Nét đẹp giản dị của nữ sinh đạt giải nhất tài năng tiếng Anh

Theo đó, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất (cả ba khối lớp 5, 9 và 11), 25 giải nhì, 36 giải ba và 51 giải khuyến khích. Tổng giá trị các giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Các thí sinh đạt giải nhận giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT, các học sinh đạt từ giải Ba trở lên nhận thêm huy chương vàng, bạc, đồng tương ứng với các giải.

Các thí sinh đến từ 20 tỉnh, thành phía Nam (từ Đồng Nai trở vào) tranh tài ở ba nội dung thi gồm “What’s the topic?” (chiếm 20% điểm), “Are you a Good Communicator?” (chiếm 30% điểm) và phần hùng biện “Who’s the Best Orator?” (chiếm 50% điểm).

OTE là cuộc thi tiếp nối và bổ sung cho cuộc thi tiếng Anh trên Internet. Đây là lần thứ ba diễn ra tại ba địa điểm trên toàn quốc gồm Vĩnh Phúc (các tỉnh phía Bắc, Đà Nẵng (các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên) và Cần Thơ (các tỉnh phía Nam).

Cùng PLO ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ, giản dị của các nữ thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi năm nay:





Nguyễn Hồ Phương Thảo - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Viện Lúa (TP Cần Thơ)



Niềm hân hoan, tự hào hiện rõ trên gương mặt bốn bạn đạt giải nhất khối lớp 5. Ảnh: N.NAM



Lê Minh Phương Uyên, học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Cần Thơ). Ảnh: N.NAM



9/12 thí sinh đạt giải nhất (cả ba khối 5,9,11) tài năng tiếng Anh phía Nam là nữ. Ảnh: N.NAM