Điện thoại vẫn tràn vào phòng thi

Phải thực hiện theo quy chế Chúng tôi rất thông cảm với những trường hợp vi phạm đáng tiếc vừa qua. Tuy nhiên, đó là dưới góc độ xã hội, còn theo quy chế thì rõ ràng TS đó đã vi phạm. Dù TS mang điện thoại vào phòng thi với những mục đích khác nhau nhưng việc các giám thị lập biên bản và đình chỉ thi đối với những TS là đã làm đúng theo quy chế. Quy chế thi đã được đưa ra thì tất cả TS đều phải thực hiện. Ông NGUYỄN HUY BẰNG, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT 571 TS bị xử lý kỷ luật sau ba ngày thi, trong đó 510 TS bị đình chỉ thi. Đa phần TS bị đình chỉ thi là mắc lỗi mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi. Riêng ngày 3-7, báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho biết có 188 TS vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật. Trong đó, khiển trách 14 TS, cảnh cáo bảy TS, đình chỉ 167 TS. H.HÀ Bị đình chỉ thi, 18 TS “quậy” đòi được thi tiếp. Sáng 3-7, tại điểm thi Trường THCS Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM), 18 TS đã yêu cầu giám thị cho vào thi môn địa dù trước đó đã bị đình chỉ thi môn văn vì mang tài liệu. Giám thị giải thích theo quy chế các TS này không được dự thi ở các môn tiếp theo nhưng các TS vẫn yêu cầu cho vào phòng thi. Đại diện Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc, đồng thời sẽ tăng cường an ninh tại các điểm thi. P.ĐIỀN Bị tai nạn, nén đau đến thi. Tại cụm thi do Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì, sáng 3-7, một TS (ở quận Gò Vấp) được chị đưa đi thi thì bị tai nạn giao thông gây chấn thương chân nặng. TS này nén đau đến điểm thi lúc 9 giờ 30 sáng nhưng điểm thi quyết định đưa em đi cấp cứu, đành phải bỏ thi môn địa. ThS Trịnh Minh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết hiện TS được đưa về ký túc xá của trường nghỉ ngơi để thi môn hóa buổi chiều. PĐ Địa lý: Đề dễ, theo khuôn mẫu Ông Đoàn Nhật Quang (giáo viên địa lý Trường THPT Marie Curie, TP.HCM) nhận định đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, chủ yếu là lớp 12. Nội dung đề phân bổ đều bốn nội dung của chương trình học gồm: Tự nhiên, dân cư, địa lý ngành và địa lý vùng. Đề thi rất dễ, không đòi học sinh học thuộc lòng nhiều. Những em trung bình, thậm chí yếu cũng có thể nắm chắc trong tay 5 điểm. Tuy đề dễ nhưng không có điểm nhấn, chưa có sự đổi mới mang tính đột phá, chỉ ra theo khuôn mẫu và an toàn. Tính phân loại của đề chưa cao, chưa kích thích tư duy và giáo dục ý thức cho các em. Ngay cả có chủ đề biển, đảo cũng vậy, nhiều người có thể cho là hay nhưng nó đã quá quen thuộc với các em và đã được các em chuẩn bị tốt. Vì thế, điểm của các em sẽ khá cao, 7-8 điểm sẽ rất nhiều. Hóa học: “Khó nuốt” Cô Hà Thị Kim Liên (giáo viên dạy hóa học Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) cho rằng đề hóa năm nay rất “khó nuốt”, ngay cả với những em chuyên hóa. Trong đề có 30 câu đầu thuộc dạng tương đối dễ, dành cho những học sinh (HS) chỉ thi môn hóa để xét tốt nghiệp. Từ câu 31 trở đi sẽ tăng dần độ khó để phân loại HS, đòi hỏi HS động não nhiều hơn. Trong đó có 10 câu thuộc loại rất khó thuộc kiến thức lớp 12, yêu cầu HS phải nắm thật chắc môn này thì mới suy nghĩ ra cách làm. Theo cô Liên, đề hóa khó hơn đề minh họa của Bộ GD&ĐT vừa rồi và khó hơn cả để thi ĐH những năm trước, nặng lý thuyết và công thức. Với đề này, HS trung bình làm được khoảng 4 điểm, mức điểm phổ biến nhất sẽ là 5-6 điểm. Các em phải giỏi, ôn tập sâu mới có thể đạt 8 điểm trở lên. 9 điểm trở lên sẽ rất hiếm. “Với cách ra đề này dễ làm HS hoang mang. Những năm tới HS chọn thi môn hóa sẽ ngày càng ít” - cô Liên nói. P.ANH ghi