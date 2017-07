Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm sàn xét tuyển ĐH

Sáng 12-7, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 (điểm sàn) của Bộ đã họp, thảo luận và thống nhất đề xuất Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mức điểm sàn cho tất cả các khối thi là 15,5 điểm.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, năm nay cả nước có 865.975 thí sinh dự thi. Số thí sinh đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển ĐH là 640.425 em. Tổng số chỉ tiêu ĐH xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia là 332.496.

- Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

A: 883.768 34,59%

A1: 286.760 11.22%

B: 282.984 11.08%

C: 277.722 10.87%

D1: 608.632 23,82%

- Phổ điểm các khối thi đã tính điểm ưu tiên:

Điểm trung bình Số TS từ 15,5 điểm trở lên

A (Toán, Lý, Hóa) 18,38 272.130

A1 (Toán, Lý, Anh) 17,86 251.437

B (Toán, Hóa, Sinh) 17,72 254.008

C (Văn, Sử, Địa) 18,66 233.909

D (Toán, Văn, NN) 17,51 403.404

Điểm trung bình các khối thi sau thi có điểm ưu tiên không khác biệt nhau nhiều, khối D có số lượng thí sinh đạt trên sàn cao do đây là ba môn bắt buộc, hầu như tất cả cho thí sinh.



Năm nay ngưỡng điểm sàn xét tuyển đại học là 15,5 điểm cho tất cả các khối.

Dù số lượng thí sinh khối D đạt trên sàn cao nhưng tổng số nguyện vọng xét trên sàn cao nhưng tổng số nguyện vọng xét tuyển vào khối D chỉ khoảng 24% trong khi đó A có tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển gần 35%.



Số lượng thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên chưa lọc thí sinh trùng, nghĩa là một thí sinh có thể có tên trong nhiều khối thi. Do đó, nếu chỉ dựa vào phổ điểm để xác định số lượng thí sinh trên điểm sàn thì số lượng thí sinh ảo sẽ rất lớn, lớn hơn nhiều so với bất kỳ năm nào trước đây. Do đó cần phải lọc thí sinh trùng để đảm bảo con số tương đối sát thực tế về nguồn tuyển cho các trường trong năm nay…

Cũng theo Thứ trưởng Ga, với hệ thống phần mềm xét tuyển lọc ảo và cơ sở dữ liệu năm nay, Bộ đã có tính toán, dự báo tổng thể về tình hình xét tuyển đợt 1 (sẽ có sự thay đổi sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng).

Với điểm sàn 15,5 điểm thì đợt xét tuyển đầu tiên sẽ có 85 trường đạt chỉ tiêu 100%, 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80 đến 99%; 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40 đến 79%.

Thứ trưởng Ga còn thông tin thêm, tất cả các trường trong cả nước sẽ tuyển được 83% tổng chỉ tiêu đợt 1. Dự báo này phù hợp với những năm trước, kể cả những năm tuyển sinh theo phương thức “3 chung’ (tỉ lệ tuyển sinh đợt 1 năm trong khoảng 75-85%). Sau khi kết thúc đợt 1 các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tục tuyển các đợt bổ sung.