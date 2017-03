Bộ khóa phần mềm dữ liệu xét tuyển: Trường lo, thí sinh bối rối

Trong khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) cả nước sẽ chính thức nhận hồ sơ xét tuyển năm học 2016-2017.

Những cán bộ làm công tác tuyển sinh tại các trường ĐH, CĐ cho rằng hiện các trường chỉ có dữ liệu thí sinh tại các cụm thi do mình chủ trì. Do đối tượng tuyển sinh trong cả nước nên các trường cần có dữ liệu toàn diện để đảm bảo đầu vào chất lượng và không bị xáo trộn khi công bố danh sách trúng tuyển. Do vậy, nếu Bộ khóa dữ liệu, hoạt động tuyển sinh sẽ rối thêm do các trường không nắm được số lượng thí sinh đăng ký bao nhiêu, mức điểm như thế nào. Chưa kể thí sinh sẽ gánh thêm lo lắng vì không biết được mình đang nằm vị trí nào trong các thí sinh nộp hồ sơ vào trường.





Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại một trường ĐH ở Hà Nội. Ảnh: P.HÙNG

TS Trần Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng mùa tuyển sinh năm nay thí sinh tính toán nhiều yếu tố như điểm sàn năm trước, điểm cao hay thấp để cân nhắc phổ điểm xét tuyển có lợi nhất. Trong khi đến giờ cuối ngày 12-8 Bộ GD&ĐT mới mở dữ liệu để các trường chạy chương trình xét tuyển thì sẽ rất cập rập. Do vậy, thí sinh sẽ không biết được điểm của mình có an toàn hay không và số lượng nộp vào nhiều hay ít.

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH (ĐH Quốc gia TP.HCM), đánh giá phần mềm xét tuyển của Bộ có ưu điểm là kiểm soát được thí sinh đăng ký vào các ngành (bốn ngành của hai trường) có đúng hay không. Từ dữ liệu này các trường có thể tải về để làm căn cứ tuyển sinh, gọi thí sinh nhập học.

Tuy nhiên, phần mềm này cũng có nhược điểm là không kiểm soát được số thí sinh các trường tuyển chọn. Như vậy, ngoài phần mềm của Bộ, các trường cần sử dụng thêm phần mềm riêng để vừa xét tuyển trực tuyến, vừa quảng bá hình ảnh của trường, vừa giao tiếp với thí sinh và thí sinh nắm thêm các điều kiện bổ sung kèm theo cửa từng trường. “Từ dữ liệu thí sinh đăng ký qua phần mềm của Bộ và đăng ký trực tiếp vào phần mềm của trường, các trường sẽ phối kiểm số liệu, qua đó cân đối để gọi thí sinh không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh” - ông Chính nói.