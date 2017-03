Điểm thi Toán khối A đạt thấp

Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn không giảm

Theo Nguyễn Hiền - Văn Chung ( VNN)



Ngày 13/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 Bùi Văn Ga đã dẫn đầu đoàn thanh tra đột xuất công tác chấm thi ĐH tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội.Tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - thầy Nguyễn Bá Hoan - cán bộ giảng dạy hợp đồng của trường tham gia chấm thi môn Toán cho biết kết quả 2 buổi chấm cho thấy chất lượng bài làm của thí sinh chưa thật cao, điểm trung bình nằm trong khoảng 3-5 điểm, chưa có bài thi đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất hiện nay là 8 điểm.Tương tự, thầy Nguyễn Văn Phẩm - Phó bộ môn chấm thi Văn Trường ĐH Công nghiệp cũng cho biết, sau hai ngày chấm bài thi môn Văn thì đa số bài thi đều làm được từ 2-3 trang, chưa có trường hợp nào bỏ trống bài thi. Tuy nhiên, ở môn Văn cũng chưa xuất hiện điểm giỏi nào, đa số bài thi chỉ đạt điểm cao nhất là 7.Qua công tác kiểm tra đột xuất, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận định, công tác chấm thi đã được các trường tổ chức khá tốt. Không chỉ tập huấn tốt cho giáo viên chấm thi, các trường còn tổ chức các buổi thảo luận đáp án, chấm thử để không xảy ra sai sót trong quá trình chấm thi, tránh thiệt thòi cho thí sinh.Công tác dồn túi, đánh phách bài thi được thực hiện theo đúng quy trình, việc thực hiện quy trình chấm thi được bảo đảm đúng quy trình, cán bộ chấm thi được quán triệt quy chế, được thảo luận đáp án, thang điểm và chấm thử, sau đó việc tổ chức chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại 2 phòng chấm thi riêng biệt....Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất trong cả nước với hơn 70.000 hồ sơ. Trường chỉ tổ chức chấm thi hai môn Văn, Toán. Riêng môn Toán, trường đã phải huy động hơn 70 giáo viên chấm thi.Chiều 12/7, trường đã bắt đầu tổ chức chấm thi. Do số lượng bài thi đông, trường đã phải huy động thêm giáo viên THPT tới chấm nhưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo giáo viên có trình độ cao, đạo đức tốt và đều có thâm niên giảng dạy môn chấm thi từ 5 năm trở lên.Mặc dù mới được nâng cấp lên ĐH - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường dù còn nhiều lúng túng nhưng công tác tổ chức thi, chấm thi... đã được trường thực hiện rất chu đáo và theo đúng từng bước trong hướng dẫn của Bộ.Năm nay trường có 2981 thí sinh dự thi vào 7 ngành khối A. Công tác chấm thi môn Toán trường đã tổ chức chấm tại trường từ 11/7 và dự kiến tới 17/7 sẽ hoàn tất công tác chấm thi. Hai môn Vật lý và Hóa học trường nhờ Cục khảo thí chấm.Tại buổi thanh tra, phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Ngô Kim Khôi cũng đề nghị các trường chú ý kiểm tra sâu sát công tác chấm thi, tránh sai sót và có thể công bố sớm kết quả thi cho thí sinh được biết ngay sau khi hoàn tất công tác chấm thi, hậu kiểm... mà không cần chờ tới hạn cuối của Bộ.Trước đó, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) có công văn gửi các ĐH, học viện về công tác chấm thi trắc nghiệm lưu ý, trước khi tiến hành chấm điểm, để đảm bảo tính chính xác dữ liệu bài thi, giảm tối đa thiệt thòi cho thí sinh, các đơn vị phải chú ý kiểm dò để đối chiếu hết lỗi logic và sửa các lỗi kỹ thuật (nếu có) ở quá trình quét...Cục Khảo thí nhấn mạnh, việc kiểm dò là quy định bắt buộc. Các trường phải sử dụng chức năng của phần mềm chấm thi lọc ra tất cả những bài thi mà thí sinh làm cả hai phần riêng và kiểm dò thật kỹ để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.Theo đánh giá của GĐ Học viện Ngân hàng Tô Ngọc Hưng: “Tổng thể điểm của thí sinh thi khối A năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái. Với đề Toán rất khó có điểm tuyệt đối, phổ điểm trung bình sẽ là 5-6 điểm, đề Lý thì dài”. Thêm một lý do được ông Hưng đưa ra đó là: “Năm nay hầu hết các trường tốp đầu thuộc khối kinh tế số lượng thí sinh cũng giảm đáng kể”.Với những điểm trên, theo vị lãnh đạo này mức điểm sàn ĐH năm nay sẽ vào khoảng từ 12,5 – 13 điểm. “Riêng điểm đỗ vào Học viện Ngân hàng tôi nghĩ sẽ không giảm, thậm chí cao hơn năm ngoái một chút vì hầu hết các em giỏi mới “dám” thi vào đây. Mức điểm trúng tuyển có thể từ 21 điểm trở lên”.Tương tự như vậy, theo GS.TS Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nôi Điểm sàn của Bộ có thể bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào trường chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi từ 21-22 điểm”.Không khả quan như vậy, theo TS. Lê Văn Thành, Hiệu trưởng ĐH Xây dựng cho rằng: “Mức mức độ phân loại cao, năm nay điểm sàn ĐH của Bộ GD-ĐT chắc chắn sẽ thấp hơn. Điểm trúng tuyển vào ĐH Xây dựng có thể giảm từ 19 điểm đầu vào xuống 2-3 điểm (ở mức 16-17 điểm).Còn theo lãnh đạo ĐH Kiến trúc Hà Nội dự đoán, mức điểm sàn và trúng tuyển vào trường có thể không cao hơn nhưng sẽ không thấp hơn so với năm 2010.