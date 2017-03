Đà Nẵng, Đắk Lắk: gần 800 thí sinh bỏ thi môn Toán

Tại cụm thi Đại Học Đà Nẵng có gần 30 ngàn thí sinh đăng ký dự thi môn toán, tuy nhiên trong môn thi đầu tiên này có tới 509 thí sinh không tham gia dự thi. Tỉ lệ thí sinh dự thi đạt 98,27%. Trong đó có ba thí sinh bị đình chỉ thi, không có thí sinh nào bị khiển trách hay cảnh cáo. Công tác coi thi của cán bộ hết sức nghiêm ngặt, không có cán bộ nào bị khiến trách, cảnh cáo.



Hai thí sinh may mắn thoát tai nạn

Hôm nay, thời tiết Đà Nẵng rất nóng. Nhiều phụ huynh lo ngại nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý của con em mình. Phụ huynh Lê Thị Hạnh (quê Quảng Nam) đội nắng chờ con chia sẻ: “Nắng quá, tôi sợ cháu say nắng rồi lại ảnh hưởng tới việc làm bài thi”.



Thí sinh đội nắng tới hội đồng thi

Khoảng 7g sáng nay (1-7), trước Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã xảy ra vụ va quẹt giữa xe tải với hai thí sinh. Thời điểm trên, hai thí sinh Đà Nẵng điều khiển xe máy đến hội đồng thi trường ĐH Bách khoa, khi tới gần cổng trường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đi sát bên tông phải. Rất may hai thí sinh kịp thời nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Riêng xe gắn máy thì bị cuốn dưới gầm xe tải. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, hai thí sinh lập tức được sinh viên tình nguyện đưa vào khuôn viên trường, trấn an tinh thần và hai thí sinh vào phòng dự thi an toàn.



Thí sinh đến dự thi tại điểm thi Trường ĐH Tây Nguyên.

Tại cụm thi trường ĐH Tây Nguyên có tổng cộng 23.893 thí sinh dự thi (Đắk Lắk 19.232 thí sinh và Đắk Nông 4.661 thí sinh) dự thi tại 25 điểm thi, với 750 phòng thi.



Thí sinh Rời điểm thi ĐH Tây Nguyên sau khi hoàn thành môn thi Toán

Kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia tại Đắk Lắk sáng nay, có tổng cộng 255 thí sinh bỏ thi không lý do. Cụ thể, tại cụm thi Trường ĐH Tây Nguyên, có tổng cộng 22.101/22.269 thí sinh đến dự thi, vắng 168 thí sinh.



Tắc đường cục bộ đã xảy ra tại một số điểm thi

Buổi thi diễn ra nghiêm túc, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi hoặc tới thi trễ. Còn tại cụm thi do Sở GD-ĐT Đắk Lắk chủ trì có 6.192 thí sinh dự thi, vắng 87 thí sinh và kỳ thi diễn ra nghiêm túc không có vi phạm.