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt mới xong. Trước đó em phải nhờ người quen liên hệ với nhà xe, 10 giờ đêm thi xong em bắt xe về ngay trong đêm. Em không dám ở qua đêm ngoài vì sợ mẹ lo. Em chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân duy nhất thôi. Nhưng đến vòng chung kết, vào ở ngôi nhà chung thì em phải nói thật. Biết chuyện mẹ bảo: Mẹ không muốn cho em theo lĩnh vực nghệ thuật nhưng nếu đó mơ ước của em thì hãy tiếp tục thực hiện. Mẹ không muốn em phải hối hận” - Nhã Kỳ rưng rưng khi nói về mẹ.

Chuyện chưa kể về Lọ lem hào phóng

Vào ngày 3-12, top 50 thí sinh vòng Chung kết cuộc thi VMU 2015 đã đến thăm, tặng quà và vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp (45 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM). Lần đầu đến thăm trung tâm, thí sinh Vũ Thị Lan đến từ Hà Nội đã không giấu được cảm xúc, cô bật khóc khi tận mắt chứng kiến những gương mặt ngây thơ sớm phải chịu những bất hạnh trong cuộc sống như bị cha mẹ ruồng bỏ hay có khiếm khuyết trên cơ thể.

Với mong muốn được san sẻ phần nào những bất hạnh với các thiên thần nhỏ, cô sinh viên đến từ Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã gửi tặng số tiền 2 triệu đồng cùng các em nhỏ nơi đây, hành động khiến nhiều người bất ngờ.

Vũ Thị Lan (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội)

Nhìn bề ngoài và hành động của Lan ngày hôm ấy, nhiều người sẽ nghĩ rằng điều kiện gia đình Lan khá giả nhưng thực tế không phải vậy. Quê em ở Quảng Ninh, bố mẹ em đều là nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Lan đã phải bươn chải kiếm sống để kiếm thêm tiền trang trải việc học tập, đỡ phần nào gánh nặng cho bố mẹ.

2 triệu đồng Lan dành tặng các em là số tiền làm thêm từ công việc đi diễn mà Lan dành dụm được, là mồ hôi nước mắt của cô sinh viên nhỏ. “Lan may mắn được tiếp xúc, trò chuyện và vui chơi với bé Nam. Khi Lan hỏi em có buồn không thì bé liền trả lời rằng bé không buồn, không giận ai hết, vì ở đây bé có các mẹ, thầy cô chăm sóc rất tận tình… Câu nói đó của bé cho Lan thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn các em ở đây nhiều lắm! Em còn có bố mẹ, được đi học, may mắn có cơ thể khỏe mạnh, vậy là tốt lắm rồi. Cũng chính lý do đó, Lan muốn mình có thể san sẻ phần nào những khó khăn với các em còn kém may mắn tại đây” - Lan vui vẻ tâm sự.