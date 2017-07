5 lưu ý thay đổi nguyện vọng vào trường công an

Từ ngày 15 đến 23/7/2017, thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH. Tuy nhiên, việc thay đổi nguyện vọng vào các trường công an có một số điểm mà thí sinh cần lưu ý.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân (Bộ Công an) đã có một số nhắc nhở cho thí sinh.

+ Thưa Trung tướng, các trường ĐH công an năm nay thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển như thế nào?

. Cùng với các trường ĐH khác, Bộ Công an cũng đang cho thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH. Tuy nhiên, nếu như các trường ĐH khác, thí sinh được phép thay đổi trường thì đối với các trường công an, thí sinh chỉ được phép thay đổi nguyện vọng các ngành trong cùng 1 trường công an.

Ví dụ như trước đây, thí sinh có đăng ký vào ngành Điều tra của một trường công an thì nay chỉ có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký vào một ngành khác của trường này.

Dựa trên số liệu điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh, các trường ĐH công an sẽ xét điểm theo từng ngành khi thí sinh đăng ký mới, rồi sẽ công bố điểm chuẩn ĐH vào từng ngành.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười

+ Thưa ông, nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường công an mà muốn thay đổi nguyện vọng sang các trường ĐH quân đội được không?



. Các trường quân đội cũng tổ chức sơ tuyển theo tiêu chí của Bộ Chỉ huy quân sự địa phương. Nếu thí sinh không trải qua sơ tuyển thì cũng không được xét tuyển vào các trường ĐH quân đội.

Thí sinh đã qua sơ tuyển vào các trường công an, sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia không thể thay đổi nguyện vọng sang các trường ĐH quân đội (hệ chính quy) mà chỉ có thể được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường quân đội (hệ dân sự).

+ Ông có lời khuyên nào đối với thí sinh khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an?

. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH vào các trường công an chỉ còn 1.500 chỉ tiêu (so với 3.200 chỉ tiêu năm 2016) và giảm mạnh so với các năm trước. Vì vậy, thí sinh căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia đã đạt được để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH một cách hợp lý.

Năm nay, Bộ GD-ĐT quy định không công bố số liệu thí sinh đã đăng ký vào từng ngành nên thí sinh không nên đợi đến ngày cuối cùng mới đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến hay bằng phiếu.

Chỉ những thí sinh đã qua sơ tuyển ở địa phương mới được thay đổi nguyện vọng vào các trường công an. Vì vậy, nếu chỉ có 2.000 thí sinh đăng ký vào các trường công an đã qua sơ tuyển thì đợt điều chỉnh nguyện vọng này cũng vẫn chỉ có số lượng như vậy. Đây là sự khác biệt giữa các trường công an so với các trường ĐH khác là số lượng thí sinh đăng ký có thể thay đổi.

Nếu thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng ngành học ở trường công an thì phải trực tiếp đến công an địa phương-nơi thí sinh đã qua sơ tuyển để làm thủ tục, chứ không được thay đổi nguyện vọng theo hình thức trực tuyến.

Thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các ngành ở cùng 1 trường công an, chứ không được thay đổi nguyện vọng từ trường ĐH công an này sang trường khác. Tuy nhiên, nếu thí sinh đã đăng ký vào 1 trường ĐH công an nhưng sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia mà cảm thấy khó có thể đỗ vào trường công an thì các em có thể thay đổi nguyện vọng sang một trường ĐH khác như: Bách khoa, ĐH Kinh tế quốc dân...

Năm nay, thí sinh được lựa chọn 3 môn thi theo tổ hợp khối Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhưng khi thay đổi nguyện vọng ngành ở cùng 1 trường công an, thí sinh cần lưu ý là có những ngành học chỉ xét tuyển theo môn thi nhất định.

Vì vậy, không phải là thí sinh cứ thích đăng ký từ ngành này sang ngành khác là được. Ví dụ như khi đăng ký vào khoa Nghiệp vụ an ninh mà nay muốn chuyển vào khoa Luật của một trường ĐH công an thì phải xem khoa Luật có khối mà thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký không. Hay ngành Công nghệ thông tin của Học viện An ninh chỉ tuyển thí sinh khối A (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh) nên thí sinh không thể chọn tổ hợp khối C để chuyển ngành.

Xin cảm ơn Trung tướng!

Theo VOV