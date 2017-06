Giáo viên khen đề thi môn tổ hợp KHTN

Môn Vật lý: Quen thuộc vì giống đề thi minh họa

Nhận xét về đề thi Vật Lý, cô Trịnh Thị Quỳnh Như, giáo viên trường THPT Trưng Vương cho biết đề thi lý năm nay có cấu trúc giống đề thi minh họa vừa rồi nên đã quen thuộc với các em khi bài. Đề thi có 40 câu có sự phân hóa năng lực học sinh khá rõ từ độ dễ đến nâng cao, đáp ứng được việc thi tốt nghiệp và để xét tuyển ĐH CĐ.

Theo cô Như, hầu hết các em đều dễ dàng làm trọn vẹn 24 câu đầu vì kiến thức rất cơ bản mà các em đã học, một số câu thậm chí rất dễ. Từ câu 25 trở đi mức độ khó tăng dần để bắt đầu phân hóa. Cụ thể từ câu 25 đến câu 33 chỉ cần các em học bài và nắm kiến thức tốt là làm được. Đặc biệt, trong đề có 4 câu cuối rất khó, dành cho các em thật sự giỏi mới làm tốt.

Vì những câu này đòi hỏi các em không chỉ nắm kiến thức các bài học mà còn phải biết vận dụng, biến đổi, tư duy tốt mới làm được.

Cô Như cho rằng đề thi 40 câu trong 50 phút là hơi ít thời gian so với năm ngoái nhưng các câu hoie đều rải đều ở các chương mà các em đã học trong chương trình 12 và với may mắn là tuy năm nay thi tổ hợp 3 môn nhưng vật lý thi đầu tiên nên tâm lí các em khá thoải mái, không bị áp lực. Do đó chỉ cần các em học bài đầy đủ là làm tốt. Điểm môn này sẽ nhiều nhất từ 6.5 đến 7 điểm.

Trong khi đó, thầy Trần Đức, giáo viên luyện thi môn Vật lí tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI thì cho rằng, đề có tính phân loại rõ rệt. Để đạt mức 9 điểm học sinh cần nắm chắc kiến thức, có kĩ năng xử lí nhanh chứ không cần học những dạng bài quá khó. Việc phân bổ số câu theo chương có sự khác biệt với đề tham khảo. Số câu rơi nhiều vào chương Dao động cơ, Điện xoay chiều, Sóng ánh sáng. Số câu lí thuyết nhiều nhưng nằm trong SGK, gần như không có “bẫy”. Học sinh chỉ cần học đều, học kĩ thì có thể dễ dàng lấy hết điểm lí thuyết. Mặt khác, nhiều bài tập lặp lại dạng đã ra trong đề tham khảo như sai số,…. Đề bài ít sự mới lạ, hầu hết là những dạng đã được ôn luyện nhiều.

Tổ vật lý thuộc Hệ thống giáo dục HOCMAI cũng có nhận định: Mỗi đề thi đều có 1-2 câu “hay”, “lạ” có tính ứng dụng thực tiễn là các câu có tính phân loại, dùng để lấy điểm 9, 10 như câu 25 mã đề 206 (học sinh phải liên hệ kiến thức lớp 10 về lực hướng tâm); câu 36 của đề 206 (thực tiễn về nhà máy điện hạt nhân, hơi dài và có khả năng gây rối cho học sinh); câu 31 mã đề 201 (yêu cầu kĩ năng xử lí công thức linh hoạt); câu 33 mã 201 về bài toán thực tiễn, câu 38 mã đề 201 rơi vào dạng đồ thị.

Theo đó, với đề thi này, không khó để học sinh đạt điểm 7, 8 nhưng để đạt được điểm cao (9,5-10) yêu cầu thí sinh cũng phải có thêm tư duy tổng hợp. Nhìn chung đề không quá khó so với đề thi minh họa, thử nghiệm và đề thi tham khảo và đề các năm trước.

