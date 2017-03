Dùng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ngành công an

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, đối với tuyển sinh ĐH ứng viên vẫn phải trải qua khâu sơ tuyển đảm bảo các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, học lực, hạnh kiểm, lý lịch theo quy định của Bộ Công an.

Về phương thức tuyển sinh: Các học viện, trường ĐH Công an nhân dân tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Học sinh (kể cả học sinh tốt nghiệp THPT các năm trước), chiến sỹ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự (theo hộ khẩu thường trú); chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (theo nơi đóng quân) có nguyện vọng dự tuyển vào các trường Công an phải đăng ký, thi kỳ thi THPT quốc gia ở các cụm thi quy định của Bộ GD&ĐT.

Về môn thi, khối xét tuyển, năm 2015 quy định môn thi, khối xét tuyển vào các học viện, trường ĐH như năm 2014.

Xét tuyển vào các ngành đào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành Luật: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử, truyền thông: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn: khối A (Toán, Lý, Hóa).

Xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc: khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh); trong đó môn tiếng Anh là môn chính.

Từ năm 2016, giữ nguyên môn thi, khối xét tuyển đối với các ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; ngôn ngữ Anh; ngôn ngữ Trung Quốc.

Xét tuyển vào các ngành đào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Luật, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh) và khối tự chọn (Toán, Văn và 1 môn tự chọn).

Căn cứ quy định khối thi xét tuyển vào các ngành đào tạo của các trường Công an nhân dân, người dự tuyển lựa chọn đăng ký và dự thi các môn theo khối để lấy kết quả xét tuyển vào các trường Công an.

Đối với tuyển sinh cao đẳng, trung cấp: Sẽ xét tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển NV1 vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân theo phân luồng xét tuyển quy định của Bộ Công an.

Sau khi Bộ GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách thức xét tuyển, Tổng cục sẽ ban hành văn bản Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2015 để hướng dẫn các trường và Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.