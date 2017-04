Học sinh thi hùng biện tiếng Anh về ý tưởng khởi nghiệp

Được biết, đây là năm đầu tiên TIS THE PITCH mở rộng quy mô cuộc thi trên toàn quốc sau 10 năm tổ chức tại TP.HCM.

Chia sẻ về lý do tổ chức cuộc thi TIS THE PITCH 2017, ông Lê Đức Hoài Ân, giám Đốc Điều Hành trường TIS cho biết: “Một vấn đề hiện nay chúng tôi đang cảm thấy nhức nhối là những người trẻ sau khi tốt nghiệp trung học - thậm chí là sau khi tốt nghiệp đại học - nhưng vẫn còn rất mơ hồ về dự định tương lai, về những đam mê cũng như mong muốn được cống hiến cho xã hội như thế nào. TIS The Pitch 2017 được tổ chức nhằm đánh động giới trẻ về sự chủ động tìm hiểu, khám phá bản thân và làm chủ tương lai của mình”.



Ông Lê Đức Hoài Ân - Giám đốc điều hành trường TIS đang giới thiệu về cuộc thi. Ảnh: BTC

Cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng, thời gian từ 10/4/2017 đến 20/5/2017. Các thí sinh cá nhân hoặc thành lập nhóm từ 2 đến 3 em gửi clip trình bày giải pháp, ý tưởng bằng tiếng Anh đến ban tổ chức để tham gia vòng sơ loại. Sẽ có 20 đề tài được chọn để vào vòng tuyển chọn. Ở vòng tuyển chọn, các nhóm dùng tiếng Anh để thuyết trình giải pháp kinh doanh, ý tưởng sáng tạo kỹ thuật… 7 ý tưởng đạt yêu cầu sẽ tiếp tục vào vòng chung kết, cùng sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia khởi nghiệp. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 20-5.

Ban Tổ Chức cũng đề ra định hướng tương lai về việc tiếp tục hỗ trợ, nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp của Quán quân Cuộc thi. “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là làm cầu nối cho những ý tưởng của các bạn học sinh trung học đến với số đông, đó có thể là một nhà đầu tư, một vườn ươm tài năng… nơi các em sẽ được nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng, mục tiêu và đam mê của bản thân. Sau cuộc thi, chúng tôi và đội ngũ tư vấn chắc chắn vẫn sẽ theo sát với các bạn thí sinh và giúp đỡ các bạn trong tương lai”, ông Hoài Ân chia sẻ.

Tổng giá trị giải thưởng TIS THE PITCH lên tới gần 2 tỷ đồng gồm tiền mặt và các suất học bổng có giá trị quốc tế, tuy nhiên cuộc thi vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức phi lợi nhuận, không thu bất kỳ một khoản phí tham gia nào.