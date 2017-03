63 thí sinh bị kỷ luật ngày thi đầu tiên

Thí sinh ở Nghệ An đội nắng đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016. Ảnh Đắc Lam

Đánh giá chung ngày thi đầu tiên, Ban chỉ đạo nhận định: về cơ bản đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các trường hợp bất thường (thí sinh khiếm thị, thí sinh không thể viết được, thí sinh thiếu giấy tờ…) đã được các hội đồng thi xử lý theo quy chế và tạo điều kiện để các thí sinh dự thi.

Về thời tiết, nhìn chung khí hậu khá mát mẻ. Buổi sáng, ở một số cụm thi tuy trời có mưa nhưng không làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhìn chung, tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, trong thời gian thí sinh đi thi.

Nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi hai môn đầu tiên (tiếng Anh và toán) hay, có độ phân hóa cao.

Nghệ An: Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang theo điện thoại

Môn thi Ngoại ngữ chiều ngày 1-7, tại Cụm thi Vinh (do Trường ĐH Vinh chủ trì) và cụm thi địa phương các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 94 thí sinh vắng thi. Buổi sáng, môn Toán tại Nghệ An cũng có 185 vắng thi và một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, có 279 thí sinh ở Nghệ An sẽ không thể tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 vì Toán và ngoại ngữ là 2 môn thi bắt buộc.

Tại Hà Tĩnh, bổi sáng thi môn Toán có 88 thí sinh vắng thi không rõ lý do và buổi chiều môn Ngoại ngữ có thêm 75 thí sinh vắng thi, nâng tổng số thí sinh vắng thi ngày thứ nhất lên 163 thí sinh.

Ngày thi thứ nhất, tại Nghệ An và Hà Tĩnh có thời tiết nắng nóng gay gắt nên tại các điểm thi đều có bố trí bác sĩ túc trực để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh. Nhiều thí sinh cho biết, do thời tiết quá nóng nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

Tại Hà Tĩnh có hơn 18.000 thí sinh và tại Nghệ An có hơn gần 34.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2016.