Cơ hội đậu đại học bằng xét tuyển học bạ

Từ ngày 1-8 tới, hơn 400 trường ĐH, CĐ cả nước chính thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2016. Trong đó hơn 200 trường ĐH, CĐ xét tuyển bằng học bạ THPT. Năm nay có khoảng 700.000 thí sinh thi để xét tuyển ĐH, CĐ, trong khi đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ hơn 600.000.

Hai phương thức xét tuyển

Trong tổng số hơn 200 trường xét tuyển bằng học bạ THPT có một số trường chỉ lấy kết quả học bạ năm lớp 12. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH, CĐ lựa chọn dùng kết quả học tập trong ba năm cấp ba làm điều kiện sơ tuyển trước khi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Việc này đã giúp cho rất nhiều thí sinh chỉ thi THPT quốc gia tại cụm địa phương có cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), đánh giá với tổng chỉ tiêu tuyển sinh so với tổng số thí sinh thi ĐH lệch nhau không quá lớn, do vậy thí sinh có nhiều cơ hội vào các trường ĐH, CĐ trong năm nay. Ngược lại, công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ sẽ rất khốc liệt, nếu không tính toán kỹ một số ngành sẽ thiếu chỉ tiêu, trong đó nhiều trường tốp dưới sẽ chật vật tuyển sinh do cạn nguồn.

TS Anh thông tin năm nay trường thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả kỳ thi Quốc gia và xét tuyển học bạ THPT (điểm học tập năm lớp 12) cho tất cả ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ chính quy. Trong đó trình độ ĐH 4.800 chỉ tiêu, CĐ 400 chỉ tiêu. Trường sẽ dành 70% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT và 30% chỉ tiêu tuyển sinh (khoảng 2.000 thí sinh) theo phương thức xét tuyển học bạ.





Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học năm 2015. Ảnh: P.ĐIỀN

Với những trường hợp này, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng kết quả thi THPT và học bạ THPT nộp hồ sơ qua bưu điện gồm: Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường), bản phôtô công chứng học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, ba ảnh cỡ 3x4 cm chụp trong vòng sáu tháng và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). Trường tiếp nhận hai hình thức nói trên, riêng thí sinh để đảm bảo ăn chắc nên nộp theo hai hình thức, vì mỗi phương thức có lợi thế khác nhau. Có khi không trúng tuyển bằng kết quả thi THPT nhưng lại trúng tuyển theo hình thức xét học bạ. Ngoài ra cũng không loại trừ có thí sinh sẽ cùng lúc nhận giấy báo trúng tuyển theo hai phương thức.

Ông Anh hướng dẫn, phương thức xét tuyển học bạ THPT đối với bậc ĐH yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Trong đó tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của ba môn tổ hợp để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (riêng ngành dược đạt từ 20 điểm trở lên). Tương tự, bậc CĐ thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Tuy nhiên, tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (riêng ngành dược đạt từ 18 điểm trở lên).

Cao đẳng rộng cửa

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay năm nay thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi THPT theo các tổ hợp môn và xét tuyển học bạ THPT cho tất cả ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ chính quy.

Trong đó, phương thức xét tuyển học bạ THPT sẽ xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng điểm tối thiểu xét tuyển từ 6 trở lên. Riêng bậc CĐ xét các thí sinh tốt nghiệp THPT nên rất rộng cửa cho thí sinh đăng ký vào trường.

Riêng khối ngành năng khiếu và nghệ thuật, thí sinh sẽ kết hợp xét kết quả học tập THPT và đăng ký tham gia kỳ thi kiểm tra môn năng khiếu do trường tổ chức hoặc nộp kết quả thi môn năng khiếu từ trường khác để xét tuyển. “Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ theo các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website: tvts.ntt.edu.vn” - ông Hùng lưu ý.