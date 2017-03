Đề thi lại “nóng” chuyện biển, đảo

Thay đổi khuynh hướng ra đề Sau hai ngày thi cho thấy khuynh hướng ra đề thi năm nay có sự cải tiến so với những năm trước, chú trọng hơn kỹ năng thực hành, vận dụng. Về cách đặt câu hỏi trong đề thi, đòi hỏi độ nhạy và tư duy của thí sinh. Thí sinh phải biết lập luận, có cách nhìn nhận riêng. Cách ra đề này rõ ràng không khuyến khích thí sinh học thuộc lòng như các năm trước. Nội dung các đề thi hầu hết nằm trong chương trình học và mang tính thời sự, bám sát dòng chảy của những sự kiện nóng bỏng của đất nước. Với những câu hỏi liên quan đến chủ quyền biển, đảo đã phần nào giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Cũng qua đề thi, các em có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ của mình về vấn đề chủ quyền đất nước. Tuy nhiên, nội dung một số câu hỏi vẫn chưa có bước đột phá. Ngoài vấn đề biển, đảo thì các nội dung khác chưa thật sự hay, chưa rải đều các chủ đề. Thầy ĐOÀN NHẬT QUANG, giáo viên địa Trường THPT Tân Phong, TP.HCM Sau hai ngày thi, tại TP.HCM không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Đề thi không có sai sót, nhầm lẫn. Dù môn có nhiều hay ít thí sinh, công tác tổ chức vẫn diễn ra nghiêm túc, an toàn và nhẹ nhàng. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Sáu thí sinh bị đình chỉ thi Tối 3-6, Bộ GD&ĐT có báo cáo nhanh về ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, ngày thi thứ hai tiếp tục diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi các môn thi được bảo mật an toàn tuyệt đối trong các khâu thi. Theo Bộ GD&ĐT, môn toán có tổng số 908.109 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,77% so với số đăng ký dự thi. Môn hóa có 522.888 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,81% và môn địa lý có 327.701 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,64%. Trong buổi thi môn toán, có bốn thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ vào phòng thi. Môn hóa học cũng có một thí sinh bị đình chỉ thi do ĐTDĐ. Môn địa, có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang tai nghe bluetooth vào phòng thi. Trong ngày thi, không có giám thị nào vi phạm quy chế thi. H.HÀ - Y.HOA Nhiều thí sinh U60 đi thi Tại HĐT Trường THPT Con Cuông (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) có một thí sinh ở tuổi 54 và một nữ thí sinh 40 tuổi mang bụng bầu tám tháng. Đó là ông Vi Xuân Luyện, 54 tuổi, đang làm bảo vệ ở thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông). Ông Luyện ham học nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ông không có điều kiện thi tốt nghiệp THPT. Thời gian gần đây, ông Luyện tự ôn thi và đăng ký thi nhằm thực hiện ước mơ tốt nghiệp THPT và tiếp tục học lên ĐH. Tại HĐT này còn có thí sinh VThN, 40 tuổi, đang mang bầu tháng thứ tám, vẫn đi thi để thực hiện ước mơ tốt nghiệp cấp III trước khi sinh con. Tại HĐT Trường THCS Nguyễn Khuyến (TP Đà Nẵng) cũng có hai thí sinh lớn tuổi đi thi. Đó là thí sinh Đặng Trà Xuân Mỹ và thí sinh Phạm Kim Đồng, cùng 50 tuổi (sinh năm 1964) và đều là thí sinh tự do. Tại Thừa Thiên-Huế có thí sinh 53 tuổi. Đó là thí sinh Nguyễn Ngọc Mới, người dân tộc Cơ Tu, hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế), thi tại HĐT THPT Nam Đông. Ông Mới là học viên Trung tâm GDTX huyện Nam Đông. Đ.LAM - V.LONG Xác minh hai giám thị nhậu với thí sinh trước giờ thi Chiều 3-6, ông Trần Hoàng Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, xác nhận hai giám thị bị nghi nhậu với thí sinh trước giờ thi tại HĐT Trường THPT Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng) vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ coi thi bình thường cho đến hết kỳ thi. Theo sở này, vì chỉ là thông tin dư luận một chiều nên Sở sẽ tiếp tục xác minh vụ việc. “Về nguyên tắc, nếu đình chỉ thì phải ra quyết định. Do chỉ là dư luận nên căn cứ vào quy chế, chúng tôi không có cơ sở đình chỉ hai giám thị này.” - ông Nhân nói. Trước đó, ngày 1-6, có dư luận về một số học viên tại một trung tâm GDTX huyện đã “lo lót” cho hai giám thị tại HĐT trên bằng việc dẫn hai vị giám thị này đi nhậu để được “qua cửa” dễ dàng. HN