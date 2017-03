Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa thi

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc đến người chế biến, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, truyền thông về vệ sinh ăn uống, sử dụng thực phẩm, thức ăn an toàn; tuyệt đối không mua bán, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không an toàn.

NGỌC BẢO