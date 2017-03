Công an làm chứng minh thư tạm thời để thí sinh kịp thi

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2-7-2016, em Minh hớt hơ hớt hải chạy đến Công an TP Pleiku báo mất chứng minh nhân dân, xin được cấp mới.

Với trường hợp này, dù không đúng trình tự thủ tục song cán bộ ở đây vẫn lập tức xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh và người có trách nhiệm của cụm Hội đồng thi quốc gia.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo phải tạo mọi điều kiện giúp đỡ thí sinh, Trung tá Vũ Đình Hưng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính đã tự tay làm đơn, rồi đích thân dùng xe máy chở Minh đến Công an phường Ia Kring (nơi thí sinh đang tạm trú) để làm thủ tục kế tiếp. Hơn 9 giờ cùng ngày, cầm trên tay tờ giấy có xác nhận của cơ quan công an, Minh không khỏi xúc động nói: “Có lẽ trong lúc chơi đùa cháu đã làm mất chứng minh thư, sáng nay kiểm tra hành trang mới biết. Lúc đó, cháu nghĩ đơn giản là cứ đến cơ quan công an thì sẽ được cấp mới, thế là cháu bắt xe đi liền. Được mấy chú công an giúp đỡ tận tình, cháu vô cùng biết ơn”.



Theo ông Hưng, TP Pleiku cách huyện Phú Thiện đến hơn 60 cây số, nếu làm nhanh nhất cũng chưa chắc kịp để cháu Minh dự thi. “Cậu bé cũng như con, như cháu mình thôi, việc trong tầm tay có thể thì làm hết sức, miễn sao Minh thi tốt là được rồi” - vị trung tá chia sẻ.



Trung tá Hưng đang làm đơn báo mất chứng minh thư giúp thí sinh Minh