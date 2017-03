Công an chở hai thí sinh bị mất giấy tờ đến tận phòng thi

Theo lời kể của ông Ngô Đình Vương (sinh năm 1965, trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai), khoảng 4 giờ 15 phút ngày 1-7, sau khi nghe chuông báo thức, ông thức dậy, mở cửa đi tập thể dục. Lúc này, do chủ quan rằng trong phòng khách có 2 con gái cùng cô cháu họ nên ông Vương chỉ khép hờ cửa rồi đi. Khoảng 30 phút sau, ông Vương quay về gọi cả nhà dậy. Một lúc sau, con gái ông Vương là Ngô Thị Thảo Nguyên và đứa cháu gái là Lê Thị Anh Thư (trú huyện Đak Đoa, Gia Lai) trong lúc lấy sách vở ra ôn bài thì phát hiện nhà đã bị trộm viếng thăm.

Hai thí sinh may mắn được thi nhờ sự giúp đỡ tận tình của Công an phường Diên Hồng

Sau khi kiểm tra, cả hai cho biết số tài sản bị mất cắp gồm 3 điện thoại di động, 2 máy tính học sinh, toàn bộ giấy tờ như giấy báo dự thi, thẻ dự thi, chứng minh nhân dân… Càng đến gần giờ thi môn Toán nhưng không có giấy tờ khiến Nguyên và Thư như ngồi trên đống lửa, cả gia đình đều lo lắng. May mắn thay, sau khi trình báo sự việc lên công an phường sở tại, cán bộ chiến sỹ ở đây không những giúp xác nhận việc mất giấy tờ mà sau đó còn đích thân chở hai thí sinh đến phòng thi, gặp giám thị để lấy số báo danh.

“Lúc bố dậy đi tập thể dục, em đã tỉnh dậy rồi. Chỗ tụi em nằm ngay cửa ra vào, con chó cũng nằm ngay ở cửa, thường có người lạ là nó sủa, tiếng cửa sắt chỉ cần kéo nhẹ là kêu cọt kẹt nhưng không hiểu vì sao kẻ trộm vẫn vào được. Điện thoại em để ngay dưới gối mà cũng bị lấy mất. Cũng may được sự giúp đỡ tận tình của các chú Công an, chứ nếu không 12 năm đèn sách của tụi em trở thành công dã tràng” - Thảo Nguyên tỏ lòng tri ân đến các chú Công an.