Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng về đề thi môn ngữ văn

Trích đoạn thơ trong bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ được Hội đồng ra đề thi trích dẫn.



Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016 nhận được một số phản ánh liên quan đến đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016 có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Phần đọc hiểu: Trích đoạn thơ trong bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ được Hội đồng ra đề thi trích dẫn từ bài thơ “Tiếng Việt” của nhà thơ Lưu Quang Vũ trong cuốn Thơ Việt Nam 1945-1985 (Ban tuyển chọn và chú giải: Nguyễn Đức Nam (chủ biên), Bằng Việt, Nguyễn Văn Long, Nguyên An, Nguyễn Quốc Túy); Nhà xuất bản Giáo dục - 1985 (sách được xuất bản trong thời gian nhà thơ Lưu Quang Vũ còn sống). Nội dung trích dẫn: “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa/ Óng tre ngà và mềm mại như tơ”. (Nguyên bản dòng thứ 3 và 4 từ trên xuống trang 218, Sách đã dẫn).

Trong quá trình biên soạn đề thi, Hội đồng ra đề thi đã kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của ngữ liệu được trích dẫn, đáp ứng yêu cầu của đề thi (minh chứng kèm theo).

Về nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn: Đầu giờ chiều 2-7-2016 trên một số trang Facebook có đăng tin cho rằng đề thi môn ngữ văn bị lộ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GD&ĐT đã cùng Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.