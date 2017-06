GV nhận định đề Toán: Khá cơ bản, tính phân hóa thấp

Cụ thể, đề có 50 câu thì khoảng 70% câu là kiến thức cơ bản. Hầu hết các em đều có thể làm được 35 câu đầu tiên. Đề chỉ có khoảng 10 câu phân hóa, trong đó có 5 câu phân hóa cao dành cho những HS khá giỏi. Tuy nhiên, sự phân hóa của những câu này cũng rất thấp, một số câu dù nâng cao nhưng HS rất dễ dàng tính toán và sử dụng phương pháp loại trừ.

Theo thầy Quỳnh, với đề này, các em đã được ôn nhiều nên HS chỉ cần học bài và nắm kiến thức là sẽ làm tốt. Dạng đề tương tự đề minh họa của Bộ nhưng mức độ khó thậm chí dễ hơn nhiều đề mà HS đã được ôn từ các đơn vị ra đề khác nên không quá khó với các em. Chính vì sự phân hóa thấp của đề mà kết quả môn này sẽ gây không ít khó khăn cho công tác tuyển sinh ĐH của các trường vì để chọn lọc những em có năng lực toán giỏi và tư duy tốt.

Với đề này, thầy Quỳnh cho rằng các em rất dễ đạt điểm trung bình. Phổ điểm cao nhất là 6 đến 7 điểm. Và năm nay điểm 9 chắc chắn sẽ rất nhiều nên để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh sẽ khó.

Nhận định dựa trên 10 mã đề, các giáo viên Tổ Toán thuộc Hệ thống giáo dục HOCMAI đưa ra nhận định chung: Đề thi tiếp tục theo hướng đánh giá năng lực người học, đòi hỏi thí sinh phải vững tư duy, chắc kĩ năng; đảm bảo phân tầng độ khó để đáp ứng mục tiêu “2 trong 1” của kì thi THPT quốc gia.

Về phạm vi đề thi: Nội dung đề thi hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông lớp 12, kiến thức phủ đều nội dung chương trình và phân bổ đều giữa các chuyên đề; đề có sự sắp xếp từ dễ đến khó theo ma trận kiến thức, tạo tâm lí thoải mái và thuận lợi cho các em học sinh làm bài. Phạm vi đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2017 tương tự hình thức và cấu trúc đề thi minh họa, thử nghiệm và đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức: Mỗi nội dung kiến thức đều được hỏi ở các mức độ từ dễ đến khó, có vận dụng kiến thức toán vào các bài toán thực tế, hình thức hỏi đa dạng. Sự phân bổ mức độ câu hỏi cũng tương đối rõ ràng với khoảng 60% câu hỏi trong đề ở mức độ dễ, 40% câu hỏi còn lại có độ khó tăng dần. Mỗi đề thi đều có 1-2 câu đặc sắc. Bên cạnh đó, vẫn có các câu hỏi “hay”, “lạ” có tính ứng dụng thực tiễn là các câu có tính phân loại, dùng để lấy điểm 9, 10 như câu 49 mã đề 101; 50 mã đề 124; câu 48 mã đề 104 và câu 45 mã đề 105 (rơi vào dạng đồ thị); câu 37 mã đề 124; câu 41 mã đề 101 và câu 34 mã đề 104 (rơi vào dạng bài toán chuyển động tính quãng đường), câu 39 mã đề 124 và câu 35 mã đề 101 (bài toán thực tế về tính lương hoặc tính lãi suất).

Năm 2017 là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm môn Toán, so với đề thi tự luận năm 2016 nói riêng và các năm trước nói chung có thể thấy, để đạt điểm 10, học sinh cần phải vận dụng nhiều vùng kiến thức thay vì chỉ cần tập trung vào câu Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất như thông lệ. Các câu hỏi lấy điểm 8, 9 cũng được dàn đều qua nhiều chuyên đề thay thì chỉ rơi vào 1, 2 chuyên đề cố định như mọi năm. Do đó, để có thể đạt điểm cao đòi hỏi học sinh phải học đều, hạn chế học tủ, học lệch, vững tư duy, chắc kĩ năng. Đây là ưu điểm rất rõ nét của hình thức thi trắc nghiệm. Tuy hình thức thi thay đổi, thời gian thi được rút ngắn, nhưng do có sự chuẩn bị, chỉ đạo sớm từ Bộ nên học sinh không còn bỡ ngỡ với đề thi. Dự đoán phần lớn học sinh năm nay sẽ đạt 6 – 7; điểm 10 năm nay vẫn có nhưng sẽ ít.