Môn Hóa Học: Đủ độ làm khó thí sinh

Thầy Nguyễn Ngọc Anh – giáo viên luyện thi môn Hóa tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận xét, phạm vi đề thi nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12 , tuy nhiên do đặc thù của môn Hóa nên không thể tránh khỏi những nội dung liên quan đến lớp 11 như dạng bài tập liên quan HNO3 , CO2 với dung dịch kiềm…

Mức độ vận dụng nằm ở các câu Peptit, Đồ thi, Điện phân, Biện luận CTCT tuy nhiên không quá khó và đều là các dạng bài quen thuộc như trong đề Tham khảo của Bộ.

Mức độ lý thuyết chiếm hơn 60% tổng số lượng câu hỏi và dễ lấy điểm. Các câu hỏi lý thuyết nằm trong chương trinh SGK nên các em cần nắm chắc kiến thức SGK . Một số câu hỏi gây khó học sinh vì phối hợp nhiều loại nhóm chất khác nhau trong 1 câu hỏi , dễ gây nhầm lẫn cho học sinh .

Tuy nhiên nếu học và hiểu đúng bản chất và có sự logic thì hoàn toàn xử lý dễ dàng. Học sinh học và hiểu kiến thức sẽ dễ dàng lấy điểm 9.



Ths. Nguyễn Đình Độ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú, TP.HCM, nhận xét:



60% là lý thuyết, phần toán cực khó như năm ngoái là không có, tuy nhiên đề thi môn hoá cũng đủ làm khó thí sinh, vì thời gian đủ làm môn hoá khá hẹp.



Riêng 24 câu đầu thí sinh hào hứng làm hết, từ câu 25 trở đi có tính phân hoá, đặc biệt những câu cuối từ 77-80 độ khó cao, tuy nhiên so các năm trước chưa phải là quá khó. Tuy nhiên thời gian khá hạn hẹp nên để giải quyết các câu khó này cũng khá áp lực, kiến thức sâu mới làm được.



Theo thầy Độ, xét trong tổng thể thí sinh cần có chiến thuật làm bài mới hoàn thành tốt bài thi khoa học tự nhiên. Với đề thi khoa học tự nhiên cũng khớp đối thí sinh học lực trung bình.

Môn Sinh học: Nằm hết trong chương trình lớp 12

Nội dung đề thi hầu hết nằm trong chương trình Sinh học lớp 12 nhưng cũng có câu hỏi có liên hệ với kiến thức lớp 10 (Ví dụ như câu 88 mã 209). Kiến thức phủ nội dung chương trình và phân bổ tương đối đồng đều giữa các chuyên đề, có sự sắp xếp theo vùng từ dễ đến khó ở mức tương đối. Cách phân bổ và sắp xếp như vậy cũng tạo tâm lí thoải mái và thuận lợi cho các em học sinh làm bài. Nhìn chung, phạm vi đề thi thi THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 tương đối phù hợp với hình thức đề thi minh họa, thử nghiệm và đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức: Việc điều chỉnh hình thức thi, thời gian thi của kì thi THPT quốc gia năm 2017 so với các năm trước kéo theo việc điều chỉnh lại cấu trúc đề thi/độ khó của đề thi môn Sinh học nói riêng và các môn thi tổ hợp nói chung. Sự phân bổ mức độ câu hỏi cũng tương đối rõ ràng với khoảng 60% câu hỏi trong đề ở mức độ cơ bản, 40% câu hỏi còn lại có độ khó tăng dần.

Ở phần lớn các mã đề, 4-5 câu cuối cùng thuộc vào nhóm câu hỏi khó, dùng để phân loại thí sinh có dạng thức tương tự như đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố. Các câu hỏi khó vẫn rơi vào các các chuyên đề Quy luật di truyền, bài toán phả hệ và di truyền quần thể như thông lệ.

Đề thi về cơ bản đảm bảo tính công bằng, khách quan giữa các mã đề khi người ra đề đã khéo léo sử dụng một nhóm nội dung kiến thức để xây dựng những câu hỏi có độ khó tương đương. Ví dụ câu 85 mã đề 209; câu 92 mã 219 và câu 89 mã 206.

Nhìn chung, đề thi THPT quốc gia 2017 dễ hơn so với đề thi THPT quốc gia của năm 2015 và 2016 khi đã giảm số lượng và mức độ câu khó và cực khó. Tuy nhiên, do thời gian thi giảm xuống chỉ còn 50 phút nên áp lực thời gian chính là vấn đề khó của đề thi năm nay.