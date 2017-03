ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM chấm xong bài thi

Tổng hợp sơ bộ từ các trường ĐH chủ trì các cụm thi tại TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã hoàn tất chấm tám môn thi từ ngày 11-7; Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã chấm xong hai môn toán và ngữ văn, các môn còn lại dự kiến kết thúc chấm vào ngày 15-7; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã chấm xong môn toán.

TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo TrườngĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, đánh giá so với lộ trình dự kiến nhà trường đã hoàn thành chấm bài thi trước năm ngày, tuy nhiên do yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT nên trường chưa thể công bố chi tiết phổ điểm các môn. Hiện các tổ chuyên môn đang rà soát lần cuối để nhập điểm vào phần mềm của Bộ GD&ĐT.

ThS Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết tính đến chiều 12-7, 450 giáo viên huy động từ Sở GD&ĐT TP và giảng viên của trường đã chấm gần xong 25.000 bài thi môn toán. Các môn (sinh, hóa, vật lý, ngữ văn, địa, sử) còn lại đã chấm xong hơn 50% số bài thi. Dự kiến ngày 17-7, trường sẽ hoàn tất chấm thi.

Ông Trung đánh giá khâu chấm thi năm nay được kiểm duyệt tỉ mỉ hơn so với các năm trước do thang điểm các năm trước áp theo cách chấm riêng của nhà trường, còn năm nay thang điểm so sánh với các cụm để không có sự chênh lệch. Ngoài ra trong ngày chấm đầu tiên các giáo viên đã mất khá nhiều thời gian để thảo luận, đối chiếu với đáp án nên tiến độ chấm khá chậm. Ông Trung cho biết: “Tính đến thời điểm này, môn toán đã có năm điểm 10 nhưng cá biệt có bài thi môn toán đạt điểm 0. Còn môn ngữ văn trong quá trình chấm chưa phát hiện bài nào “lạ” gây tò mò như các năm trước”.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thông tin nhà trường đã chấm xong hai môn toán và ngữ văn. Đây là hai môn có số thí sinh đăng ký thi nhiều nhất, mỗi môn có hơn 16.000 thí sinh đăng ký. Các môn còn lại dự kiến sẽ kết thúc chấm ngày 15-7. Sau đó trường sẽ rà soát nhập điểm vào phần mềm của Bộ. Ông Dũng đánh giá với số bài thi khá lớn nhưng do nguồn giáo viên do Sở GD&ĐT TP điều động cùng đội ngũ giảng viên của trường nên tiến độ chấm khá thuận lợi, kết thúc sớm hơn dự kiến.

PHONG ĐIỀN