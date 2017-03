Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an

Theo đó, các học viện, trường đại học khối Công an nhân dân (CAND) năm nay tuyển sinh tổng số 1.500 chỉ tiêu. Như vậy, so với năm 2016, chỉ tiêu đại học các trường CAND năm nay giảm tới hơn 50% (so với 3.200 chỉ tiêu năm 2016).



Cụ thể như sau: Học viện An ninh nhân dân: 260 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân: 370 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND: 60 chỉ tiêu; Trường ĐH An ninh nhân dân: 200 chỉ tiêu; Trường ĐH Cảnh sát nhân dân: 330 chỉ tiêu; Trường ĐH Phòng cháy, chữa cháy: 180 chỉ tiêu; Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND: 100 chỉ tiêu.

Các trường cao đẳng CAND có 200 chỉ tiêu xét tuyển và các trường CAND đào tạo hệ trung cấp có hơn 360 chỉ tiêu xét tuyển đối với đối tượng là Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018).

Mã ngành đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh trường Công an nhân dân cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh các học viện, trường ĐH CAND năm 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường CĐ CAND năm 2017. Đối tượng xét tuyển: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018)

Chỉ tiêu hệ trung cấp các trường CAND năm 2017. Đối tượng xét tuyển: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018)