Nữ sinh tuổi 17 nhận 'mưa' học bổng từ 12 trường ĐH

Thông tin cá nhân Họ và tên: Võ Tường An Sinh năm: 01/06/1998 Tốt nghiệp trường THCS Nguyễn Tự Tân, Quảng Ngãi. Tốt nghiệp trường THPT John Bapst Memorial, Mỹ Thành tích cá nhân và hoạt động nổi bật: - Học bổng toàn phần 3 trường Đại học: Stanford, Yale và Harvard. - Thư trúng tuyển từ các trường: Dartmouth College, Yale-NUS College, Cornell University, UC Berkeley, UCLA, Vanderbilt University, Wellesley College, New York University, University of Richmond v.v. - Người đồng sáng lập International Catalysts for Empowerment, tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục ở Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Texas (Mỹ) - 2 năm là Chủ tịch Key Club tại trường THPT John Bapst - Chủ tịch Model United Nations tại trường John Bapst Memorial High School - Người đồng sáng lập cộng đồng trẻ Viet Youth Service - Học giả trẻ toàn cầu tại Đại học Yale (Yale Young Global Scholars) - Chuyên đề An ninh và Quan hệ quốc tế năm 2014 - Dự án International Catalysts for Empowerment đến với trẻ em ở Gangolihat, Ấn Độ. - Thực tập sinh về quản lí chiến lược và quản lí tài chính tại United Ways Eastern Maine, Hoa Kỳ. - Đội trưởng tại các hội chạy gây quỹ như Race for the Homeless, Race for the Cure, Relay for Life và Bangor Polar Dip…