Đi thi có xe đưa rước

Đề thi được bảo mật tuyệt đối “Đề thi chính thức và dự bị đã được chuyển đến 55 cơ sở in sao đề thi đảm bảo an toàn, đúng quy định của quy chế thi. Đề thi được bảo mật tuyệt đối” - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 30-6. Nhìn chung phía Sở GD&ĐT TP và các trường đã phối hợp rất nhịp nhàng, chủ động lên kế hoạch đưa đón, chăm lo cho các HS để các em yên tâm hoàn thành tốt mùa thi. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM