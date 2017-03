Chen chân nộp hồ sơ xét tuyển đại học

Nhiều trường không thu lệ phí xét tuyển Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết năm nay trường không thu tiền của TS đăng ký xét tuyển. Trường chỉ thu (30.000 đồng/hồ sơ) sau khi TS trúng tuyển vào trường. Còn PGS-Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng thông tin Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ miễn lệ phí xét tuyển đối với TS ở khu vực 1 và khu vực 2 nông thôn do di chuyển khó khăn. Tương tự, ĐH Đà Nẵng cũng quyết định miễn lệ phí đăng ký xét tuyển vào nhóm ĐH Đà Nẵng đối với TS có hộ khẩu thường trú tại bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Việc này nhằm giảm bớt gánh nặng, chia sẻ một phần khó khăn với TS thuộc bốn tỉnh bị ảnh hưởng do tác động của ô nhiễm môi trường biển vừa qua. ________________________________ PGS-Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, lưu ý: Năm nay môn toán và tiếng Anh khó hơn nên phổ điểm thấp nhưng điểm trúng tuyển tổ hợp có các môn này có thể cao . Do vậy, với các trường năm ngoái có điểm chuẩn từ 19 trở lên thì TS phải thận trọng, không thể dựa vào mức điểm sàn 15. Đặc biệt năm nay TS không được rút hồ sơ, không được đổi nguyện vọng nên khi đã đặt bút đăng ký là không còn cơ hội sửa chữa. Đến 14 giờ chiều 1-8, trường có khoảng 1.500 TS đăng ký xét tuyển vào trường. TS đăng ký thoải mái, không phải chờ đợi hoặc nghẽn mạng.