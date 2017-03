Các trường ĐH dồn dập công bố điểm thi

Trường ĐH Quy Nhơn:

Trường ĐH Sài Gòn:

Theo M.Quyên - T.Nguyên (NLĐ)



Trước đó, Học viện Ngân hàng, ĐH Quy Nhơn, ĐH Thái Nguyên, ĐH Hồng Bàng… công bố điểm thi đại học.Thủ khoa đạt 27,5 điểmTheo trường ĐH Quy Nhơn, thủ khoa khối A của trường là thí sinh Lê Song Toàn, SBD 13045 với tổng số điểm 3 môn là 27,5 điểm, trong đó, điểm Toán 9, Lý 9,25 và Hóa 9 (làm tròn 0,25 thành thành 0,5).Khối C có 3 thủ khoa đồng điểm là 23,5 là Trần Thị Lệ, SBD 21154 (Văn 7,75, Sử 7,75 và Địa 8); Nguyễn Thị Thu Hằng, SBD 20624 (Văn 8,25, Sử 6,75 và Địa 8,5), Lê Văn Tuấn Anh, SBD 19937 (Văn 8, Sử 8,25 và Địa 7).Ít thí sinh thi sư phạm đạt điểm chuẩn năm ngoáiThủ khoa của trường năm nay là thí sinh Nguyễn Thanh Liên (học sinh trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận), đạt 25,5 điểm, thi vào ngành khoa học môi trường. Á khoa là Trần Huy Phước (trường THPT Trần Đại Nghĩa, TPHCM), thi khối A vào ngành sư phạm toán học, đạt 25 điểm.Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết chưa thể đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến cụ thể cho từng ngành. Trường ĐH Sài Gòn năm nay có 29.947 thí sinh dự thi, so với chỉ tiêu 2.600, trường có 3.852 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên (chưa tính khối N, M, H, chưa tính điểm ưu tiên).Ngành sư phạm có số thí sinh đạt điểm chuẩn năm 2010 khá ít. Như ngành sư phạm toán học có 68 thí sinh đạt 16,5 điểm, sư phạm ngữ văn chỉ có 7/372 thí sinh đạt mức điểm chuẩn năm ngoái (17,5 điểm), ngành sư phạm tiếng Anh có 51 thí sinh đạt từ 17,5 điểm trở lên, ngành giáo dục mầm non chỉ có 31 thí sinh đạt từ 17,5 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).