Khi người trẻ làm du lịch không vì tiền

Ba bạn trẻ đứng đợi trong một con đường nhỏ gần chợ Bến Thành, cả ba mặc áo thun màu xanh da trời, lưng áo có in dòng chữ “Saigon on your way”. Một lát sau, một nhóm năm cô gái người Malaysia xuất hiện.



Họ nhanh chóng làm quen với nhau, và đi bộ hướng về trung tâm thành phố. Với sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện áo xanh, năm cô gái bắt đầu chuyến tham quan khám phá những nét thú vị của buổi sáng Sài Gòn.

Nhóm du khách người Malaysia là một trong hàng trăm du khách nước ngoài đã đăng ký dịch vụ của Saigon Free WalkingTours (SFWT) – một đề án phi lợi nhuận của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, đại học Hoa Sen.

Khởi đầu từ những trăn trở của giảng viên Trần Thị Tường Vi về một sân chơi để sinh viên có thể phát triển kỹ năng giao tiếp tự tin và hiệu quả, tháng 9-2014, SFWT chính thức hoạt động.

Dù non trẻ, nhưng với định hướng đúng và sự nhiệt tình của tất cả các tình nguyện viên, SFWT đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các du khách nước ngoài tham gia tour. Trên website cung cấp những thông tin uy tín về du lịch Tripadvisor, nhóm được xếp thứ 6 trong số 67 hoạt động ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh.



SFWT hiện có 4 tour để du khách có thể lựa chọn. Khám phá quanh thành phố với Saigon city tour. Trải nghiệm ẩm thực Sài Gòn với Saigon street food. Khám phá đêm thành phố rực rỡ với tour Light up the night, hoặc hiểu sâu hơn về văn hóa đậm bản sắc Á Đông với The oriental Saigon.

Chi phí ăn uống, vé vào các điểm tham quan v.v… tình nguyện viên và khách, mỗi người tự chi trả cho phần mình. Với các tour sử dụng xe máy, du khách góp vào 50.000 VNĐ tiền xăng. Ngoài các khoản trên, nhóm không nhận thêm một khoản chi phí nào khác. Thời gian được học hỏi và trải nghiệm, niềm vui kết nối, những tình bạn đẹp chính là những thù lao quý giá mà các tình nguyện viên tham gia dự án nhận được.

Dinh độc lập là một trong những điểm đến của Saigon city tour.

Bạn Nguyễn Thảo Trang, tình nguyện viên của dự án cho biết, lúc đầu chỉ có dự định tham gia một học kỳ nhưng sau đó càng làm càng cảm thấy yêu thích và gắn bó. “Tham gia vào dự án không chỉ là cơ hội để thực hành những kiến thức đã học ở trường và trau dồi khả năng ngoại ngữ, mà còn là cách cụ thể và thiết thực giúp quảng bá du lịch thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.”, Trang cho biết.

Vượt ngoài những dự định ban đầu về một sân chơi dành cho sinh viên, với nhiệt huyết và sự năng động, đến nay SFWT đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách nước ngoài về một cách làm du lịch đàng hoàng, tử tế.

Các thành viên của nhóm và du khách



Nói về những mục tiêu của SFWT trong thời gian tới, chị Tường Vi cho biết sẽ củng cố mạnh hơn nữa những kiến thức về văn hóa, lịch sử, kiến trúc để nâng cao chất lượng dịch vụ. Các hoạt động cũng sẽ tập trung vào tiêu chí thân thiện với môi trường. Và đích nhắm đến hàng đầu vẫn là xây dựng, giới thiệu đến bạn bè quốc tế những hình ảnh tốt đẹp, tử tế về văn hóa và con người Sài Gòn.